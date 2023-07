Đảo Bình Hưng có gì mà hấp dẫn du khách đến thế?

Du lịch đảo Bình Hưng Nha Trang

Đảo Bình Hưng là một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh tứ bình mà thiên nhiên ưu đãi đặc biệt cho Nha Trang. Đảo Bình Hưng nằm ẩn dưới chân đèo trên cung đường biển Vĩnh Hy - Bình Tiên.

Điểm du lịch đảo Bình Hưng đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách

Đến Bình Hưng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng làn nước trong xanh nhìn rõ những dải san hô tuyệt đẹp bên dưới. Những tảng đá nhiều hình thù, màu sắc sinh động, kiểu dáng phong phú chắc chắn sẽ khiến du khách động lòng. Ngoài ra, du khách sẽ được thưởng thức những hải sản biển tươi ngon nhất được đánh bắt từ biển về.

Cảnh đẹp có một không hai tại khu du lịch đảo Bình Hưng

Ở đảo Bình Hưng, du khách sẽ được ngắm nhìn những ngôi nhà nhỏ san sát nhau. Bên cạnh đó một bên là núi rừng, một bên là mặt biển xanh trong. Phía xa xa là hình ảnh những con tàu thuyền đánh bắt cá của ngư dân trên biển. Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên hài hòa không phải ở đâu cũng có được.

Đến đảo Bình Hưng chơi ở đâu?

Hải đăng Hòn Chút - Điểm vui chơi ở đảo Bình Hưng

Địa điểm vui chơi đầu tiên ở đảo Bình Hưng là chiêm ngưỡng biểu tượng của hòn đảo xanh Hải Đăng Hòn Chút. Du khách sẽ được trải nghiệm đi xe jeep trong quá trình di chuyển ra Hải Đăng.

Đến đảo Bình Hưng, du khách sẽ có cơ hội được check in với nhiều khung cảnh tuyệt đẹp

Với chiều cao lên đến 16m nên khi đứng trên đỉnh, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng cái nhìn toàn cảnh về hòn đảo. Nhìn xa xa là phía mặt biển lấp lánh dưới ánh nắng tuyệt đẹp. Một lưu ý nhỏ là khi vào bên trong hải đăng thì du khách nhớ bỏ giày dép ra trước khi vào.

Bãi Đá Trứng - Điểm check in ở đảo Bình Hưng

Có nhiều khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây rất đáng để bạn chiêm ngưỡng

Sau khi tham quan và chụp ảnh ở ngọn hải đăng, đừng quên ghé thăm Bãi Đá Trứng ngay dưới chân Hải Đăng. Sở dĩ có tên gọi là Bãi Đá Trứng bởi những hòn đá tròn, to như trứng khổng lồ. Một lưu ý nhỏ là nơi này chỉ để tham quan, không nên tắm do toàn đá sẽ không an toàn.

Tắm bãi Chà Là - Điểm du lịch ở đảo Bình Hưng

Ở đảo Bình Hưng có rất nhiều bãi tắm nước trong, nền cát thoải và khung cảnh lại đẹp tuyệt vời. Nếu bỏ lỡ khung cảnh này thì sẽ thật là thiếu sót với chuyến đi này. Bãi Chà Là khá thoải, thích hợp cho các hoạt động tắm biển gần bờ.

Đến đây, du khách nhất định phải trải nghiệm cảm giác chơi các trò chơi trên biển

Bãi Chà Là sở hữu bờ cát trắng mịn, nước biển trong xanh như ngọc. Bất kì ai đến đây cũng dành những lời khen ngợi hết mức bởi độ trong xanh và khung cảnh tuyệt đẹp. Thêm vào đó, mức nước ở bãi Chà Là không quá sâu, cực sạch, rất thích hợp để tắm. Đặc biệt, bãi Chà Là còn là địa điểm được yêu thích để tổ chức cắm trại qua đêm hoặc ngắm bình minh.

Đảo Bình Hưng nổi tiếng là sở hữu làn nước biển trong veo, xanh ngắt và trong sạch

Lặn ngắm san hô trên đảo Bình Hưng

Đảo Bình Hưng nổi tiếng là sở hữu làn nước biển trong veo, xanh ngắt và trong sạch nên dịch vụ ngắm san hô cũng là một trong những dịch vụ được du khách vô cùng yêu thích. Nếu muốn lặn ngắm san hô, du khách có thể hỏi thuê thuyền dạo biển. Những con thuyền nơi đây có đáy bằng kính trong veo sẽ giúp du khách thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của san hô.

Tận hưởng làn nước trong xanh ở đảo Bình Hưng

Thông thường, dịch vụ lặn ngắm san hô sẽ nằm trong các tour tham quan đảo. Ngoài ra, trước khi lặn ngắm san hô sẽ có người hướng dẫn tận tình để du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp san hô. Bên cạnh đó, sau khi lặn xong, du khách có thể bơi xung quanh mạn biển và tận hưởng làn nước trong xanh nơi này.

Trên đây là một vài thông tin về điểm du lịch đảo Bình Hưng ở Nha Trang, Khánh Hòa. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm những địa danh nổi tiếng khác tại giadinh.suckhoedoisong.vn. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị.

