Lộ ảnh thân mật của "Tú ông lừa nhiều đại gia mua dâm" và Á hậu hít bóng cười

Thứ Ba, ngày 14/07/2020 10:00 AM (GMT+7)

Hóa ra tú ông này chính là chàng trai trong loạt ảnh mùi mẫn của nàng Á hậu Sắc đẹp cách đây 1 năm.

Từ ngày 12.7, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Công an Phường Bến Nghé, Q1 TPHCM đã bắt quả tang 3 người mẫu bán dâm. Cùng lúc, một tổ trinh sát khác kiểm tra một chung cư cao cấp ở Q.7 (TP.HCM), bắt giữ Lục Triều Vỹ khi "ông trùm" này đang điều một số diễn viên, người mẫu khác đi bán dâm.

Tú ông Lục Triều Vỹ bị công an bắt giữ

Sang tới ngày 13.7, Cục cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết cơ quan này vẫn đang mở rộng điều tra đường dây môi giới mại dâm cả chục ngàn USD của Lục Triều Vỹ. Theo đó, công an đang làm rõ các nghi vấn Vỹ có nhiều đầu mối, chân rết liên kết để "trao đổi" người đẹp đi bán dâm khi cần. Tại cơ quan công an, Vỹ khai nhận khi giới thiệu khách vip cho các người đẹp bán dâm, Vỹ sẽ nhận 30% tiền hoa hồng.

Lục Triều Vỹ từng là người mẫu nhưng không có dấu ấn trong làng mốt

Lục Triều Vỹ sinh năm 1993, quê Đà Nẵng, từng là người mẫu, gây xôn xao khi chụp nhiều bộ ảnh nội y, khỏa thân và tham gia vào một số MV ca nhạc. Sau khi vướng vào vụ việc trên, tên tuổi của y trở nên "hot xình xịch" trên mạng xã hội. Trong quá trình tìm kiếm thông tin về Lục Triều Vỹ, nhiều người vô tình phát hiện đây chính là chàng trai từng nhiều lần xuất hiện thân mật trong ảnh chụp cùng Thái Mỹ Linh - Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Việt toàn cầu năm 2017.

Cụ thể, vào khoảng tháng 9.2019, người đẹp gây sự chú ý với khoảnh khắc selfie thân thiết, đi ăn cùng một chàng trai. Á hậu khá kín tiếng trong chuyện tình cảm dù trước đó từng tiết lộ được nhiều đại gia theo đuổi.

Thậm chí cô còn gây bất ngờ khi khoe ảnh thân mật trên giường bên chàng trai này cùng dòng ghi chú: "hâm nóng tình cảm tí".

Cùng thời gian này, Thái Mỹ Linh còn vui vẻ đăng tải hình ảnh cùng bạn bè vui chơi trong quán bar. Đáng chú ý, Mỹ Linh sử dụng bóng cười và sau đó công khai hình ảnh trên mạng xã hội: "May sao có mấy cô bên cạnh tôi nên tôi còn thấy đời dễ thương". Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh chân dài đăng tải không phù hợp với danh xưng Á hậu.

Vào giữa tháng 2.2019, người đẹp bất ngờ tuyên bố sẽ ra nước ngoài định cư nhưng sau đó khoảng nửa năm đã có hoạt động về nước.

