Video Hoài Linh nhảy múa tưng bừng cùng Võ Hoàng Yên ngay ngày sinh nhật gây xôn xao

Chủ Nhật, ngày 19/12/2021 10:02 AM (GMT+7)

Trong ngày sinh nhật của Hoài Linh, video ghi lại cảnh nam danh hài cùng Võ Hoàng Yên vui vẻ ăn uống, nhảy múa được chia sẻ chóng mặt.

Ngày 18.12, Hoài Linh bước sang tuổi 52. Nhiều tháng qua, từ khi xảy ra ồn ào giải ngân chậm 14 tỷ đồng tiền từ thiện cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, nam danh hài dường như vắng bóng khỏi làng giải trí, các tài khoản mạng xã hội của anh cũng không có bài đăng nào mới.

Dẫu vậy, nhân ngày sinh nhật của Hoài Linh, nhiều đồng nghiệp thân thiết đã đăng ảnh cũ chụp cùng “Sáu Bảnh”, dành nhiều lời chúc ý nghĩa và bày tỏ sự trân trọng đối với nam danh hài.

Dương Triệu Vũ – em trai ruột Hoài Linh chia sẻ trên trang cá nhân: “Chúc mừng sinh nhật anh 4 ròm. Cảm ơn anh luôn yêu thương và dạy bảo. Em rất tự hào có người anh là anh. Mong tuổi mới mang cho anh nhiều niềm vui, sự bình yên và sức khỏe thật tốt để anh có thể thực hiện những hoài bão của mình”.

Phương Trang – em gái ruột của Hoài Linh cũng bày tỏ: “Anh luôn là niềm hãnh diện của em và cả gia đình. Thương và nhớ anh 4 nhiều”.

Hoài Linh và em trai ruột - ca sĩ Dương Triệu Vũ

Bên cạnh những lời chúc tốt đẹp dành cho Hoài Linh nhân dịp sinh nhật, thì trên mạng xã hội cũng đồng loạt lan truyền video ghi lại cảnh nam danh hài ăn uống vui vẻ, nhảy múa cùng ông Võ Hoàng Yên – người bị CEO Nguyễn Phương Hằng tố cáo không chữa được bệnh, lừa đảo hàng trăm tỷ đồng, gây xôn xao dư luận suốt nhiều tháng qua. Đặc biệt, trong video còn xuất hiện dòng chữ: "Nghe nói hôm nay sinh nhật Hoài Linh đó quý vị”.

Lập tức, cư dân mạng đưa ra nhiều suy đoán về tính xác thực của video trên. Nhiều người còn đồn thổi rằng Hoài Linh đã bí mật tổ chức tiệc đón tuổi mới lần thứ 52 và mời ông Võ Hoàng Yên đến chung vui. Số khác lại bày tỏ sự “bán tín bán nghi” vì thời gian qua, nhiều thông tin sai sự thật về Hoài Linh đã xuất hiện tràn lan trên mạng.

Ảnh cắt từ video đang gây xôn xao

Theo tìm hiểu của chúng tôi, video Hoài Linh ăn uống, nhảy múa cùng ông Võ Hoàng Yên đã xuất hiện trước đó rất lâu. Nhân dịp sinh nhật Hoài Linh, nhiều tài khoản đã đăng tải lại, thêm nhiều nội dung không liên quan để đánh lạc hướng và thu hút người xem.

Trước đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nguồn tin cho rằng, Hoài Linh đã được con trai ruột bí mật đưa sang Mỹ đoàn tụ cùng gia đình.

Trao đổi với chúng tôi, Dương Triệu Vũ, em trai của Hoài Linh cho biết, nghệ sĩ Hoài Linh hiện vẫn ở Việt Nam. Những tin đồn trên mạng là tin vịt, sai sự thật nhằm bôi xấu hình ảnh của nam danh hài. “Anh Hoài Linh hiện vẫn ở Việt Nam mà, đồn tùm lum. Đây không phải lần đầu dân mạng đưa ra các tin sai về anh Linh. Mọi người nên tỉnh táo trước mọi việc”, Dương Triệu Vũ nói thêm.

Tại Mỹ, Võ Lê Thành Vinh – con trai ruột của Hoài Linh cũng bác tin anh đã bí mật đưa bố qua Mỹ.

Hình ảnh Hoài Linh thân thiết bên ông Võ Hoàng Yên là đề tài bàn luận của dân mạng nhiều tháng qua

Trao đổi riêng với chúng tôi, ca sĩ Hà My (tự nhận là vợ chưa cưới của Hoài Linh) xác nhận Hoài Linh từng được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh. Thời điểm đó, nam danh hài bị đau nhức đốt sống cổ. Ông Yên dùng tay đánh mạnh liên tục vào phần cổ, Hoài Linh ngồi im lặng và nắm chặt tay chịu đựng.

“Tôi có hỏi anh Linh rằng: “Sao anh gồng hai tay chịu đựng vậy? Anh có đau lắm không? Em thấy xót quá”. Anh Linh trả lời: “Anh đau chứ em, anh ráng gồng chứ anh buông ra là muốn xỉu luôn”, Hà My kể lại.

Cũng theo ca sĩ Hà My, chính Hoài Linh xác nhận với cô rằng: “Ông Võ Hoàng Yên không chữa được bệnh”. “Cũng không thể trách anh Linh được, tại sao lúc đó anh đau mà không nói. Chúng ta đều có suy nghĩ chữa bệnh là phải đau, nhất là về xương, khớp, như đi chích thuốc vậy. Khi sự việc xảy ra, nhìn lại thì mới biết ông Võ Hoàng Yên là lương y giả. Phần cổ Hoài Linh có đi mổ và uống thuốc Tây chứ không phải do ông Yên chữa”, ca sĩ Hà My khẳng định.

Hà My tự nhận mình là vợ hiện tại của Hoài Linh

Hoài Linh thể hiện sự đau đớn khi được Võ Hoàng Yên chữa bệnh

Về lý do Hoài Linh chọn cách im lặng suốt thời gian qua, Hà My cho hay, Hoài Linh là người sống khép kín, giản dị, hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư.

“Khi sự việc xảy ra, tôi thấy anh Linh khá buồn. Lúc chị Hằng nhắc tên anh Linh, tôi có hỏi tại sao lại liên quan đến anh, thì anh bảo: “Không sao đâu em, chuyện ở bên ngoài thôi, từ từ anh tính”.

Tôi khẳng định Hoài Linh không làm gì sai. Tôi thấy anh từng ngồi khóc. Anh khóc không phải vì anh sai hay liên quan gì đến ông Võ Hoàng Yên. Anh cảm thấy có lỗi vì từng đi chung với ông Võ Hoàng Yên, nhưng lúc đó anh Linh cũng không hiểu rõ về công việc của ông Yên. Nhiều người cũng đặt câu hỏi vì sao Hoài Linh không hiểu rõ mà vẫn đi chung với ông Yên nhiều như vậy. Đó là những chuyến đi từ thiện nên anh Linh có lòng, góp sức. Còn những việc ông Yên làm sau này anh Linh hoàn toàn không hay biết. Trong những chuyến đi đó, những người gặp ông Yên chữa bệnh có khỏi hay không thì họ cũng đâu báo cáo cho Hoài Linh.

Anh Linh im lặng khi bị nhắc tên vì anh quá bất ngờ, sau đó anh lại bị công kích quá nhiều. Anh muốn lên tiếng thì cũng không biết nói điều gì. Anh sợ mình càng giải thích thì mọi người càng công kích. Đó là nỗi khổ của anh Linh”, Hà My chia sẻ.

