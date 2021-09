Sao nam bị dân mạng "truy lùng" vì lộ clip nghi "tụ tập giữa mùa dịch"

Thứ Năm, ngày 02/09/2021 20:43 PM (GMT+7)

Không để mọi người phải đồn đoán nhiều, mới đây trên Fanpage, nam ca sĩ đã lên tiếng phân trần.

Hôm qua (1/9), mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp phía sau của một nam nghệ sĩ cùng thông tin khoảng 5-6 người xuất hiện tại một studio ở Quận 1, TP.HCM. Giữa mùa dịch và người dân toàn thành phố đang chấp hành Chỉ thị 16 của Chính phủ, việc ê-kíp này được cho là "tụ tập đông người, để thu âm ca khúc mới đã khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Bên dưới bài đăng trên nhiều trang mạng xã hội, nhiều người bày tỏ thái độ chỉ trích gay gắt trước ý thức của ê-kíp này, đặc biệt là nam nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn với giới trẻ.

Bộ đồ tương đồng của Erik với nam ca sĩ trong clip

Theo bức ảnh cùng clip ngắn do 1 người dùng mạng chia sẻ, nam ca sĩ mặc áo khoác và quần màu xanh mint bước ra từ xe ô tô. Thân hình dong dỏng cao, tóc đen, đeo khẩu trang nên không thể xác định rõ diện mạo. Tuy nhiên, nhiều người phán đoán nhân vật này có nhiều nét trùng hợp với ca sĩ Erik bởi anh từng xuất hiện với trang phục màu tương tự.

Sau khi thông tin về sao nam thiếu ý thức về phòng tránh dịch được dân mạng bàn tán xôn xao, trên Fanpage của Erik đã nhanh chóng đăng status đính chính. Theo đó, giọng ca "Em không sai chúng ta sai" gửi lời xin lỗi đến khán giả vì thông tin tiêu cực liên quan đến anh, gây ảnh hưởng tâm trạng của mọi người giữa mùa dịch. Đồng thời, nam ca sĩ cũng giải thích rõ về sự việc.

Erik khẳng định không có chuyện "lén" đi thu âm như tin đồn

Cụ thể, vào lúc 13h ngày 1/9, Erik nhận được lịch trình đi thu âm và ghi hình ca khúc chống dịch "Hoan hô chiến sỹ tuyến đầu" cho chương trình "The Heroes" được chiếu trên kênh VTV3 tại Studio ở quận 1. Dự án cộng đồng này có sự tham gia của các nghệ sĩ trong chương trình và Erik là nghệ sĩ đầu tiên có lịch thu âm.

Trong suốt buổi thu âm, ê-kíp đã thực hiện đầy đủ và đúng các quy tắc phòng chống dịch (có cơ sở y tế xuống tận nơi để xét nghiệm và cho ra kết quả âm tính, đo thân nhiệt, khử khuẩn đầy đủ trước khi ra về): "Vì vậy, chuyện "lén" đi thu âm và ekip "quá chục người" (các nhân viên y tế đã ra về ngay khi hoàn thành các thủ tục đảm bảo an toàn) như một số thông tin đăng tải trên mạng là hoàn toàn không chính xác".

Erik cũng thừa nhận sau khi buổi quay hình diễn ra, các cán bộ công an đã tới kiểm tra: "Sau khi buổi quay hình diễn ra, các cán bộ công an tới kiểm tra, ê-kíp sản xuất đã sai khi không in công văn ra giấy mà chỉ lưu bản scan trong điện thoại, cũng chưa gửi thông báo tới phường nên cả ê-kíp nhận được yêu cầu dừng buổi quay hình và ra về, khi nào bổ sung đủ công văn giấy mới được tiếp tục. (Sáng nay (2/9) ê-kíp sản xuất đã bổ sung công văn của VTV về việc tổ chức sản xuất cho địa phương). Thay mặt ê-kíp sản xuất, Erik rất xin lỗi vì sai sót này".

Chia sẻ về dự án cộng đồng này, Erik cho biết bản thân rất vui và vinh dự: "Erik rất hiểu và biết tình hình nhạy cảm hiện nay. Erik nhận lời thực hiện dự án này trong mùa dịch bởi đây là một dự án cộng đồng. Erik rất vinh dự nếu được góp chút sức nhỏ của mình để mang đến những điều tích cực cho cộng đồng trong thời điểm căng thẳng này. Erik mong quý vị khán giả có thể cảm thông".

Erik, Khắc Hưng và Min từng gây sốt với MV "Ghen Cô Vy" ủng hộ công tác phòng chống dịch

Trước những ồn ào tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội, Erik gửi lời xin lỗi đến mọi người, đặc biệt là các cán bộ công an và những cư dân xung quanh vì đã làm phiền mọi người trong mùa dịch.

Đi cùng với lời giải thích, Erik đăng tải hình ảnh thư mời tham gia dự án cộng đồng chống dịch. Ngoài Erik còn có nhiều nghệ sĩ khác tham gia như Thanh Duy, Cara, Lona, Nguyễn Hải Phong, Khắc Hưng, Uni5, Hansara, Jsol.

Erik, Hòa Minzy và Đức Phúc chấp hành tốt các yêu cầu phòng chống dịch

Là giọng ca trẻ được nhiều người yêu mến, Erik nhiều lần được mời tham gia các dự án âm nhạc cộng đồng. Năm 2018, Erik cùng nhiều nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Noo Phước Thịnh, Hoa hậu Hương Giang, Văn Mai Hương, Hòa Minzy cùng nhau tham gia MV mang tên “Mặt trời vẫn tới mỗi ngày”. Dự án âm nhạc đặc biệt với nội dung đề cao tinh thần lạc quan và ca ngợi những con người nhỏ bé nhưng mang đến một nguồn cảm hứng vô cùng mãnh liệt.

Năm 2020, Erik cùng nhạc sĩ Khắc Hưng và ca sĩ Min ra mắt sản phẩm "Ghen Cô Vy" - là phiên bản lời mới của ca khúc “Ghen", nhằm tuyên truyền cách giữ sức khỏe giữa mùa dịch.

