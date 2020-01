"Tiểu tam" sau scandal tình tay ba với cặp đôi chị em Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn giờ ra sao?

Thứ Năm, ngày 02/01/2020 05:00 AM (GMT+7)

"Ở ẩn" sau ồn ào tình cảm với Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng, cuộc sống hiện tại của An Nguy nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

An Nguy (sinh năm 1987) là một Vlogger nổi đình đám với loạt video "triệu view", như "Người thứ ba", "Du học sinh", "Khoảng cách giữa các thế hệ"... Cô là một Vlogger nổi tiếng cùng thời với Huy Me, JVemermind, Toàn Shinoda... Sau khi được biết đến trên mạng, cô tham gia showbiz và hoạt động trong vai trò diễn viên. An Nguy gây ấn tượng khi đóng cặp cùng Trấn Thành trong dự án "Chờ em đến ngày mai". Ngoài ra, cô cũng là cái tên được chú ý trong Top 15 cuộc thi "The Face Vietnam 2016".

Vào tháng 9/2018, sau khi cùng tham gia bộ phim "Chú ơi, đừng lấy mẹ con", An Nguy bất ngờ thừa nhận có tình cảm với Kiều Minh Tuấn. Trong khi đó, nam diễn viên cũng cho rằng, anh đã nảy sinh tình cảm với An Nguy, còn tình cảm dành cho bạn đời Cát Phượng là tình thương.

Sau khi thừa nhận tình cảm, cả Kiều Minh Tuấn và An Nguy đều trở thành đối tượng bị chỉ trích, "ném đá" dữ dội trên mạng xã hội. Bộ phim vừa ra rạp cũng bị khán giả tẩy chay, dẫn đến thua lỗ, không có doanh thu.

An Nguy sau đó còn tung loạt tin nhắn làm bằng chứng, lên tiếng khẳng định việc Cát Phượng đứng sau giật dây scandal tình tay ba để PR cho bộ phim. Tuy nhiên, về việc nảy sinh tình cảm với Kiều Minh Tuấn, cô khẳng định đó là sự thật.

Sau ồn ào chuyện tình ái, bị gán mác "tiểu tam", An Nguy "ở ẩn", dừng mọi hoạt động nghệ thuật và bất ngờ trở lại Mỹ sinh sống.

Trong Vlog gần nhất, nữ diễn viên cho biết cô đang tiếp tục việc học tại xứ sở cờ hoa. “Thực ra ý định ban đầu của tôi là học về tâm lý để có thể giúp đỡ, chia sẻ với những người có vấn đề về tâm lý. Nhưng sau khi tìm hiểu, tôi nhận ra rằng, muốn trở thành bác sĩ tâm lý phải mất từ 10 đến 12 năm, lúc ấy thì tôi già rồi nên tôi không thể học ngành mà mình mong muốn. Vậy nên, tôi quyết định học xã hội học, làm các vấn đề về công tác xã hội” - An Nguy chia sẻ.

An Nguy tâm sự, cô không chắc việc sẽ trở về Việt Nam và theo đuổi sự nghiệp diễn viên sau khi hoàn thành việc học ở Mỹ. Ngoài ra, việc được khán giả đón nhận sau scandal tình cảm cũng là vấn đề đáng quan tâm nếu quay lại với diễn xuất.

"Tôi có may mắn được về Việt Nam, được gặp mọi người và mọi người biết đến tôi. Tôi được mời đóng phim, đó là may mắn lớn của tôi. Nếu như còn duyên thì tôi sẽ tiếp tục, còn nếu hết duyên rồi thì tôi cũng đành chịu thôi" - An Nguy chia sẻ.

Ngoài việc làm Vlog, tiết lộ đã quay về Mỹ sinh sống, An Nguy hầu như không chia sẻ thêm bất kỳ điều gì khác về cuộc sống hiện tại. Trên trang cá nhân, nữ diễn cũng hạn chế đăng tải hình ảnh, cũng không cập nhật thêm thông tin mới nào. Dù vậy, người hâm mộ vẫn rất chờ đợi ngày An Nguy trở về Việt Nam và tiếp tục với vai trò diễn viên.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/tieu-tam-sau-scandal-tinh-tay-ba-voi-cap-doi-chi-em-cat-phuong-kieu-minh-t...Nguồn: http://danviet.vn/sao/tieu-tam-sau-scandal-tinh-tay-ba-voi-cap-doi-chi-em-cat-phuong-kieu-minh-tuan-gio-ra-sao-1046138.html