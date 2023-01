Đầu năm “xin vía” giàu sang: Tuấn Hưng mua nhà 50 tỷ, Cường Đô la tậu siêu xe gây "choáng"

Những sao nam dưới đây đã có một năm 2022 thành công rực rỡ khi liên tục mua nhà, "tậu" xe và có những thành công nhất định trong các hoạt động nghệ thuật lẫn kinh doanh. Những cái tên này cũng hứa hẹn sẽ "bùng nổ" hơn trong năm 2023.

Đình Tú

Sau vai diễn phi công trẻ Duy trong "Thương ngày nắng về", Đình Tú vẫn gây chú ý nhờ hiệu ứng cặp đôi với nữ diễn viên Huyền Lizzie (người thủ vai Vân Trang trong phim). Cùng lúc này, nam diễn viên "Cô gái nhà người ta" đăng tải hình ảnh căn nhà riêng đầu tiên ở tuổi 30 và cũng là thành quả của anh sau nhiều năm làm nghề.

Căn hộ có tông màu kem và ghi chủ đạo mang cảm giác sang trọng, hiện đại. Bất động sản mới của Đình Tú được thiết kế theo phong cách tối giản, với đầy đủ công năng dành cho một người độc thân hiện đại với một phòng ngủ lớn dành cho chủ nhân.

Mạnh Trường

Vào tháng 6/2022, Mạnh Trường chia sẻ hình ảnh biệt thự mới tọa lạc ở Hoà Bình đang trong quá trình hoàn thiện. Cơ ngơi mới của gia đình nam diễn viên "Chạy trốn thanh xuân" có diện tích rất rộng, bao gồm sân vườn, bể bơi, phần nội thất được thiết kế với phong cách sang trọng, hiện đại.

Ngoài nhà xịn, vào tháng 4/2022 anh chi mạnh tay mua một chiếc xế hộp tiền tỷ tặng vợ.

Tuấn Hưng

Kỷ niệm 8 năm về chung một nhà, Tuấn Hưng khoe căn biệt thự nhìn ra bãi biển An Bàng – Hội An có giá 50 tỷ đồng mà vợ chồng anh mua tặng nhau.

"Năm nay, chúng ta đã thay đổi suy nghĩ vì thấy cái lúc này mình cần và thích là sự bình yên với mong muốn đi chơi đâu cũng có tất cả các thành viên trong gia đình cùng đi. Thế là sau một đêm cùng bàn bạc, tính toán thì quà kỷ niệm ngày cưới chúng ta tặng nhau là ngôi nhà hạnh phúc, tâm huyết của 2 vợ chồng may mắn được thực hiện lại quá trùng hợp và cơ duyên. Một căn nhà nhìn thẳng ra biển ở vùng biển An Bàng - Hội An. Biển xanh cát trắng với bầu trời xanh ngát. Ông bà nội ngoại thoải mái nghỉ ngơi, các con tha hồ vui đùa. Thật tuyệt vời", Tuấn Hưng viết.

Cường Đô la

Vào tháng 12 vừa qua trên trang Facebook cá nhân, Cường Đô la đăng tải hình ảnh phần sau của chiếc siêu xe mới tậu gây chú ý. Trên thực tế, chiếc xe này được đại gia Phố núi mua từ đầu năm 2021 nhưng đến tháng 9/2022 mới được bàn giao. Doanh nhân trẻ đưa siêu xe Ferrari SF90 Spider màu xanh dương Blu Tour de France tới một trung tâm đăng kiểm tại Quận 7, TP.HCM để hoàn tất thủ tục đăng ký biển số.

Đây là một trong hai chiếc SF90 Spider đang xuất hiện tại Việt Nam và đều thuộc diện nhập khẩu chính hãng. Chiếc xe có giá ước tính lên đến hơn 40 tỉ đồng, là siêu xe đắt nhất tính đến thời điểm hiện tại trong bộ sưu tập của Cường Đô La. Ngoài Ferrari SF90 Spider, doanh nhân này hiện sở hữu nhiều xế hộp đắt đỏ đến từ thương hiệu nổi tiếng như Rolls-Royce Wraith, Audi A8L, Porsche 911 GT3 và Ferrari F8 Tributo.

Ưng Hoàng Phúc

Cuối tháng 12/2022, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh nhận chiếc xe mới để thuận tiện cho việc đưa cả gia đình đi chơi, du lịch. Ưng Hoàng Phúc dí dỏm nói về giá trị của xe: “Xe được bà xã tặng bằng tiền của chính mình”. Cựu người mẫu Kim Cương – bà xã Ưng Hoàng Phúc cũng khẳng định: “Quà xe của bà xã tặng chồng bằng tiền đi hát của chồng”.

Được biết đây là chiếc Kia Carnival 2022 đời mới ra có giá từ 1,2 tỷ đồng đến hơn 2 tỷ đồng tùy vào phiên bản.

Tuấn Trần tậu xe Porsche Macan giá 5 tỷ đồng hồi tháng 6.

