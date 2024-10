200 tỷ phú sẽ đi du thuyền đến vịnh Hạ Long

Lễ hội Nghệ thuật vì khí hậu diễn ra vào 13 - 19/1/2025 với sự tham gia của hơn 80.000 người, trong đó có 200 tỷ phú châu Âu. Các tỷ phú sẽ đến Hạ Long bằng siêu du thuyền, theo cổng thông tin tỉnh Quảng Ninh.

Theo ban tổ chức, Di sản thế giới vịnh Hạ Long được chọn tổ chức lễ hội Nghệ thuật vì khí hậu nhờ địa điểm đặc biệt, mang tính biểu tượng cao. Nơi đây không chỉ có cảnh quan ngoạn mục mà còn có hệ sinh thái đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu và áp lực của con người.

Một góc vịnh Hạ Long nhìn từ thủy phi cơ. Ảnh: Khải Phong

Tại lễ công bố sự kiện hôm 16/9, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, cho biết dự án là sự kết hợp nghệ thuật và trách nhiệm với môi trường để nâng cao nhận thức bảo vệ hành tinh, phù hợp với các thách thức hiện nay.

Hiện, mỗi ngày có khoảng 4.000-6.000 lượt khách tham quan vịnh Hạ Long, trong đó 90% là khách quốc tế. Mặc dù chịu ảnh hưởng của bão Yagi, hầu hết các hoạt động du lịch trên vịnh đã sớm trở lại bình thường.

Để thu hút du khách mùa thu đông, chính quyền TP Hạ Long cũng chủ động phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống hạ tầng du lịch, giao thông, đặc biệt là dòng khách tàu biển qua Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Bên cạnh các tour tham quan Vịnh, dòng khách này còn ưa thích khám phá, tìm hiểu về văn hóa bản địa. Tuần này, Ban quản lý vịnh Hạ Long cũng bắt đầu khảo sát, xác định các đảo, bãi tắm phục vụ khách siêu giàu với mục tiêu nâng thu hút nhóm khách chất lượng đến danh thắng.

9 tháng đầu năm, TP Hạ Long đã đón 9,2 triệu lượt khách, tăng 33% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,13 triệu lượt, tăng 2,3 lần so cùng kỳ. Tổng thu du lịch đạt ước đạt khoảng 20.300 tỷ đồng, tăng 34% so cùng kỳ năm 2023.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]