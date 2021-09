NSƯT Kim Tử Long trở bệnh, "đau đến mức không đi nổi"

Thứ Năm, ngày 02/09/2021 17:56 PM (GMT+7)

Chia sẻ của NSƯT Kim Tử Long về tình trạng sức khỏe khiến nhiều fan lo lắng.

Là gương mặt kỳ cựu của làng cải lương Việt Nam, NSƯT Kim Tử Long được khán giả yêu mến qua hàng loạt vở diễn "để đời". Những năm gần đây, “ông hoàng cải lương” còn tích cực tham gia gameshow, chương trình truyền hình. Luôn xuất hiện với hình ảnh vui tươi, năng lượng, thế nhưng gần đây tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ lại trở xấu khiến khán giả không khỏi lo lắng.

Hình ảnh NSƯT Kim Tử Long và đôi chân sưng đỏ do bệnh gút

Mới đây trên kênh YouTube của con trai Kim Tử Long xuất hiện khoảnh khắc NSƯT đang ngồi ngâm chân với vẻ mặt đầy đau đớn: "Bây giờ chân tôi đau tới mức đi không nổi, đau không chịu được. Tôi sẽ cho mọi người xem, chân tôi sưng vù lên, mấy hôm nay cứ đi cà nhắc. Tôi đang phải ngồi ngâm nước muối nóng nãy giờ cho chân dịu lại, chứ không thì đau lắm, chịu không được". - NSƯT Kim Tử Long chia sẻ về tình hình sức khỏe đáng lo ngại.

Dưới video, nhiều khán giả gửi lời hỏi thăm và nhắn nhủ nam nghệ sĩ chăm sóc sức khỏe bản thân: "Cầu mong anh Long sớm bình phục chân nhé", "Chúc anh Long nhiều sức khỏe, anh đừng ăn nhiều chất đạm sẽ không tốt cho bệnh gút", "Long phải kiểm tra sức khỏe lại",...

Trước đây, nam nghệ sĩ cũng từng nhiều lần bị đau chân khi tập luyện cho các vở diễn, nhưng mức độ hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều

Nam nghệ sĩ cho hay, lý do dẫn đến tình trạng trên là do ăn uống chưa khoa học, ăn những thực phẩm không tốt cho người mắc bệnh gút. "Có lẽ do mấy bữa nay tôi ăn bậy bạ nhiều quá nên chân bị gút, đau kinh khủng. Mấy hôm trước tôi ăn chay, đậu bắp chấm chao, rồi mấy hôm sau lại ăn nhiều thịt bò. Chao với thịt bò làm bệnh gút lên cao quá." - “ông hoàng cải lương” phân trần. Ngoài ra, khi bắt đầu có những dấu hiệu nhẹ nhưng vì mải mê công việc và chủ quan, NSƯT Kim Tử Long đã không chịu uống thuốc nên hiện tại bệnh tình đã có nhiều chuyển biến xấu.

Nam nghệ sĩ không quên nhắc nhở khán giả: "Những ai bị gút giống tôi thì tôi khuyên mấy điều. Thứ nhất, không được ăn lòng của bất cứ con động vật nào. Thứ hai, không được ăn chao, cực kỳ nguy hiểm. Thứ ba, không được ăn nấm. Thứ tư, ngưng toàn bộ hải sản. Thứ năm, không uống bia rượu. Ai bị gút không nên ăn những món này, nguy hiểm lắm".

Nam nghệ sĩ cùng nghệ sĩ Trinh Trinh biểu diễn cải lương

Ở tuổi U60, NSƯT Kim Tử Long đang có cuộc sống viên mãn. Ngoài hoạt động nghệ thuật sôi nổi, ông bố 5 con còn đầu tư kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau. Mới đây nam nghệ sĩ phải đóng của một nhà hàng thua lỗ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngoài ra, giọng ca "Người đẹp bến Tiền Châu" cũng thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, ủng hộ bà con nghèo.

