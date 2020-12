An Nguy bất ngờ đăng ảnh khoe bụng bầu lớn, tình cảm bên người tình tin đồn đồng giới

Thứ Sáu, ngày 25/12/2020 12:45 PM (GMT+7)

Tin tức về An Nguy khiến làng giải trí Việt bất ngờ sau một thời gian nữ diễn viên im ắng.

Bất ngờ nhất trong mùa Giáng sinh chính là việc An Nguy thông báo chuyện có thai. Trên trang cá nhân, An Nguy đăng ảnh tình cảm bên Alex - người tình tin đồn đồng giới, cùng lời nhắn: "May mà chưa hết trứng. Chúc mọi người một Giáng Sinh an lành".

An Nguy chia sẻ ảnh mang thai, chụp cùng người tình tin đồn

Sau scandal tình cảm với Kiều Minh Tuấn vào 3 năm trước khi đóng chung phim điện ảnh, An Nguy quay về Mỹ. Cô hiếm khi chia sẻ cuộc sống cá nhân, thi thoảng mới đăng hình lên mạng xã hội. Chuyện tình cảm cũng ít được An Nguy nhắc đến. Giữa cô và người bạn tên Alex nảy sinh tin đồn có mối quan hệ tình yêu đồng giới nhưng người trong cuộc không lên tiếng.

Trên trang cá nhân, Alex cũng vui mừng thông báo và đăng ảnh chụp cùng An Nguy đang mang thai. Đây được xem là động thái ngầm xác nhận mối quan hệ giữa hai người.

Phía dưới bài đăng, những lời chúc mừng cho hạnh phúc của cặp đôi được gửi tới liên tiếp. An Nguy và Alex từng là bạn thân của nhau, cả hai dành cho nhau nhiều cử chỉ chăm sóc ân cần.

Nguồn: http://danviet.vn/an-nguy-bat-ngo-dang-anh-khoe-bung-bau-lon-tinh-cam-ben-nguoi-tinh-tin-don-don...Nguồn: http://danviet.vn/an-nguy-bat-ngo-dang-anh-khoe-bung-bau-lon-tinh-cam-ben-nguoi-tinh-tin-don-dong-gioi-502020251212444229.htm