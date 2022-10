An Nguy sắp kết hôn với người tình đồng giới, có cuộc sống viên mãn sau khi rời showbiz

Thứ Ba, ngày 04/10/2022 18:46 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cuộc sống của người đẹp Hà thành nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, trong một chương trình talkshow, An Nguy và người yêu Alex đã tiết lộ nhiều điều về cuộc sống sau khi có con. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai công khai xuất hiện cùng nhau.

An Nguy trải lòng, cô từng bị trầm cảm nặng sau khi sinh con gái Bay, nhưng may mắn nhận được sự quan tâm, động viên của “bạn đời” để vượt qua giai đoạn đó. “Mọi người đề cao việc làm mẹ nên bỏ qua sức khỏe, tinh thần của người mẹ. Nhiều người nghĩ trầm cảm sau sinh không có thật, nhưng khi có con rồi mọi người sẽ hiểu được”, nữ diễn viên 8X bày tỏ.

An Nguy gặp nhiều khó khăn khi trở thành bà mẹ bỉm sữa

Về phần mình, Alex cũng đối mặt với không ít khó khăn khi bạn gái sinh con: “Trước khi có Bay, tôi cũng lên mạng nghiên cứu nhiều. Nhưng khi ra ngoài đời thực, tôi bị sốc. Tôi vào phòng mổ cùng An. Khi thấy An sinh con, An run 1 thì tôi run 10. Sau khi có Bay được 1 tuần, một ngày tôi thấy An ngồi khóc hu hu mà không có lý do gì. Tôi không biết làm gì nên ngồi khóc theo”.

Dù đã chuẩn bị sẵn sàng cả về tâm – sinh lý trước khi có con, nhưng cặp đôi vẫn cảm thấy sốc vì cuộc sống thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên cả hai khẳng định em bé chính là điều gắn kết, giúp họ thấu hiểu hơn về bạn đời và cảm nhận rõ hơn về hạnh phúc.

An Nguy có cuộc sống hạnh phúc bên người yêu đồng giới

Đáng chú ý, khi được hỏi về dự định tổ chức đám cưới, An Nguy cho hay cô chưa nghĩ đến chuyện cưới xin. Tuy vậy, người yêu của cô lại khẳng định cả hai sẽ hôn lễ cho riêng mình. “An thì chưa nghĩ nhưng tôi có nghĩ. Tôi nghĩ đã là con người thì ai cũng cần được yêu thương. Tôi chắc chắn sẽ có một đám cưới”, Alex cười nói.

An Nguy bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội khi là một Vlogger sở hữu loạt video triệu view như: “Người thứ ba”, “Du học sinh”, “Khoảng cách giữa các thế hệ”... Sau đó, người đẹp sinh năm 1987 lọt top 15 cuộc thi “The Face Vietnam” và nhanh chóng trở thành cái tên hot trong showbiz. Tuy nhiên sau khi vướng ồn ào với bộ phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con”, An Nguy bất ngờ qua Mỹ sinh sống giữa đỉnh cao sự nghiệp. Quãng thời gian tiếp theo, cô gần như “mất tích” khỏi showbiz.

Mãi đến cuối năm 2020, cô công khai việc mang thai và có người tình đồng giới Alex. Tháng 3/2021, An Nguy hạ sinh ái nữ đầu lòng. Từ khi sinh con, người đẹp Hà thành cởi mở hơn trên mạng xã hội. Cô thoải mái chia sẻ hình ảnh gia đình và hành trình làm mẹ bỉm sữa. Bên cạnh đó, diễn viên “Chú ơi đừng lấy mẹ con” vẫn duy trì đam mê với việc thực hiện Vlog và đăng tải trên kênh YouTube cá nhân. Sau 4 năm, An Nguy hiện có một tổ ấm hạnh phúc, viên mãn khiến nhiều fan trầm trồ.

Ở tuổi 35, An Nguy được khen trẻ trung, tươi tắn chẳng khác thời điểm trước khi rời showbiz

Hiện tại, cặp đôi đã đưa con gái về Hà Nội sinh sống và làm việc

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/an-nguy-sap-ket-hon-voi-nguoi-tinh-dong-gioi-co-cuoc-song-vien-man-...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/an-nguy-sap-ket-hon-voi-nguoi-tinh-dong-gioi-co-cuoc-song-vien-man-sau-khi-roi-showbiz-c47a13845.html