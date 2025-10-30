Chinh phục nóc nhà Nam Tây Nguyên với báu vật cây pơ mu 1.300 năm tuổi

Từ đỉnh Bidoup, du khách có thể quan sát những dãy núi trập trùng. Những năm gần đây, việc chinh phục đỉnh Bidoup ngày càng thu hút những du khách thích trải nghiệm, khám phá.

Từ trung tâm Đà Lạt đi tỉnh Khánh Hòa theo Quốc lộ 27C, khi đến thôn K’Long K’Lanh, xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, du khách bắt đầu hành trình hai ngày, một đêm để tới đỉnh Bidoup. Để hành trình trải nghiệm được an toàn, các hướng dẫn viên khuyến cáo du khách chuẩn bị sẵn quần áo ấm, mũ, găng tay, túi ngủ... vì đêm trên đỉnh Bidoup rất lạnh.

Dưới tán rừng già nguyên sinh, con đường khám phá đỉnh Bidoup quanh năm có độ ẩm cao, lượng mưa lớn. Theo thống kê, Vườn quốc gia Bidoup - núi Bà có khoảng 2.077 loài thực vật có mạch, 131 loài thú, 304 loài chim, 15 loài hạt trần, 302 loài lan... Đây là một trong bốn trung tâm đa dạng sinh học ở nước ta.

Trên cung đường hướng tới quần thể cây pơ mu, du khách có thể thưởng ngoạn hoa đỗ quyên, một loài hoa quý hiếm nở rộ dọc tuyến đường.

Nằm ở độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển, rừng nguyên sinh Bidoup – núi Bà được xem là nóc nhà của cao nguyên Lâm Viên. Vườn có nhiều loài cây che phủ tạo nên các kiểu rừng đa dạng: rừng kín thường xanh, rừng thưa cây lá kim, rừng hỗn giao lá rộng và lá kim, rừng lùn đỉnh núi, rừng rêu, rừng tre nứa. Trong ảnh, cột mốc đỉnh Bidoup 2.287 m, cao nhất Nam Tây Nguyên và đứng thứ ba của khu vực Tây Nguyên.

Du khách dựng lều ngủ một đêm trên đỉnh núi cao nhất Nam Tây Nguyên, trước khi xuống núi tiếp tục hành trình trải nghiệm, khám phá. Nhiều du khách chia sẻ, việc cắm trại trên đỉnh Bidoup tạo cảm giác rất thú vị khi được hòa mình với thiên nhiên giữa đại ngàn hùng vĩ.

Trong quần thể cây pơ mu trên đỉnh núi, cây lớn nhất được các nhà khoa học xác định đã sống được 1.300 năm, trở thành điểm nhấn đặc biệt của rừng mưa nhiệt đới.

Cây pơ mu lớn nhất khoảng 1.300 năm tuổi đứng sừng sững, cao 40 m, đường kính trên 4 m. Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Bidoup - núi Bà, pơ mu có tên khoa học là Fokienia hodginsii (Dunn) A.Henry & H.H.Thomas. Đây là loài thực vật quý hiếm thuộc họ Hoàng Đàn (Cupressaceae), có giá trị về mặt sử dụng cũng như bảo tồn.

Trên đường mòn dài 17 km, khu rừng nguyên sinh có hàng chục loài gỗ quý, đem lại giá trị lớn trong phát triển du lịch sinh thái, khám phá gắn với bảo tồn

Theo đề án, tầm nhìn của Vườn quốc gia Bidoup-núi Bà, đơn vị đã và đang xây dựng, phấn đấu đến hết năm 2030, lượng khách các tour du lịch sinh thái gắn với bảo tồn rừng bền vững đạt 1,5 triệu lượt, doanh thu xã hội du lịch đạt 2.700 tỉ đồng/năm. Ngoài ra, doanh thu từ các dịch vụ môi trường rừng đạt 50 tỉ đồng/năm.