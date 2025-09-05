Mảnh đất được nam du khách Anh ví như 'viên ngọc' của vùng Tây Bắc

Mở đầu bài viết về Việt Nam đăng trên National Geographic, Stables kể lại trải nghiệm cùng Mạnh Tân – một hướng dẫn viên du lịch địa phương – khám phá những khu rừng hoang sơ, đầy bí ẩn ở Mai Châu (Phú Thọ).

Bài viết của Stables trên tạp chí National Geographic. Ảnh: Ins/Danstabs

"Cách Hà Nội khoảng chừng 130km về phía Tây Nam, Mai Châu là một thung lũng mang tới cảm giác yên bình đến khó tin. Giữa những khu rừng nơi đây, chỉ có tiếng bước chân đạp trên thảm lá vàng, làm lay động không gian tĩnh lặng.

Thỉnh thoảng, cây cối thưa dần để lộ ra một bức tranh hùng vĩ của dòng sông Mã uốn lượn mềm mại giữa những vườn thanh long và xoài xanh mướt. Đó còn là hình ảnh của những thửa ruộng bậc thang, những mỏm núi đá vôi sừng sững vươn lên, nhọn hoắt như măng đá khổng lồ.

Tất cả tạo nên một vẻ đẹp vừa kỳ vĩ vừa mê hoặc", Stables mô tả nơi mà anh gọi là "viên ngọc" của núi rừng Tây Bắc.

Mai Châu được bao quanh bởi núi rừng và đồng ruộng. Ảnh: Ins/Danstabs

Nam phóng viên được dẫn tới bản Pù Bin, một trong những bản làng ở Mai Châu đang phát triển mô hình du lịch cộng đồng, dựa trên việc gìn giữ những nét kiến trúc và văn hóa nguyên sơ, mộc mạc của người Thái trắng.

Để hiểu hơn về cuộc sống nơi đây, Stables ghé thăm một gia đình người Thái. Căn nhà sàn nhỏ giữa rừng mang đậm đặc trưng vùng cao: Ruộng lúa kề bên, trần nhà ám khói bếp, những bó thảo dược và nấm rừng được treo trên vách.

Vùng đất cửa ngõ Tây Bắc thu hút du khách bởi thắng cảnh đa dạng và giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Ins/Danstabs

Chủ nhà không ngần ngại mang sáo ra thổi, rồi cất giọng hát vài câu bằng tiếng Thái để giới thiệu với du khách nước ngoài.

Trên đường đi, hình ảnh người dân cấy lúa trên ruộng bậc thang, mò cua bắt ốc… cũng khiến Stables vừa thích thú vừa tò mò.

Ảnh: Ins/Danstabs

Ở một nhà sàn khác, nam du khách được mời tham gia đan giỏ tre, uống thử rượu, chuẩn bị bữa ăn và múa sạp truyền thống cùng bà con địa phương.

“Du lịch giúp người dân gìn giữ những nét văn hóa như điệu múa này”, bà Hà Thị Hồng (82 tuổi), người phụ trách đội múa dân gian của làng, chia sẻ.