Tối 6/8, nhà sản xuất chương trình Người mẫu Việt Nam - Vietnam's Next Top Model (VNTM) xin lỗi giám khảo Nam Trung. Ban tổ chức lên tiếng sau khi Nam Trung và Thanh Hằng vấp làn sóng chỉ trích "giám khảo thị phạm xấu nhưng chê bai thí sinh, thái độ tiêu cực".

Ban tổ chức cho biết fanpage VNTM sơ suất dùng từ "thị phạm" để miêu tả công việc của Nam Trung, trong khi nam giám khảo chỉ kiểm tra góc máy và độ an toàn cho thử thách trong tập 1.

Chương trình giải thích việc làm của Nam Trung không phải là "thị phạm" cho thí sinh. Nam Trung chỉ chịu trách nhiệm lên ý tưởng, concept và định hướng nghệ thuật ở mỗi thử thách.

Ồn ào tập 1 VNTM xoay quanh bộ ba giám khảo Thanh Hằng, Hà Đỗ và Nam Trung (từ trái sang).

"Trước khi ghi hình, giám đốc sáng tạo luôn là người trực tiếp kiểm tra an toàn, góc đèn, hướng gió và trang phục, đảm bảo mọi chi tiết được chuẩn bị kỹ lưỡng, để thử thách diễn ra đúng tinh thần sáng tạo chương trình mong muốn. Việc này không phải là 'thị phạm' cho thí sinh", phía chương trình giải thích.

Chương trình nhận sai, dẫn đến việc Nam Trung bị hiểu lầm và tạo tranh luận không đáng có trên mạng xã hội.

Vietnam's Next Top Model khởi động trở lại sau 8 năm tạm dừng. Chương trình vấp tranh luận sau thử thách tạo dáng, treo người trên không. Nguồn cơn đến từ việc giám khảo Thanh Hằng, Nam Trung liên tục lớn tiếng với thí sinh, trong khi video hậu trường cho thấy cả hai giám khảo đều gặp khó khi bị treo trên không. Ảnh của giám khảo Thanh Hằng cũng bị góp ý là không xuất sắc bằng thí sinh.

Thanh Hằng thị phạm trong tập 1 VNTM.

Trong các video Thanh Hằng, Nam Trung hướng dẫn thí sinh, khán giả nhận xét cả hai quá khắt khe, không thông cảm với thí sinh chưa có kinh nghiệm. "Thời buổi nào rồi còn chuộng drama theo cách này", "Mỗi lần thấy Thanh Hằng và Nam Trung là nghe ồn ào", "Tưởng đâu đang xem drama những năm 2010"...

Bình luận tiêu cực nhiều đến mức Thanh Hằng phải khóa bình luận video thị phạm trên TikTok. Các diễn đàn liên tục chia sẻ khoảnh khắc nữ người mẫu và giám khảo Nam Trung, góp ý cả hai hướng dẫn ồn ào, thiếu tôn trọng thí sinh.

Giữa lúc drama, Xuân Lan - host VNTM mùa 2011, 2012 và 2014 - cho rằng chiêu của VNTM đã quá cũ, không còn phù hợp. "Vietnam's Next Top Model đi được 15 năm, đủ thời gian đứa trẻ ra đời và trưởng thành. Giới trẻ ngày nay đã khác, được dạy nhiều hơn về nhân quyền, có nhiều cơ hội hơn nên cách giáo dục thế hệ cũng thay đổi. Mạng xã hội phát triển mạnh hơn ngày xưa rất nhiều, hy vọng ban tổ chức hiểu tâm lý thí sinh để các em rời cuộc thi với sự nghiệp rộng mở", cựu siêu mẫu chia sẻ.