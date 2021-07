Chân dài sexy có nhà 7 tầng vạch trần các “hot girl đọc lệnh” kiếm tiền “dễ như chơi”

Khánh My tỏ ra bức xúc vì nhiều người đẹp không có kiến thức về tài chính lại dạy người khác cách làm giàu.

Siêu mẫu Khánh My vừa chia sẻ bài viết về các “hot girl tài chính” kêu gọi đầu tư theo hình thức 100 đồng hoàn lại ngay 20 đồng (20%). Theo “Giải vàng Ngôi sao Người mẫu 2011”, công việc để kiếm tiền thì ai cũng cần, quan trọng là kiếm được tiền như thế nào còn để lại cái “đức” cho hậu vận sau này.

“Cuộc sống giờ ảo lắm các bạn. Các “hot girl” chuyên sống ảo, không được ăn học và thậm chí không hề hiểu biết một chút gì về tài chính lại đi giảng dạy người khác cách làm giàu. Tự khoe mình là dân làm tài chính 4.0 tài tình. Chủ yếu là các công ty đa cấp, kêu gọi mọi người đầu tư. Kiếm tiền chưa bao giờ là dễ đến thế. Nào là đầu tư 1 lời 10 hay 1 lời 100”, Khánh My thẳng thắn.

Khánh My lên án hình thức đầu tư tiền ảo

Cũng theo người đẹp sinh năm 1991, những người không am hiểu về đầu tư và muốn đổi đời nhanh, rất dễ bị các hình thức đa cấp lôi kéo, dụ dỗ. Thậm chí, nhiều người còn huy động cả người thân, bạn bè tham gia để hưởng lợi %.

“Vừa qua công an cũng đã đánh sập một vài công ty chuyên dựng tiền ảo để lừa mọi người rồi. Cẩn thận vẫn hơn nhé cả nhà. Quan trọng là hãy nghĩ trên đời này đâu có gì là dễ dàng. Tâm không tham sẽ khó bị ai dụ dỗ”, Khánh My nhắn nhủ khán giả.

Bài viết của siêu mẫu Khánh My nhận được nhiều sự quan tâm và đồng tình của khán giả. Sự thẳng thắn của cô khi nói rõ vấn nạn lừa đảo, đánh bạc trá hình… núp bóng dưới hình thức tiền ảo trong thời đại công nghệ 4.0, đang ngày càng phát triển một cách tinh vi, biến tướng. Không ít người vì đặt niềm tin đầu tư vào hình thức tiền ảo, hình thức giao dịch Quyền chọn nhị phân… đã rơi vào cảnh trắng tay, mất hết tài sản.

Một hot girl khoe thành tích đầu tư tiền ảo

Trao đổi với chúng tôi, siêu mẫu Khánh My cho biết, cô nhiều lần nhận được lời mời PR tiền ảo. Song chân dài sinh năm 1991 thẳng thắn từ chối. “Họ mời tôi quảng cáo và ăn phần trăm nhưng tôi từ chối hết vì làm ăn thất đức, lừa đảo là không bao giờ tôi làm”, Khánh My nói.

Khánh My sinh năm 1991 tại Kiên Giang. Cô từng là người mẫu, sau chuyển sang đóng phim. Năm 2016 Khánh My thi Bước nhảy hoàn vũ và giành ngôi á quân. Cô từng thử sức lĩnh vực âm nhạc với MV Be Strong. Tháng 3.2020, Khánh My tiết lộ cơ ngơi mới là căn nhà 7 tầng, diện tích khoảng 400m2, hơn 40 phòng, nằm tại mặt tiền đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Cơ ngơi của chân dài sinh năm 1991 mất 2 năm xây dựng. Vì nhà quá nhiều phòng nên cô kết hợp ở và cho khách nước ngoài thuê lại.

Hot girl tài chính, hot girl đọc lệnh, hot girl khớp lệnh… là cụm từ dạo gần đây mọi người dùng để nhắc đến các hot girl, mỹ nhân showbiz thường xuyên khoe ảnh check in những địa điểm sang chảnh, sở hữu đồ hiệu đắt tiền… và đặc biệt là có khả năng “kiếm tiền khủng” từ việc đọc lệnh trên điện thoại thông minh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hoàng Thạch, Founder dự án Avenger Chain cho biết, hot girl “lùa gà” nhà đầu tư mà báo chí và dư luận phản ánh những ngày qua là một vấn nạn mới trong thời đại công nghệ phát triển. Việc quảng cáo kêu gọi đầu tư theo hình thức 100 đồng hoàn lại ngay 20 đồng (20%) là chiêu dụ dỗ tinh vi, gây dựng lòng tin, lôi kéo các nhà đầu tư nhanh chóng đưa ra quyết định “xuống tiền”. Đây là chiêu thức mới, cải tiến hơn so với các hình thức kêu gọi đầu tư lừa đảo trước đây, nó dễ tạo cảm xúc an tâm và tin tưởng khiến nhà đầu tư mất đi sự thận trọng, sáng suốt.

Bài viết kêu gọi nhà đầu tư với nhiều hứa hẹn đầy hoa mỹ

Theo ông Lê Hoàng Thạch, hình thức Trade BO hay còn được gọi là giao dịch Quyền chọn nhị phân (Binary Options) không được gọi là hình thức đầu tư, mà thực chất là đánh bạc trá hình, vì trong 30 giây xác định sóng lên hay sóng xuống chỉ dựa vào nến hoặc cảm giác mà không tuân theo bất kỳ quy luật thị trường nào, thì không thể gọi là đầu tư hay giao dịch tài chính. Đặc biệt, kết quả của quá trình này đều có thể được chủ sàn điều chỉnh nên người chơi hoàn toàn bị thao túng, dẫn đến việc mất tiền khi thực hiện giao dịch trên các sàn BO này.

Về việc các hot girl, người nổi tiếng PR cho các sàn giao dịch Quyền chọn nhị phân, ông Lê Hoàng Thạch nhận định: “Đây là những thành viên đóng vai trò là người lôi kéo các cá nhân đầu tư vào, nhưng họ đưa lên các bằng chứng giả, không thuyết phục như: Số dư thực bằng 0, nghĩa là có thể họ giao dịch trên tài khoản demo. Ngoài ra, lệnh chuyển tiền bị chỉnh sửa nội dung, điều này thể hiện khuất tất và việc lôi kéo này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro”.

Ngày 15/7/2020 Bộ Công an đưa ra cảnh báo về việc trang web Winsbank huy động vốn, kinh doanh đa cấp trái phép. Hình thức hoạt động của Winsbank tương tự như Pocin... hay Wefinex…

Đồng thời, Bộ Công an nhấn mạnh hiện tại Việt Nam chưa công nhận bất cứ loại hình tiền ảo và tiền mã hóa nào, người chơi sẽ chịu nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào các hoạt động đầu tư tiền ảo, sản phẩm ảo...

