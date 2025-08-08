Sức khỏe Huỳnh Anh Tuấn sau một tháng đột quỵ

Hôm 7/8, trợ lý của Huỳnh Anh Tuấn cho biết 10 ngày qua, diễn viên tập vật lý trị liệu với chuyên gia để phục hồi một số chức năng. Do thể trạng còn yếu, anh hạn chế làm việc để tránh ảnh hưởng đến hơi thở, giọng nói. Hiện anh có thể tự đi lại, ăn uống, vệ sinh cá nhân dù di chuyển còn khó khăn. Dự kiến, anh ở Cần Thơ đến khi sức khỏe tiến triển rồi trở lại TP HCM.

Nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn dưỡng bệnh ở Cần Thơ.

Ngoài bác sĩ, diễn viên được người thân túc trực chăm sóc. Dù nhớ phim trường và khán giả, anh chưa muốn xuất hiện. "Anh không muốn gặp mọi người khi diện mạo còn thiếu chỉn chu nên gia đình, êkíp tôn trọng mong muốn này", trợ lý nói.

Trợ lý nói thêm thời gian qua, nhiều video cắt ghép trên mạng xã hội lan truyền tin sai lệch về Huỳnh Anh Tuấn, làm ảnh hưởng tinh thần nghệ sĩ. "Chúng tôi không muốn chia sẻ quá nhiều về tình trạng sức khỏe của anh, nhưng gần đây một số thông tin gây hoang mang nên êkíp buộc phải cập nhật", trợ lý Huỳnh Anh Tuấn cho biết.

Trong thời gian nghỉ ngơi, Huỳnh Anh Tuấn xem lại các video nấu ăn cũ, đọc lời thăm hỏi từ đồng nghiệp, khán giả để lấy động lực hồi phục. Một số fan ngỏ ý gửi quà nhưng anh xin phép "chỉ nhận tấm lòng".

Diễn viên nhờ trợ lý thay mình thực hiện vlog ẩm thực, duy trì hoạt động kênh YouTube. Hiện êkíp quay và đăng video khoảng mỗi tuần một lần. Đây là dự án tâm huyết được anh đầu tư trong vài năm qua, sau khi rút khỏi phim trường và về quê sinh sống. Trước khi đột quỵ, anh chi gần 200 triệu đồng sửa lại căn bếp cũ, dựng nhà gỗ mái tranh, lấy cảm hứng từ chòi lá miền Tây xưa.

Huỳnh Anh Tuấn nghỉ ngơi trong căn hộ ở TP HCM vài tuần trước.

Trước đó, khi đang ghi hình tại TP HCM (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Huỳnh Anh Tuấn bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Anh được phát hiện kịp thời, đưa đến bệnh viện gần nhất cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM trong đêm. Ban đầu, tình trạng nguy kịch, gia đình và êkíp giữ kín thông tin. "Nhờ điều trị tích cực và nỗ lực bản thân, anh vượt qua nguy hiểm và hồi phục thần kỳ", trợ lý nói.

Huỳnh Anh Tuấn từng là tài tử nổi bật thập niên 1990 với gương mặt điển trai, phong cách lãng tử. Anh ghi dấu qua các phim Em và Michael, Biển động, Đất khách, Những đứa con thành phố, Hương phù sa, Công tử Bạc Liêu, Nữ trinh sát đặc nhiệm. Diễn viên từng đóng cặp ăn ý với Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng.

Những năm gần đây, anh ít tham gia phim ảnh, chọn lọc kịch bản phù hợp với sức khỏe và độ tuổi. Cuối năm 2024, anh trở lại màn ảnh rộng qua phim hành động Domino: Lối thoát cuối cùng. Trong vai Hoàng Thế - ông trùm mưu mô, tàn độc - diễn xuất của anh góp phần đẩy cao kịch tính phim.