Mr. Đàm trang trí biệt thự đẹp hết nấc để chào đón Giáng sinh

Đàm Vĩnh Hưng là sao Việt hiếm hoi có những hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội giữa lúc vướng lùm xùm tiền từ thiện.

Nhất cử nhất động của những nghệ sĩ vướng lùm xùm kêu gọi từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt năm ngoái đều đang nhận được quan tâm lớn từ công chúng. Nhất là sau thông tin nóng về việc rà soát, xác minh tài khoản liên quan.

Chiều ngày 10/11 vừa qua, trong buổi trả lời ý kiến đại biểu Quốc hội về các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có chia sẻ về vấn đề kêu gọi quyên góp tiền từ thiện. Theo ông Tô Lâm, sau quá trình rà soát ở các địa phương, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã tiếp nhận 6 đơn tố giác của những công dân liên quan tới việc biển thủ tiền từ thiện của các nghệ sĩ. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận, phân loại 6 đơn tố giác này. Hiện Bộ Công an đang giao cho Cục Cảnh sát Hình sự tiến hành thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin của người dân về hoạt động từ thiện. UBND, UBMTTQ Việt Nam các cấp ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế cũng phối hợp để xác minh, làm rõ số tiền mà các nghệ sĩ đã cứu trợ ở địa phương. Những cá nhân, tổ chức có liên quan được mời làm việc, cung cấp thông tin để sớm có kết luận cuối cùng.

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng như Trấn Thành, Hoài Linh, Thủy Tiên là những nghệ sĩ bị gọi tên nhiều nhất trong ồn ào liên quan tới tiền từ thiện.

Mới đây nhất, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh chụp tại nhà riêng trong bối cảnh trang trí để chuẩn bị đón Noel. Mr. Đàm ăn diện bảnh bao trong bộ hàng hiệu nổi bật sắc vàng. Anh không mấy bận tâm tới những ồn ào xung quanh, chỉ chú trọng việc đón chờ ngày Giáng sinh sắp tới. Anh đã trang trí vườn thông Giáng sinh rất bắt mắt tại biệt thự riêng. Năm nay do ảnh hưởng của Covid-19 nên nam ca sĩ không mở cửa đón người hâm mộ tới chụp hình không gian trang trí Noel như mọi năm.

Chia sẻ loạt ảnh tươi vui này, Mr. Đàm cho thấy tâm thế bình thản dù anh liên tục bị cộng đồng mạng réo tên trong vụ rà soát tài khoản từ thiện lẫn cuộc chiến pháp lý với bà chủ Đại Nam. Ngoài ra, để tránh những bình luận tiêu cực, một chiều từ phía anti-fan, nam ca sĩ vẫn thực hiện chế độ khóa bình luận.

Mr. Đàm là ngôi sao có nhiều hoạt động sôi nổi trên trang cá nhân bất chấp ồn ào từ thiện bủa vây. Trong khi các sao Việt khác phần lớn đều giữ thái độ im lặng hoặc dè dặt đăng tải status về cuộc sống đời thường.

Đàm Vĩnh Hưng cũng đã nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng lên cơ quan chức năng vì cho rằng bà chủ Đại Nam đã “vu khống”, “xúc phạm” anh bằng những lời nói sai sự thật liên quan tới việc quyên góp tiền từ thiện.

Sau khi nữ bầu show hải ngoại nộp đơn ly dị nam ca sĩ tại Mỹ, Mr. Đàm cũng chưa có động thái chính thức nào nhắc về vấn đề này. Thông tin ly hôn được phía bầu show Liên Phạm tiết lộ gây sốc với dư luận nhưng có thể thấy cuộc hôn nhân bí mật kéo dài hơn 10 năm của hai người dường như đã kết thúc êm đẹp. Nam ca sĩ và bầu show Liên Phạm vẫn tương tác qua lại trên mạng xã hội. Không những vậy, Mr. Đàm còn nhận lời sẽ tham gia biểu diễn tại một casino vào dịp lễ Tạ ơn ở thành phố Atlantic (bang New Jersey, Mỹ) trong tháng 11 do nữ bầu show này đứng ra tổ chức.

