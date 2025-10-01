Bỏ túi những điểm săn lúa vàng Tây Bắc cực "hot"

Mù Cang Chải

Mù Cang Chải thuộc tỉnh Yên Bái cũ, nay là tỉnh Lào Cai. Vào khoảng tháng 9 - tháng 10, Mù Cang Chải “hot” hơn bao giờ hết bởi là thời điểm “săn mùa vàng”.

Mù Cang Chải mùa lúa chín. Ảnh: Quang Tuyên.

Ngay từ đầu tháng 9, lúa bắt đầu chuyển màu, những mảng vàng điểm xuyết trên nền xanh. Sự thay đổi ấy cùng tiết trời se mát đầu thu khiến du khách ngược núi tìm đến Mù Cang Chải.

Từ cuối tháng 9 trở đi, sắc vàng ngày càng rực rỡ, bao phủ cả không gian. Những thửa ruộng bậc thang như được nhuộm vàng. Từ trên cao nhìn xuống, ruộng bậc thang hiện lên như những đường vân mềm mại, từng lớp từng lớp nối tiếp nhau tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Khoảng tháng 9 - tháng 10, Mù Cang Chải “hot” hơn bao giờ hết bởi là thời điểm “săn mùa vàng”. Ảnh: Quang Tuyên.

Khi lúa chín rộ, ánh vàng ruộm dưới nắng thu càng khiến khung cảnh trở nên cuốn hút. Nếu như buổi sáng sớm, từ khoảng 6h30 đến 10h30, mặt trời còn dịu nhẹ thích hợp để chụp ảnh với đồng lúa thì chiều đến, từ 16h30 đến 17h30 là lúc hoàng hôn buông xuống. Lúc này, sắc vàng của lúa hòa với ánh hoàng hôn tạo nên khung cảnh vừa sâu lắng, vừa đầy chất thơ.

Y Tý

Y Tý thuộc tỉnh Lào Cai, cũng là một trong những điểm “săn” lúa vàng “hot” nhất hiện nay. Nhiều tín đồ du lịch nhận xét ruộng bậc thang ở Y Tý sở hữu vẻ đẹp riêng biệt, trải dài theo triền núi, uốn lượn thành những đường cong tự nhiên đầy quyến rũ mang đến cho du khách nhiều cảm xúc.

Y Tý mùa vàng. Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa.

Thời điểm bình minh và hoàng hôn là lúc Y Tý rực rỡ nhất, thích hợp để chiêm ngưỡng cũng như ghi lại cảnh sắc mùa vàng.

Hai điểm ngắm ruộng bậc thang lý tưởng nhất ở Y Tý là Choản Thèn và A Lù. Choản Thèn nằm ở độ cao gần 2.000m, tựa lưng vào dãy Nhìu Cồ San hùng vĩ. Ngôi làng cổ hàng trăm năm tuổi này là nơi sinh sống của người Hà Nhì. Trải qua nhiều đời, ngôi làng vẫn còn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống như nhà trình tường, nghề đan lát, thêu thổ cẩm, nấu rượu ngô thủ công…

Y Tý thuộc tỉnh Lào Cai là một trong những điểm “săn” lúa vàng “hot” nhất hiện nay. Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa.

Trong khi đó, A Lù tọa lạc ở độ cao khoảng 700 - 1.000m. Những thửa ruộng nơi đây từng lớp từng lớp như sóng. Từ tháng 9 đến tháng 10, cả thung lũng như được phủ một lớp vàng óng ả. Cùng với đó, những mái nhà mộc mạc dưới chân đồi và bóng dáng người dân thảnh thơi bước ra đồng, tạo nên bức tranh bình dị, khó quên.

Hoàng Su Phì

Khi thu sang, Hoàng Su Phì như được khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ. Nằm ở khu vực phía Tây tỉnh Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), giáp ranh biên giới Việt – Trung, vùng đất này nổi tiếng với ruộng bậc thang kỳ vĩ, có diện tích hơn 3.700 ha.

Vẻ đẹp của Hoàng Su Phì. Ảnh: Hằng Bắp.

Vào khoảng cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, lúa bắt đầu chín rộ, nhuộm vàng cả một vùng. Trong đó, Bản Phùng, Hồ Thầu… là những địa điểm lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ruộng bậc thang mùa thu.

Đặc biệt, năm 2012, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đã được xếp hạng là Di tích Quốc gia. Sự kiện này không những ghi nhận giá trị văn hóa - lịch sử bền vững mà đồng bào nơi đây đã tạo dựng, gìn giữ mà còn giúp nơi đây trở thành điểm đến “hot” hàng đầu cả nước.

Tú Lệ

Tú Lệ thuộc tỉnh Yên Bái cũ, nay là Lào Cai. Thung lũng này nằm giữa ba ngọn núi cao Khau Song, Khau Thán và Khau Phạ, đặc biệt sát sườn Khau Phạ.

Cảnh quan Tú Lệ. Ảnh: Phương Bee

Tú Lệ đẹp nhất là vào mùa thu, khoảng tháng 9 và tháng 10. Lúc này, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo sườn núi được bao phủ bởi màu vàng của lúa chín.

Vào ngày nắng đẹp, ánh sáng chiếu xuống làm nổi bật sắc vàng óng ả và mang đến khung cảnh vừa kỳ vĩ vừa thơ mộng khiến bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng.

Sapa

Sa Pa là một trong những điểm đến có mùa lúa chín sớm nhất ở Tây Bắc, trước cả Mù Cang Chải hay Hoàng Su Phì. Đến Sa Pa những ngày này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang vàng óng uốn lượn khắp các triền đồi.

Lúa chín Sapa. Ảnh: Chuyện của Hậu

Để ngắm trọn vẻ đẹp mùa vàng, du khách có thể lựa chọn cáp treo lên đỉnh Fansipan. Từ bên trong khoang cáp treo với ô cửa kính mờ sương, cảnh sắc núi rừng và nhịp sống Tây Bắc hiện ra như một bộ phim quay chậm. Từ trên cao nhìn xuống, những thửa ruộng bậc thang chín vàng nối tiếp nhau, ẩn hiện giữa những tầng mây trôi. Phóng mắt ra xa hơn để thu trọn vào tầm nhìn tầng tầng lớp lớp lúa vàng xen kẽ vẽ nên một bản giao hưởng mùa thu giữa đại ngàn Tây Bắc.