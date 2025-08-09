Cặp tóc hình nội y 'cháy hàng'

Theo Yahoo, thương hiệu gây sốt khi mở bán trực tuyến bộ sưu tập Thu Đông 2025, gồm các thiết kế lấy cảm hứng từ quần lót như áo khoác, váy, quần ống loe, cặp tóc, giày cao gót, túi xách.

Căp tóc Jenny Fax có ba phiên bản gồm xanh dương, đen và hồng pastel. Ảnh: Jenny Fax

Trong số các thiết kế, cặp tóc 17.600 yên (3,1 triệu đồng) giới hạn 500 chiếc bán hết nhanh nhất. Phụ kiện được làm từ nhựa và kim loại, trang trí ruy băng và chiếc quần mini bằng satin đắp ren. Các thiết kế biến tấu từ nội y với giá dao động 16.500 - 71.500 (2,9 - 12,7 triệu đồng) cũng được mua sắm liên tục và hết hàng trong vòng một tháng.

Túi đeo chéo và giày cao gót phong cách cut-out của Jenny Fax. Ảnh: Jenny Fax

Trên mạng xã hội, nhiều người khen các thiết kế dễ thương, độc đáo. Tuy nhiên, một bộ phận khác cho rằng cặp tóc hay túi xách kiểu này chỉ hợp để chụp hình thời trang, khó áp dụng trong đời sống vì trông phản cảm. Các nhà mốt như Nensi Dojaka, J.W.Anderson, Dries Van Noten, Fendi, Loewe, Gucci là những đại diện tiêu biểu lăng xê mạnh phong cách này.

Kiểu mốt thể hiện sự táo bạo, tự tin, mang thông điệp nữ quyền, được nhiều người nổi tiếng ủng hộ, trong đó có Zendaya, Emily Ratajkowski và một số sao Việt như Tóc Tiên, Hoàng Thùy, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng.

Một cô gái diện váy satin với phần thân trước biến tấu từ quần lót. Ảnh: Instagram estherbunny

Jenny Fax do nhà thiết kế Shueh Jen-Fang thành lập năm 2011. Trang phục của hãng lấy cảm hứng từ thời thơ ấu với những món đồ trẻ trung, phá cách dành cho giới trẻ và những người có gu mặc táo bạo.

Jen-Fang sinh năm 1979 tại Đài Loan. Cô học kỹ thuật may mặc ba năm tại một trường nghệ thuật thời trang ở Đài Loan, sau đó học thiết kế thời trang và tạo mẫu tại ESMOD International Paris, Pháp và École Nationale Superieure des Arts Visuels, Bỉ. Trước khi thành lập thương hiệu riêng, Jen-Fang thiết kế cho nhà mốt Mikio Sakabe, Nhật Bản năm 2006.