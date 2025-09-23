Măng Đen vào mùa hồng chín điểm đến 'ăn ảnh' giữa cao nguyên

Cuối tháng 9, cao nguyên Măng Đen khoác lên mình sắc cam rực rỡ của mùa hồng chín. Từng quả hồng lấp ló sau tán lá, treo trên cành trĩu nặng, khiến khung cảnh nơi đây vừa yên bình, vừa đầy sức sống. Không khí se lạnh, trời xanh trong, chỉ cần dạo quanh các vườn hồng, du khách cũng cảm nhận được sự thư thái, nhẹ nhàng mà hiếm nơi nào có được.

Ảnh Vietucbooking

Thời điểm vàng để khám phá mùa hồng

Măng Đen vào mùa hồng là khoảng thời gian lý tưởng để rủ bạn bè hay người thương lên cao nguyên. Không chỉ ngắm cảnh, du khách còn có thể tranh thủ làm vài bộ ảnh sống ảo giữa khung nền quả chín rực rỡ, tạo nên những kỷ niệm ngọt ngào giữa thiên nhiên.

Theo kinh nghiệm của những người địa phương, mùa hồng ở đây thường bắt đầu chín rộ từ cuối tháng 9 và chỉ kéo dài khoảng 3–4 tuần, vì vậy du khách nên tranh thủ thời gian ghé thăm.

Những vườn hồng “ăn ảnh”

Măng Đen sở hữu nhiều vườn hồng đẹp và dễ tiếp cận. Một số địa điểm được du khách yêu thích như Sóc Farm, Việt Úc Flower Garden hay các vườn hồng ngay trung tâm thị trấn. Mỗi vườn đều trĩu quả, lên hình cực kỳ “ăn ảnh”, từ những góc chụp cận cảnh từng quả hồng mọng nước cho đến cảnh bao quát cả vườn với nền trời xanh trong.

Không chỉ là điểm chụp hình, các vườn hồng còn mang đến trải nghiệm mùa màng gần gũi, giúp du khách hiểu thêm về cuộc sống nông thôn và niềm vui khi hái quả chín. Một số vườn còn cho phép mua hồng tại chỗ để làm quà hay thưởng thức ngay tại vườn, tăng thêm trải nghiệm thú vị cho chuyến đi.

Ảnh Vietucbooking

Chill giữa cao nguyên

Ngoài ngắm và hái hồng, Măng Đen còn hấp dẫn du khách bởi không khí trong lành, phong cảnh núi rừng mênh mông và những con đường nhỏ quanh các vườn cây ăn quả.

Đi dạo giữa những hàng hồng chín rực rỡ, hít căng lồng ngực không khí se lạnh, cảm giác nhẹ nhõm, bình yên lan tỏa – đây chính là điểm nhấn khiến nhiều người chọn Măng Đen làm điểm “chill” lý tưởng cuối tuần hoặc kỳ nghỉ ngắn.

Ảnh Tapchidulichhcm

Mùa hồng chín rộ ngắn, vì vậy du khách nên lên kế hoạch trước để không bỏ lỡ. Trang phục thoải mái, giày dễ đi bộ sẽ giúp trải nghiệm khám phá vườn hồng thuận tiện hơn. Ngoài ra, mang theo máy ảnh hoặc điện thoại có camera tốt sẽ giúp lưu lại những khung hình đẹp nhất của mùa hồng Măng Đen.

Măng Đen vào mùa hồng chín không chỉ là thiên đường của những bức ảnh sống động, mà còn là nơi du khách tận hưởng không gian trong lành, bình yên giữa cao nguyên. Một chuyến đi ngắn ngày ghé các vườn hồng trĩu quả sẽ để lại những kỷ niệm ngọt ngào, vừa chill, vừa gom về cả khoảnh khắc đẹp cho mùa thu miền Trung Tây Nguyên.