Sao "Titanic" ngày ấy - bây giờ: Leonardo DiCaprio đời tư ồn ào, chỉ yêu bạn gái dưới 25 tuổi

Titanic (1997) là một bộ phim kinh điển của điện ảnh Mỹ, từng lấy đi nước mắt nhiều người xem. Mới đây, những hình ảnh hậu trường rõ nét được công bố, khiến khán giả càng thêm bồi hồi. Cuộc sống hiện tại của dàn diễn viên Titanic càng thêm được quan tâm.

Sau 26 năm công chiếu, dàn diễn viên Titanic vẫn nhận nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio đảm nhận vai nam chính Jack. Là một họa sĩ nghèo sống lang bạt, anh chính là sự đối lập với tầng lớp quý tộc, giàu sang trên chuyến tàu Titanic. Trong phim, Leonardo DiCaprio gây ấn tượng mạnh với ngoại hình điển trai, lãng tử.

Leonardo DiCaprio điển trai, lãng tử trong Titanic.

Jack cũng chính là vai diễn đưa Leonardo DiCaprio trở thành sao hạng A ở Hollywood. Nam tài tử từng tham gia những tác phẩm thắng giải Oscar: Inception (Kẻ đánh cắp giấc mơ), The Wolf Of Wall Street (Sói già phố Wall), Once Upon a Time in Hollywood (Chuyện ngày xưa ở Hollywood),... Năm 2015, Leonardo DiCaprio giành cúp Nam chính xuất sắc nhất tại Oscar nhờ phim The Revenant (Người về từ cõi chết).

Vào hôm 20/10 vừa qua, Leonardo DiCaprio trở lại màn ảnh rộng với phim Killer Of The Flower Moon (Vầng trăng máu). Bộ phim nhận được đánh giá cao từ khán giả và giúp nam tài tử tranh giải Nam chính xuất sắc nhất tại Oscar 2024.

Leonardo DiCaprio trở thành ngôi sao được săn đón ở Hollywood.

Hiện tại, Leonardo DiCaprio là một trong những diễn viên có cát-xê cao nhất Hollywood. Theo ước tính của Celebrity Net Worth, sao phim Titanic sở hữu tài sản khoảng 300 triệu USD (gần 7.400 tỷ đồng).

Sự nghiệp thành công nhưng Leonardo DiCaprio cũng vướng nhiều ồn ào đời tư. Anh nổi tiếng với lịch sử tình trường chỉ toàn yêu đương với những người đẹp dưới 25 tuổi. Hiện tại, nam tài tử hẹn hò cùng chân dài Vittoria Ceretti.

Leonardo DiCaprio ồn ào đời tư khi chỉ yêu bạn gái dưới 25 tuổi.

Kate Winslet

Đảm nhận vai nữ chính Rose trong Titanic, Kate Winslet từng một thời khiến khán giả say đắm vì nhan sắc xinh đẹp, kiêu sa và quyến rũ. Phân cảnh kinh điển nhất của cô phải kể đến là khi nằm khỏa thân và đeo vòng cổ Heart of the Ocean, tạo dáng cho Jack vẽ tranh.

Nhan sắc của Kate Winslet thời đóng Titanic gây thương nhớ.

Sau Titanic, Kate Winslet gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Trong đó có một cúp Nữ chính xuất sắc nhất ở Oscar và năm giải Quả cầu vàng. Một số tác phẩm kinh điển của nữ diễn viên là: The Reader (Người đọc), Revolution Road (Khát vọng tình yêu), Mildred Pierce,... Năm 2022, Kate Winslet gây sốt khi đóng Avatar 2: The Way Of Water (Dòng chảy của nước).

Kate Winslet trở thành minh tinh đắt giá ở Hollywood, chiến thắng loạt giải thưởng lớn.

Sự nghiệp thành công nhưng tình duyên của Kate Winslet khá lận đận. Cô từng kết hôn hai lần nhưng đều tan vỡ. Năm 2012, Kate Winslet bắt đầu cuộc hôn nhân thứ ba với doanh nhân Edward Abel Smith. Hiện tại cặp đôi sống hạnh phúc bên các con.

Kate Winslet hiện sống hạnh phúc bên người chồng thứ ba.

Billy Zane

Billy Zane đảm nhận vai phản diện Cal - hôn phu của Rose. Sở hữu ngoại hình điển trai nhưng anh lại để lại ấn tượng với khán giả trong nhân vật đầy mưu mô, ác độc.

Billy Zane đảm nhận vai hôn phu của nữ chính Rose.

Sau thành công trong Titanic, Billy Zane tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim như The Believer, Holmes & Watson, Community, The Boys. Song, sự nghiệp của anh lại không quá đình đám như Leonardo DiCaprio hay Kate Winslet.

Sự nghiệp Billy Zane không quá rực rỡ sau Titanic.

Bên cạnh đóng phim, Billy Zane còn chứng minh bản thân là một nghệ sĩ đa tài khi lấn sân làm đạo diễn, nhạc kịch. Nam tài tử từng tham gia trình diễn ở nhà Broadway (Chicago, Mỹ).

Về đời tư, Billy Zane từng kết hôn với Lisa Collins và ly hôn năm 1995. Năm 2011, nam tài tử công khai hẹn hò với chân dài Candice Neil. Cả hai có một cô con gái hiện đã 9 tuổi.

Billy Zane hạnh phúc bên người mẫu Candice Neil.

