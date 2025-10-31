13 địa điểm hút du khách nhất dịp lễ Halloween

1. Ireland

Ireland là nơi khởi nguồn của lễ hội Halloween, bắt nguồn từ lễ Samhain của người Celtic cổ đại. Du khách có thể đến County Meath dự lễ hội Púca hay ghé Dublin tham gia tour “Darkland” tại Bảo tàng Leprechaun, nơi tái hiện những truyền thuyết rùng rợn trong văn hóa Ireland.

2. Transylvania, Romania

Lâu đài Bran nổi tiếng với truyền thuyết về Dracula là điểm đến không thể bỏ qua dịp Halloween. Dù chưa được xác nhận là nguồn cảm hứng của Bram Stoker, tòa lâu đài với kiến trúc Gothic u ám vẫn khiến du khách lạnh gáy. Nếu đến vào đúng dịp, đừng bỏ lỡ bữa tiệc Halloween tại lâu đài Bran, được xem là một trong những sự kiện hoành tráng nhất thế giới.

3. Orlando, Florida

Halloween Horror Nights tại Universal Orlando Resort được coi là sự kiện nhà ma lớn nhất nước Mỹ, mang đến cho du khách những trải nghiệm rùng rợn từ các bộ phim kinh dị nổi tiếng như "Friday the 13th" và "Five Nights at Freddy’s". Năm 2025, sự kiện sẽ nổi bật với chủ đề "El Artista", kể về câu chuyện của một họa sĩ đã mở cánh cổng dẫn đến thế giới bên kia trong một dinh thự Tây Ban Nha từ thế kỷ 19.

4. New Orleans, Mỹ

Thành phố New Orleans, nổi tiếng với văn hóa voodoo, các nghĩa trang độc đáo và âm nhạc jazz, là điểm đến hấp dẫn cho du khách vào dịp Halloween. Tại đây, du khách có thể tham gia các tour săn ma, khám phá những nghĩa trang trên mặt đất, và kết thúc đêm tại Beachbum Barry’s Latitude 29.

5. Key West, Florida

Thiên đường biển Key West mang quá khứ u ám khi từng được người Tây Ban Nha gọi là Cayo Hueso (Đảo Xương). Truyền thuyết kể rằng, nơi đây từng là nghĩa địa của thổ dân Calusa, và linh hồn họ vẫn lang thang quanh đảo.

6. New York, Mỹ

New York có lịch sử huyền bí với những cái tên như ảo thuật gia Harry Houdini, thợ săn ma Hans Holzer, hay trụ sở lính cứu hỏa Ghostbusters. Mỗi năm, thành phố tổ chức Village Halloween Parade – lễ diễu hành Halloween lớn nhất nước Mỹ, thu hút hàng chục nghìn người hóa trang tham dự.

7. Salem, Massachusetts

Nổi tiếng với phiên tòa săn phù thủy thế kỷ 17, Salem nay trở thành điểm đến Halloween số 1 của Mỹ. Sự kiện Haunted Happenings Festival kéo dài suốt tháng 10 với diễu hành, hội chợ, và hàng loạt hoạt động ma mị thu hút hơn 1 triệu du khách mỗi năm.

8. Sleepy Hollow & Tarrytown, New York

Lấy cảm hứng từ truyện "The Legend of Sleepy Hollow", nơi này trang trí với hàng nghìn quả bí ngô phát sáng tạo nên một khung cảnh huyền ảo, thu hút đông đảo du khách. Đặc biệt, những địa danh mang phong cách Gothic như Lyndhurst Mansion càng làm tăng thêm vẻ rùng rợn cho thị trấn, tạo nên một trải nghiệm độc đáo cho những ai yêu thích không khí ma mị của mùa Halloween.

9. Virginia City, Nevada

Từng là trung tâm khai thác bạc sầm uất, Virginia City nay nổi tiếng là thị trấn ma ám nhất nước Mỹ. Điểm nhấn là Washoe Club, nơi nhiều người khẳng định từng chứng kiến hiện tượng siêu nhiên. Tháng 10 hằng năm, lễ hội Hauntober biến cả thị trấn thành sân chơi ma quái với tour nghĩa trang, quán rượu ma và hội nghị săn ma Comstock.

10. Long Beach, California

Con tàu RMS Queen Mary là một khách sạn nổi có tuổi đời hơn 90 năm, được biết đến như một trong những địa điểm ma ám nổi tiếng nhất tại Mỹ. Hằng năm, vào tháng 10, sự kiện Dark Harbor Festival biến con tàu thành một mê cung kinh dị, với các khu vực "hù dọa" được dàn dựng một cách công phu, thu hút đông đảo du khách yêu thích sự mạo hiểm và khám phá.

11. Estes Park, Colorado

Khách sạn Stanley xây dựng vào năm 1909 là nguồn cảm hứng cho tiểu thuyết The Shining của Stephen King. Từ tiếng bước chân ma đến đồ vật tự di chuyển, nơi đây nổi tiếng với những hiện tượng siêu nhiên. Vào mỗi mùa Halloween, khách sạn tổ chức dạ tiệc và sự kiện theo chủ đề kinh dị giữa khung cảnh núi Rocky hùng vĩ.

12. Mexico City, Mexico

Día de los Muertos (Ngày của người chết) là lễ hội văn hóa lớn nhất Mexico, diễn ra từ ngày 1 - 2/11, nhằm tưởng nhớ người đã khuất. Từ năm 2016, Mexico City tổ chức cuộc diễu hành khổng lồ lấy cảm hứng từ phim Spectre, hòa quyện giữa yếu tố truyền thống và hiện đại của Halloween.

13. Tokyo, Nhật Bản

Tokyo là điểm đến Halloween sôi động bậc nhất châu Á, với hàng chục nghìn người hóa trang tụ họp tại Shibuya mỗi năm. Ngoài đường phố, các công viên như Tokyo Disneyland, Universal Studios Japan và Sanrio Puroland cũng tổ chức sự kiện Halloween hoành tráng.