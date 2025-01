6 điểm du lịch từ Bắc vào Nam lý tưởng cho dịp Tết

Phú Quốc

Khoảnh khắc mặt trời ở chính giữa Cầu Hôn vào ngày 1/1.

Phú Quốc luôn là lựa chọn hàng đầu cho du lịch dịp Tết dương lịch và âm lịch bởi đây là thời điểm đẹp nhất trong năm tại đảo ngọc. Một trong những "đặc sản" mùa này ở Phú Quốc là hoàng hôn đẹp như tranh. Đặc biệt, ngày 1/1, du khách không thể bỏ lỡ khoảnh khắc mỗi năm chỉ có một lần khi mặt trời "rơi" vào chính giữa hai nhánh của Cầu Hôn.

Khi thiết kế cầu, đội ngũ kiến trúc sư đã nghiên cứu đường di chuyển của mặt trời suốt các thời điểm trong năm, để mỗi ngày đầu tiên của năm mới (1/1), mặt trời lúc hoàng hôn sẽ rơi vào đúng khoảng cách 30 cm giữa hai nhánh cầu, tạo nên cảnh tượng "có một không hai". Công trình lấy cảm hứng từ kiệt tác "Creation of Adam" của danh họa Michelangelo và truyền thuyết Ông Ngâu - Bà Ngâu của Việt Nam. Cầu Hôn gồm hai nhánh phía Bắc và Nam, tổng chiều dài 800 mét, hợp thành một thể thống nhất nhưng không chạm mà cách nhau 30 cm, vừa vặn cho một cái ôm, bắt tay hay một nụ hôn.

Phú Quốc còn có nhiều trải nghiệm thú vị khác cho dịp đầu năm như show thể thao mạo hiểm jetski và flyboard, trình diễn pháo hoa tầm cao lúc 21h30... Bên cạnh đó, tới đảo ngọc, du khách không nên bỏ qua những bãi tắm đẹp như tiên cảnh: Bãi Khem, Bãi Dài, Bãi Sao; các công viên giải trí VinWonders, Grand World, Sun World Hòn Thơm, đi chợ đêm thưởng thức hải sản, thăm vườn tiêu, mũi Gành Dầu, làng chài Hàm Ninh, suối Tranh...

Hạ Long

Ngắm Hạ Long từ thủy phi cơ. Ảnh: Hai Au Aviation

Mùa đông không còn là mùa cao điểm du lịch Hạ Long nhưng đây cũng là gợi ý lý tưởng cho các gia đình xuất phát từ miền Bắc trong dịp đầu năm do lượng khách không còn quá tải. Vịnh Hạ Long gồm hàng nghìn hòn đảo đá vôi kỳ vĩ, hang động huyền bí, nơi du khách có thể trải nghiệm các du thuyền cao cấp. Trên bờ, nhiều hoạt động vui chơi giải trí ở Tuần Châu, Bãi Cháy, công viên Sun World Hạ Long sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị với các trò chơi cảm giác mạnh, khu vui chơi nước, thủy cung. Hạ Long cũng nổi tiếng với hải sản tươi ngon, bạn có thể thưởng thức các món ăn tại nhà hàng ven biển, khám phá chợ Hạ Long, mua đặc sản như chả mực, bề bề.

Với những người thích cảm giác mới lạ, bạn có thể thử dịch vụ bay ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao bằng thủy phi cơ. Mỗi chuyến bay kéo dài 25 phút, khởi hành từ đảo Tuần Châu sẽ giúp du khách có thể chiêm ngưỡng những hòn đảo đá vôi tuyệt đẹp như đảo Đầu Bê, Cống Đỏ và Bồ Hòn, cùng làn nước xanh ngọc bích và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của di sản thế giới từ độ cao 300 mét so với mặt nước biển.

