Cần làm gì khi đi du lịch gặp mưa bão, lũ lụt bất chợt?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), du khách cần theo dõi sát sao cảnh báo thời tiết từ cơ quan khí tượng địa phương, không nên chủ quan với những cơn mưa lớn kéo dài vì chúng có thể nhanh chóng gây ngập lụt và sạt lở.

Du khách lội nước trên đường phố Hội An sau khi bão Noru đổ bộ cuối tháng 9/2022. Ảnh minh họa: Nguyễn Xuân Anh

Nếu có thông tin mưa bão đổ bộ hoặc thời tiết diễn biến xấu, du khách nên chủ động hủy hoặc hoãn chuyến đi. Trường hợp đi theo tour, cần liên hệ ngay với đơn vị tổ chức để được hỗ trợ phương án xử lý kịp thời và phù hợp.

Trong trường hợp vô tình mắc kẹt tại điểm có bão, điều đầu tiên, du khách phải giữ bình tĩnh và tìm nơi tránh trú an toàn, theo hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Các chuyên gia về quản lý rủi ro của Hội Chữ thập đỏ Mỹ khuyến cáo, cần hạn chế tối đa việc di chuyển trong vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, tránh những khu vực trũng thấp, bờ sông suối hay đường ngập nước. Bởi chỉ một dòng chảy xiết cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ảnh minh họa: Nguyễn Xuân Anh

Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng lưu ý rằng, sau mưa bão, nguồn nước sinh hoạt có thể bị ô nhiễm.

Du khách nên sử dụng nước đóng chai, hạn chế ăn thực phẩm chưa rõ nguồn gốc và cần mang theo thuốc men thiết yếu. Việc chuẩn bị sẵn một túi khẩn cấp với đèn pin, pin dự phòng, áo mưa, vật dụng y tế và giấy tờ quan trọng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro khi phải sơ tán.

Các hãng lữ hành quốc tế đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo hiểm du lịch.

Một gói bảo hiểm toàn diện không chỉ hỗ trợ chi phí y tế khẩn cấp, mà còn có thể giúp hoàn vé máy bay, chi phí lưu trú nếu hành trình bị gián đoạn bởi thiên tai. Đây là một khoản đầu tư nhỏ nhưng mang lại sự an tâm lớn cho mọi chuyến đi.