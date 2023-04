Bước chân vào công viên hoạt hình Ghibli đẹp đến từng chi tiết của Nhật Bản

Ghibli là công viên chủ đề đầu tiên về nhận thức sinh thái ở Aichi, Nhật Bản. Việc chặt cây hoàn toàn không diễn ra trong quá trình xây dựng công viên này và công viên đã được xây dựng với những kiến trúc và mô hình mô phỏng theo các phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản như Spirited Away, The Wind Rises…

The Grand Warehouse

The Grand Warehouse là một trong trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất bên trong Công viên Ghibli. Khu vực này bao gồm: Thị trấn trẻ em - một phòng vui chơi dành cho trẻ em tái tạo theo khung cảnh Ga Higashi-Koganei ở Tokyo; phòng câu lạc bộ Triết học, sẽ đưa du khách đến một góc của Khu phố Latinh trong bộ phim From Up on Poppy Hill, ngôi nhà và khu vườn nhỏ tái tạo thế giới của những người tí hon từ bộ phim Arrietty và Phòng xe buýt dành cho mèo, nơi một chiếc xe buýt mèo đang chờ để nhắc du khách bộ phim Hàng xóm tôi là Totoro.

Ngoài ra, phòng giám đốc được thiết kế giống văn phòng của Yubaba trong bộ phim Spirited Away; những Người lính robot từ Castle in the Sky đang chờ đợi du khách tại Garden in the Sky; Transcontinental Flight Café có những món ăn thịnh soạn và Milk Stand Siberian phục vụ bánh với đậu ngọt như "Siberia" từ The Wind Rises

Du khách cũng có thể có những trải nghiệm tuyệt vời ở đây với:

- 3 cuộc triển lãm đặc biệt: Du khách có thể hóa thân thành các nhân vật hoạt hình mình yêu.

- Rạp chiếu phim Orion: Rạp có khoảng 170 chỗ ngồi để chiếu 10 bộ phim ngắn. Người xem sẽ có thể thưởng thức một bộ phim mỗi buổi chiếu.

- Phi đội bay mạo hiểm: Đối với bất kỳ ai muốn mang quà lưu niệm từ Tokyo về nhà, cửa hàng này là nơi tốt nhất để ghé thăm.

Ngắm cảnh từ Đồi tuổi trẻ

Du khách có thể có một cái nhìn bao quát toàn bộ công viên từ sân thượng tầng một và tầng hai của World Emporium. Ngoài ra, khách du lịch cũng có thể mua bưu thiếp và tem tại đây. Sau đó, gửi chúng vào hộp thư ở Rotary - một bùng binh với cây tuyết tùng Himalaya cao 13 mét tuyệt đẹp tô điểm cho trung tâm của nó.

Đừng quên Tháp thang máy ở Hill of Youth, được lấy cảm hứng từ kiến ​​trúc khoa học viễn tưởng cuối thế kỷ 19. Tháp quan sát này xuất hiện trong các phim ăn khách như Castle in the Sky và Howl's Moving Castle. Ngoài ra, Văn phòng mèo trong bộ phim The Cat Returns năm 2002 là địa điểm không thể bỏ qua ở đây.

Khu rừng Dondolo lấy cảm hứng từ bộ phim Hàng xóm tôi là Totoro

Rừng Dondoko là một khu vực mô phỏng theo kiệt tác Hàng xóm tôi là Totoro của Hayao Miyazaki. Đặc sắc nhất là ngôi nhà kiểu Nhật-Tây trong phim, nó bao gồm nhà bếp, phòng tắm, phòng khách, phòng ngủ và phòng làm việc. Ngoài ra, một cấu trúc bằng gỗ cao năm mét có tên là Dondoko tạo ra một sân chơi tạm thời cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống.

Thung lũng phù thủy ma quái

Thung lũng Phù thủy là khu vực thứ năm trong Công viên Ghibli và vẫn chưa được hoàn thành. Đúng như tên gọi, khu vực này có chủ đề về Lâu đài di động của Howl

Theo The Mainichi Japan, cửa hàng mũ gỗ hai tầng do nhân vật chính trong phim Sophie điều hành sẽ được xây dựng tại đây. Một xưởng mũ cũng sẽ được tái hiện lại tại địa điểm này.

