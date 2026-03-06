Điện Biên khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2026 vào tối 8/3

Lễ hội Hoa Ban là sự kiện văn hóa tiêu biểu của tỉnh Điện Biên, được tổ chức thường niên vào tháng 3 – thời điểm hoa ban nở rộ, gắn với dấu mốc mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ (13/3/1954). Năm 2026, lễ hội tiếp tục được xác định là sự kiện văn hóa – du lịch trọng điểm, hướng tới quảng bá sâu rộng hình ảnh, giá trị văn hóa, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương.

Lễ hội Hoa Ban Điện Biên 2026 sẽ khai mạc vào tối 8/3 tại sân vận động tỉnh Điện Biên.

Với chủ đề xuyên suốt tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc và tinh thần lịch sử Điện Biên Phủ, chuỗi hoạt động năm nay được thiết kế theo cấu trúc mở, kết hợp giữa không gian lễ hội trung tâm và các điểm trải nghiệm phân tán. Các hoạt động trọng tâm diễn ra tại phường Điện Biên Phủ, đặc biệt tại khu vực Phố đi bộ Mường Thanh và cầu Mường Thanh – tạo thành trục không gian lễ hội sôi động suốt 7 ngày đêm.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc nghệ thuật được dàn dựng công phu, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại; carnaval đường phố quy mô lớn; liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc; trình diễn thực cảnh “Huyền tích U Va”; các giải thể thao truyền thống như đẩy xe đạp thồ, tải đạn, kéo pháo; cùng không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm văn hóa – du lịch và Chợ phiên OCOP.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2026 trang trọng, an toàn, hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh mảnh đất lịch sử, giàu bản sắc, đang chuyển mình phát triển trong thời kỳ hội nhập.