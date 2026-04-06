Hoa bún bung nở, phủ vàng góc trời Hà Nội

Những ngày đầu tháng 4, cây hoa bún tại khu vực Đình Thôn (phường Từ Liêm) bắt đầu bước vào thời điểm nở rộ.

Cây hoa bún này có tuổi đời hơn 300 năm, được người dân địa phương xem như một phần ký ức của làng. Qua nhiều thế hệ, cây không chỉ đơn thuần là bóng mát mà còn gắn với đời sống sinh hoạt, văn hóa của cộng đồng xung quanh.

Hoa bún còn được gọi là bạch hoa hay màn màn. Sở dĩ có tên hoa bún là do phần nhụy dài, mảnh, khi nở xòe ra thành từng chùm, trông giống những sợi bún. Mỗi bông hoa thường có hai màu chủ đạo là trắng và vàng đan xen, tạo nên tổng thể vừa nổi bật vừa nhẹ nhàng.

Loài hoa này có hương thơm thoang thoảng, không nồng, đủ để người đi qua có thể cảm nhận.

Mùa hoa bún không kéo dài. Theo người dân, cây chỉ nở một lần mỗi năm, thường rơi vào cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 và duy trì trong khoảng một tháng trước khi tàn.

Không chỉ tại Đình Thôn, những ngày này, hoa bún cũng nở ở nhiều khu vực khác của Hà Nội.

Tại chùa Hà Trì (Hà Đông), một cây bún lớn trước cổng chùa, cạnh hồ bán nguyệt, đang vào thời điểm đẹp nhất.

Sắc trắng - vàng xen kẽ nổi bật giữa không gian tĩnh lặng, tạo nên khung cảnh hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc cổ.

Cây bún tại đây có tán rộng, thân gỗ lớn, cao khoảng 20m, cành phân nhánh mạnh. Phần vỏ thân màu xám nâu, bề mặt sần sùi theo thời gian, càng làm nổi bật những chùm hoa mềm mại buông xuống.

Do thời gian nở hoa ngắn, nhiều người tranh thủ tìm đến các điểm có cây bún để ghi lại hình ảnh. Chị Mai Phương (29 tuổi, ở Cầu Giấy) cho biết đã sắp xếp thời gian đến chùa Hà Trì từ sớm để kịp ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa hoa. “Tôi xem hình trên mạng thấy hoa nở đẹp nên tranh thủ qua chụp. Hoa không nở lâu nên nếu không đi sớm sẽ dễ lỡ mất thời điểm đẹp nhất”, chị Phương nói.

“Tôi đi qua khu vực này thì thấy cây nở rực rỡ nên dừng lại chụp vài tấm. Hoa có hình dáng khá lạ, lên ảnh nhìn rất khác so với nhiều loài khác”, chị Ngọc Anh (ở Hà Nội) chia sẻ.

Tại khu vực chùa Hà Trì, sắc hoa kết hợp với không gian cổ kính tạo nên một góc nhìn đặc biệt. Những chùm hoa buông thấp, đung đưa trước gió, nổi bật trên nền tường rêu phong và mặt nước tĩnh lặng của hồ bán nguyệt.