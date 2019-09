Hoài Linh dần rút khỏi game show, những người con nuôi thì sao?

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 00:02 AM (GMT+7)

Hoài Linh có nhiều con nuôi thích trải nghiệm cuộc sống, như người làm tài xế, kẻ lại dần vắng bóng khỏi showbiz.

Hoài Lâm là người con nuôi của Hoài Linh được nhắc đến nhiều nhất. Từ thời điểm tham gia và đoạt Quán quân Gương mặt thân quen 2014 tới nay, tên tuổi Hoài Lâm vẫn thường xuyên gắn liền với danh xưng "con nuôi Hoài Linh". Tuy nhiên, năm 2018, Hoài Lâm đột ngột tuyên bố tạm nghỉ hát 2 năm để dành thời gian trau dồi lại giọng hát. Mối quan hệ giữa hai cha con nuôi không còn được như xưa bởi theo lời của Hoài Linh: “Sự nghiệp của Hoài Lâm không còn nằm trong tay tôi nữa, xuống hay lên là do nó biết giữ hay không. Tôi đã dặn rồi, nhưng nó không nghe thì đành chịu. Lâm thích nhạc trẻ lắm, vì nó còn trẻ mà”.

Gần đây, Hoài Lâm quay trở lại showbiz đồng thời tiết lộ việc đã đăng ký kết hôn với bạn gái Bảo Ngọc. Nam ca sĩ lên chức bố của 2 người con chào đời năm 2017 và 2018. Anh góp mặt trong liveshow của ba nuôi Hoài Linh vào tháng 7 vừa qua. Khi trở lại showbiz, Hoài Lâm cho biết trong 1 năm qua, anh tìm sự trải nghiệm trong cuộc sống mà trước đây chưa từng thử như làm tài xế. Anh đam mê hip hop và tiết lộ sản phẩm mới sẽ mang âm hưởng của thể loại nhạc này.

Không ai khác, Phạm Hương là người con nuôi nữ tính, gợi cảm nhất trong số những con nuôi của Hoài Linh. Cô từng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Sau khi bước chân vào showbiz, Phạm Hương nhận lời làm giám khảo nhiều chương trình như The Face Vietnam, The Look Vietnam, Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017...

Phạm Hương sở hữu thân hình nóng bỏng. Cô thường xuyên đăng nhiều bức hình gợi cảm. Hiện cô là người mẫu trực thuộc công ty quản lý ở Mỹ, có nghệ danh là Bee. Ngoài ra, người đẹp cũng có công việc kinh doanh riêng.

Tháng 9.2018, người đẹp bất ngờ tuyên bố tạm rút lui khỏi showbiz để sang Mỹ chữa bệnh tuyến giáp. Khi sống ở Mỹ, Phạm Hương tận hưởng một cuộc sống tiện nghi với xế sang, hàng hiệu, những chuyến nghỉ dưỡng.

Bé Ben (tên thật là Nguyễn Hoàng Quân) cũng là con nuôi của Hoài Linh. Năm 2015, Hoàng Quân đoạt giải quán quân Gương mặt thân quen nhí. Ngoài ra, cậu từng đóng một số phim như Lửa Phật, Thiên đường vắng em...

Hoàng Quân cho hay, sau khi cậu bắt đầu ngưng đóng phim từ khi vào cấp 2, vì nghe theo lời của ba nuôi căn dặn phải học cho tốt, nhiều phim vẫn liên hệ ngỏ ý mời cậu tham gia. Hiện tại, cậu con trai nuôi của Hoài Linh chỉ thi thoảng mới tham gia sự kiện.

Người con nuôi Cao Hữu Thiên không mấy khi xuất hiện trong showbiz kể từ sau tai tiếng trong đêm chung kết Gương mặt thân quen 2014. Vì màn trình diễn với giọng hát không tốt, Cao Hữu Thiên khiến ba nuôi Hoài Linh phải lên tiếng thừa nhận: "Mũi dại, lái chịu đòn, con mình hư, hay làm chưa tốt thì mình dạy".

Sau khi dần rút lui khỏi showbiz, Hoài Linh vẫn thường có mặt ở nhà thờ Tổ nghề sân khấu do anh xây dựng. Vào dịp lễ giỗ Tổ nghề năm nay, Hoài Linh giới thiệu với bà con người con nuôi tên Hoài Sang. Hai cha con cùng song ca hát tặng khán giả tới nhà thờ Tổ nghề. Hoài Sang hiện vẫn là tên tuổi mới mẻ trong làng giải trí.

Trong chương trình “The winner is” (Tôi là người chiến thắng) năm 2014, Hoài Linh tiết lộ việc anh có người con nuôi là gương mặt quen thuộc - nghệ sĩ Gia Bảo. Thực tế, mối quan hệ cha con nuôi này đã có từ 10 năm trước đó. Gia Bảo còn cho biết, ông nội của anh chính là bố nuôi của Hoài Linh.

Gia Bảo đã ly hôn vợ là diễn viên Thanh Hiền, hai người có với nhau một bé gái. Anh là một diễn viên hài sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, ông nội của anh là NSƯT Bảo Quốc và bác là NSƯT Hữu Châu. Hiện tại, anh vẫn phát triển công việc của một nghệ sĩ hài. Tuy nhiên, anh gặp khó khăn khi thiệt hại 700 triệu đồng sau 3 tháng mở sân khấu.