Ngoài ra, du khách cũng có thể bay trung chuyển từ sân bay Nội Bài đến cảng Tuần Châu, giúp rút ngắn quãng đường di chuyển Hà Nội - Quảng Ninh. Mức chi phí của dịch vụ này là 2.500.000 đồng một người, khởi hành từ đảo Tuần Châu với 9 chuyến bay mỗi ngày. Với dịch vụ bay trung chuyển từ Nội Bài đi Vịnh Hạ Long, mức giá dao động từ 9.250.000 đồng đến 11.700.000 đồng một người.

Hội An

Dịp Tết Nguyên đán, Hội An khoác lên mình một tấm áo mới với những gam màu rực rỡ, hoạt động văn hóa đặc sắc như đêm hội lung linh đèn lồng, tham quan các di tích lịch sử gồm Chùa Cầu, nhà cổ Tấn Ký, Hội quán Phúc Kiến và thưởng thức các món ăn truyền thống hấp dẫn.

Năm qua, làng rau Trà Quế là điểm sáng mới cho du lịch Hội An khi trở thành "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2024". Nơi đây cách phố cổ Hội An 3 km, Đà Nẵng 20 km. Làng nằm trên đảo, bao bọc bởi sông Cổ Cò và đầm Trà Quế. Thổ nhưỡng lợi thế là đất phù sa pha cát, khí hậu ôn hòa nên người dân phát triển nghề trồng rau hữu cơ lâu đời.

Du khách ngồi xe sidecar khám phá làng rau Trà Quế.

Đến với làng rau Trà Quế, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An vào mùa xuân, du khách có thể tham gia lễ hội Cầu Bông, diễn ra vào mùng 7 tháng Giêng hàng năm, tức 25/2/2025. Đây là lễ hội truyền thống có ý nghĩa sâu sắc, nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và tri ân các bậc tiền nhân đã khai phá, xây dựng làng nghề. Lễ hội Cầu Bông thường bắt đầu với các nghi thức truyền thống như lễ tế, dâng hương và múa rồng. Người dân trong làng mặc trang phục truyền thống, mang lễ vật đến đình làng để thể hiện lòng biết ơn tổ tiên.

Sau phần lễ, nhiều hoạt động thú vị như hội thi "Thôn nữ giỏi nội trợ" chế biến món tôm hữu và các cuộc thi trồng rau, cuốc đất, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng. Tôm hữu, còn gọi tam hữu, là đặc sản nổi tiếng tại làng rau Trà Quế, được làm từ tôm và thịt heo xào với gia vị, cuốn bánh tráng và rau thơm.

Để thêm trải nghiệm độc đáo, du khách có thể lựa chọn dịch vụ tour bằng xe sidecar, là loại phương tiện cổ điển ba bánh được sử dụng phổ biến trên thế giới và tại Việt Nam trong thế kỷ trước. Ngày nay, Hội An là một trong số ít địa phương còn hiện diện loại xe ba bánh này. Với vị trí ngồi thoải mái trong thùng xe, du khách có thể tự do ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình di chuyển đến làng rau Trà Quế, hoặc chỉ đơn giản là ngắm phong cảnh làng quê yên bình của Hội An với giá tour từ 1,2 triệu đồng đến 2,3 triệu đồng.

An Giang

Núi Sam ở Châu Đốc. Ảnh: Nucuoimekong

Châu Đốc, thành phố biên giới của tỉnh An Giang, là điểm đến hấp dẫn với những ai yêu thích văn hóa, tâm linh và thiên nhiên. Nơi đây nổi tiếng với những ngôi chùa cổ kính, khu di tích lịch sử và cánh đồng lúa xanh mướt. Một số điểm tham quan không thể bỏ lỡ ở Châu Đốc là miếu bà Chúa xứ núi Sam, chùa Hang, Tây An cổ tự, lăng Thoại Ngọc Hầu, chợ Châu Đốc. Núi Sam là ngọn núi linh thiêng của người dân địa phương, từ đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Châu Đốc. Nếu có thời gian, bạn đến với khu du lịch Núi Cấm, một trong những ngọn núi cao nhất Đông Nam Bộ, để khám phá thiên nhiên hoang sơ và những ngôi chùa cổ kính.

