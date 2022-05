Cuộc sống viên mãn của An Nguy sau 4 năm rời showbiz, sang Mỹ vẫn chăm chỉ làm điều này

Cuộc sống của hiện tại của nữ Vlogger đã có nhiều thay đổi.

An Nguy bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội khi là một Vlogger sở hữu loạt video triệu view như: "Người thứ ba", "Du học sinh", "Khoảng cách giữa các thế hệ"... Hoạt động được một thời gian, có sự ủng hộ từ fan, người đẹp tham gia "The Face Vietnam". Tuy chỉ dừng ở top 15 cuộc thi nhưng nhờ lợi thế gương mặt trẻ trung, tính cách sôi nổi, An Nguy nhanh chóng trở thành một cái tên hot trong showbiz. Đó cũng là bước đệm đưa sao nữ này đến với điện ảnh.

Từ một Vlogger, An Nguy trở thành ngôi sao Vbiz khi chuyển hướng qua đóng phim

Việc liên tục vào vai nữ chính cùng Trấn Thành trong "Chờ em đến ngày mai" 2016 hay Kiều Minh Tuấn trong "Chú ơi đừng lấy mẹ con" 2018 khiến cái tên An Nguy nổi lên như "diều gặp gió". Thế nhưng, quãng thời gian sau đó, cô gần như "mất tích" khỏi showbiz. Trên các nền tảng mạng xã hội, sao nữ sinh năm 1987 cũng không hề đăng tải bất kỳ cập nhật nào về cuộc sống.

Bẵng đi 2 năm, vào dịp Giáng sinh năm 2020, An Nguy gây bất ngờ công khai mang thai và chụp ảnh cùng với người yêu đồng giớ Alex. Cả hai vốn có tình cảm từ khi An Nguy đang là du học sinh tại Mỹ và nên duyên sau khi sao nữ này trở lại xứ Cờ Hoa.

Cô nàng gây bất ngờ khi công khai mang thai và chụp ảnh cùng với người yêu đồng giới là Alex

Tháng 3/2021 nữ Vlogger hạ sinh ái nữ đầu lòng, tên ở nhà gọi là Bay. Từ khi sinh con, An Nguy vui vẻ và cởi mở hơn trên mạng xã hội. Vlogger thoải mái chia sẻ hình ảnh gia đình, các bài viết nêu quan điểm về việc làm mẹ bỉm sữa, kinh nghiệm cá nhân. Bên cạnh đó, cô nàng vẫn duy trì đam mê với việc thực hiện Vlog và đăng tải trên kênh YouTube cá nhân thu hút hơn 400 nghìn người đăng ký, chia sẻ về các hoạt động thường ngày của gia đình,...

Có con, An Nguy cởi mở và chia sẻ nhiều điều hơn trên mạng xã hội

Vào dịp Tết 2022, An Nguy cùng chồng và con trở lại Việt Nam ăn Tết. Ở tuổi 35, An Nguy được khen trẻ trung, tươi tắn chẳng khác thời điểm trước khi rời showbiz.

Gia đình 3 người hạnh phúc ngập tràn của An Nguy

Vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào của bà mẹ 1 con

Sau 4 năm rời khỏi showbiz qua Mỹ định cư, An Nguy hiện đã có một tổ ấm hạnh phúc, viên mãn.

