Hoài Linh có thêm phim 100 tỷ đồng

Tính đến 16h ngày 25/9, doanh thu bộ phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn là hơn 100 tỷ đồng, thống kê từ Box Office Vietnam. Có lẽ, ê-kíp sản xuất và nhiều người hâm mộ chờ đợi khoảnh khắc tác phẩm cán mốc 100 tỷ đồng.

Cuối tuần qua, phim bỏ túi 2,2 tỷ đồng trên tổng số 825 suất chiếu. Tác phẩm giữ vị trí ổn định trong top 5 bảng tổng sắp phòng vé.

Ra rạp từ 29/8, bộ phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn phải mất gần một tháng để đạt doanh thu 100 tỷ đồng. Trong bối cảnh mùa phim Tết 2/9, đây là thành tích không tệ, nhưng chưa xứng đáng với tác phẩm có chất lượng tốt như Làm giàu với ma 2.

Tạo hình của NSƯT Hoài Linh trong Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn.

Chuyên gia đánh giá Làm giàu với ma 2 là phim giải trí tốt, có câu chuyện, lớp lang và chiều sâu. Ngoài ra, diễn xuất của dàn diễn viên như NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Võ Tấn Phát... tròn trịa. Tuy nhiên, tác phẩm của đạo diễn Trung Lùn có phần lép vế trước cơn sốt Mưa đỏ.

Việc Mưa đỏ “làm mưa làm gió” ở rạp Việt suốt tháng 9 là kịch bản mà không đạo diễn, ê-kíp sản xuất nào tiên đoán. Bộ phim trở thành hiện tượng, liên tục đạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Đến thời điểm hiện tại, Mưa đỏ vẫn đứng ở vị trí số 2 phòng vé, có suất chiếu áp đảo nhiều tác phẩm mới ra mắt.

Vì vậy, thành tích của Làm giàu với ma 2 chứng tỏ tác phẩm có sức sống và đối tượng khán giả riêng. Chuyên gia dự đoán bộ phim hướng tới vũ trụ Lật mặt, định hình ra rạp vào 2/9.

Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn là phim thuộc thể loại hài, hành động, quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Võ Tấn Phát, La Thành, Diệp Bảo Ngọc…

Nội dung phim kể về hành trình nhóm 5 người đưa xác nữ diễn viên Anh Thư (Ngọc Xuân) về quê, đổi lại được trả công bằng chiếc nhẫn kim cương trị giá 9 tỷ đồng. Trong phim có nhiều tình huống hài hước, pha hành động gay cấn. Tuy nhiên, việc cố gắng cài cắm một số tình tiết hài lố bị cho khiên cưỡng và thiếu thuyết phục.