Đến Châu Đốc, du khách thường nếm thử món chuối đốt, được chế biến từ chuối cau địa phương kết hợp xốt cam, chocolate và rượu mạnh. Mỗi suất chuối đốt thơm ngon, bổ dưỡng và đẹp mắt với ánh lửa bập bùng có giá 120.000 đồng, luôn thu hút thực khách bốn phương.

Đặc biệt, Châu Đốc có dịch vụ may đo áo dài chỉ trong 24 giờ. Chiếc áo dài ở Châu Đốc là kiểu ly vuông, giúp tôn đường nét cơ thể phụ nữ, lại không lộ bụng, được làm từ chất liệu gấm, lụa... Giá áo khoảng 3-5 triệu đồng, được thực hiện bởi các nghệ nhân địa phương. Ngoài ra, du khách cũng có thể trải nghiệm workshop may áo dài mini làm kỷ niệm, giá 200.000 đồng mỗi chiếc.

Cần Thơ

Xuồng ba lá ở Cần Thơ. Ảnh: Sông Xanh Sampan

Với vẻ đẹp bình dị của miền sông nước, Cần Thơ thu hút du khách bởi những vườn trái cây xanh mát, chợ nổi nhộn nhịp và nhiều món đặc sản hấp dẫn. Thành phố "gạo trắng nước trong" được biết đến với những địa danh như chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều, nhà cổ Bình Thủy, làng du lịch Mỹ Khánh, các miệt vườn trái cây sum suê.

Về Cần Thơ vào mùa xuân, du khách có thể lựa chọn trải nghiệm một cái Tết thật khác, không mâm cao cỗ đầy mà theo cuộc sống sông nước chân thực của người dân miền Tây Nam Bộ trên chiếc thuyền tam bản, hay còn gọi xuồng ba lá.

Không chỉ thưởng thức bữa tối dưới ánh nến lung linh trên sông đêm, du khách còn được rong ruổi khắp miền Tây Nam Bộ, cả ở dưới sông lẫn trên bờ, để tìm hiểu về cuộc sống người dân địa phương cũng như phong tục, văn hóa đậm chất miền sông nước giữa một hệ thống kênh rạch, sông ngòi chằng chịt. Giá tour tham quan hai ngày một đêm trên tàu theo phong cách sông nước miền Tây là khoảng 10 triệu đồng mỗi người.

Sa Pa

Hình ảnh băng giá vào sáng 31/12/2024 trên đỉnh Fansipan.

Không phải điểm du lịch xa lạ, Sa Pa đông khách quanh năm. Nhưng dịp Tết lại càng thu hút nhờ mùa băng giá trên đỉnh Fansipan. Sáng 31/12/2024, đỉnh Fansipan bất ngờ được phủ một lớp băng mỏng xuất hiện từ 6h30, tạo nên khung cảnh thiên nhiên kỳ thú tại nóc nhà Đông Dương. Đây là đợt băng giá thứ ba xuất hiện trong mùa đông năm qua. Dưới ánh mặt trời ban sớm, lớp băng phản chiếu tia sáng lấp lánh, tạo nên vẻ đẹp vừa tinh khôi vừa huyền bí.

Không chỉ có Fansipan, Sa Pa còn nhiều điểm check in quen thuộc như tàu leo núi Mường Hoa, bản Mây, bản Cát Cát, tòa nhà Sun Plaza, các quán cà phê, nhà hàng ngắm núi. Đặc biệt, quán cà phê Starbucks Sun Plaza mới khai trương gần đây trở thành điểm check in hot ở Sa Pa, pha trộn giữa hiện đại và văn hóa địa phương.