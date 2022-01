Lộ ảnh Chi Pu “về chung nhà” với bạn trai tin đồn là thiếu gia tập đoàn bất động sản nghìn tỷ?

Chủ Nhật, ngày 30/01/2022 09:10 AM (GMT+7) Chia sẻ

Cư dân mạng xôn xao trước hình ảnh người đẹp Hà thành và thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ ăn tân gia.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng đang xôn xao về những bằng chứng được cho là Chi Pu đang hẹn hò với “bạn trai tin đồn”. Cụ thể, trong những bức ảnh được chia sẻ mới nhất, nữ ca sĩ xuất hiện bên cạnh gia đình thiếu gia tập đoàn bất động sản “nghìn tỷ” N.H.V. Đáng chú ý, bên cạnh ảnh chụp cùng gia đình, Chi Pu cũng có hình chụp thân mật với mẹ của anh. Người bạn chia sẻ loạt ảnh kèm dòng chú thích: “Tân gia nhà cô Chi”.

Chi Pu mừng tân gia cùng gia đình N.H.V

Hồi tháng 10.2021, Chi Pu nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng khi vướng tin đồn “qua Mỹ sinh con cho bạn trai đại gia” khi trước đó, nhiều mỹ nhân Việt cũng đột ngột sang Mỹ và sau đó lộ chuyện bí mật sinh con. Vì vậy, lần xuất ngoại của Chi Pu sang xứ sở cờ hoa không tránh khỏi đồn đoán. Theo đó, một nguồn tin không rõ thực hư được chia sẻ rộng rãi trên mạng khẳng định, bạn trai cùng xuất ngoại với Chi Pu là N.H.V, 26 tuổi, kém nữ ca sĩ 2 tuổi, sinh ra trong một gia đình nổi tiếng giàu có, tập đoàn nghìn tỷ.

Chi Pu làm người mẫu nội y để quảng bá cho nhãn hàng trong tập đoàn của “bạn trai tin đồn”

Đặc biệt, vào thời điểm đó, người đẹp Hà thành liên tục có những dự án quảng cáo, làm đại diện hình ảnh cho các thương hiệu thời trang cho tập đoàn của “bạn trai tin đồn”. Đồng thời, giọng ca “Anh ơi ở lại” cũng tậu một cơ ngơi được ví như “villa trên không” dành cho giới siêu giàu, do tập đoàn bất động sản của N.H.V là chủ đầu tư. Trước lúc đi Mỹ, Chi Pu thường xuyên check-in, khoe ảnh đang ở căn villa này.

Trước những tin đồn xoay quanh mình, trên Instagram cá nhân, N.H.V đã chia sẻ bức hình bên cún cưng và khẳng định: “The only Pu for me is Putin” (Tạm dịch: Pu duy nhất của tôi là Putin). Theo đó, Putin là tên chú chó mà thiếu gia 9X đang nuôi và có hẳn một tài khoản Instagram riêng chỉ để đăng ảnh của mình và Putin. Nhiều dân mạng suy đoán đây là động thái phủ nhận tin đồn hẹn hò của anh.

Chi Pu sở hữu căn villa có giá trị không nhỏ

Về phần mình, Chi Pu cũng chính thức lên tiếng về tin sinh con trong một livestream. “Từ lúc sang bên này thấy mọi người đồn quá trời đồn, qua đây làm này làm kia nè. Nhưng mà thôi. Sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng mọi người cứ phức tạp hóa”, Chi Pu nhắc đến những tin đồn “từ trên trời rơi xuống”. Chi Pu không quan tâm đến thị phi và cho biết bản thân tận hưởng thời gian vui vẻ ở Mỹ. Tuy nhiên, cô không đề cập đến chuyện tình cảm.

Chi Pu tên thật là Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993 tại Hà Nội, được nhiều người biết đến là hot girl đa tài. Sở hữu gương mặt xinh xắn cùng thần thái tự tin, Chi Pu là người mẫu ảnh có tiếng từ ngày còn đi học. Sau đó, cô nàng lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, ca hát và gặt hái được nhiều thành công. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ 9X cũng thành lập công ty riêng. Hiện tại, Chi Pu đã về Việt Nam đón Tết.

Nguồn: http://danviet.vn/lo-anh-chi-pu-ve-chung-nha-voi-ban-trai-tin-don-la-thieu-gia-tap-doan-bat-dong...Nguồn: http://danviet.vn/lo-anh-chi-pu-ve-chung-nha-voi-ban-trai-tin-don-la-thieu-gia-tap-doan-bat-dong-san-nghin-ty-502022301997948.htm