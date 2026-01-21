Có gì ở ngôi làng giữa rừng dừa nước được Forbes vinh danh?

Cách trung tâm phố cổ Hội An chỉ chừng 3 cây số, làng Cẩm Thanh là điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế.

Ngôi làng được bao bọc bởi sông nước và rừng dừa. Nhìn từ trên cao ngôi làng hiển hiện với vẻ đẹp yên bình, xanh mướt.

Những cánh rừng dừa nước xanh ngút ngàn cùng những dòng sông, kênh rạch và xóm làng nên thơ nằm len lỏi dưới tán rừng dừa nước.

Vẻ đẹp yên bình

Cẩm Thanh sở hữu một vị trí địa lý và hệ sinh thái hiếm có, là điểm giao thoa của du lịch đường thủy khi tiếp giáp hệ sinh thái cửa sông và bờ biển.

Cẩm Thanh có diện tích khoảng gần 940ha, với hệ thống kênh rạch chằng chịt và diện tích mặt nước chiếm đến gần 350ha.

Theo người dân, rừng dừa nước này có từ hàng trăm năm. Giống dừa nước ngày xưa được ông bà xưa đưa từ vùng miền Tây Nam Bộ về trồng, hợp đất, hợp nước cứ thế tự nhiên sinh sôi nảy nở thành rừng. Ban đầu rừng dừa chỉ rộng chừng 7ha nên thường hay gọi là Rừng dừa Bảy mẫu, đến nay đã phát triển lên đến hơn 100ha.

Không những là di tích có giá trị lịch sử đặc biệt, rừng dừa Bảy Mẫu còn là khu sinh thái độc đáo với cảnh quan tuyệt đẹp và đa dạng sinh học của hệ thống rừng ngập mặn.

Du khách đến đây thích thú khám phá Cẩm Thanh trên chiếc thuyền thúng lướt nhẹ qua rừng dừa Bảy Mẫu và chứng kiến những người lái đò địa phương quăng chài là trải nghiệm khó quên.

Ông Trần Tấn Dũng - Chủ tịch UBND phường Hội An Đông - cho hay, người dân nơi đây rất ý thức trong việc chung tay giữ gìn, phát huy tiềm năng sẵn có. Nhờ thế sinh kế người dân nơi đây đang phát triển mạnh mẽ từ phát triển du lịch theo hướng du lịch xanh, du lịch cộng đồng.

Trải nghiệm chèo thuyền thúng, khám phá rừng dừa nước là điều đặc biệt thu hút với du khách khi đến đây. Ngoài ra, du khách tham gia các hoạt động nông nghiệp địa phương, tìm hiểu văn hóa bản địa là mô hình du lịch rất độc đáo.

Mô hình giúp tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động là người dân địa phương, tạo sinh kế bền vững, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.

Tháng 9/2025 Tạp chí Forbes của Mỹ công bố danh sách 50 làng đẹp nhất thế giới, trong đó làng Cẩm Thanh xếp thứ 20.