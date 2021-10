Bộ Công an điều tra nguồn tiền từ thiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Thứ Tư, ngày 13/10/2021 14:23 PM (GMT+7)

Sau khi đơn của bà Phương Hằng tố cáo Đàm Vĩnh Hưng được chuyển lên Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02), Mr Đàm cũng lên tiếng về diễn biến mới nhất.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM thông báo đã chuyển đơn bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) đến Văn phòng cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Sau đó, cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã chuyển đơn lên Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) để xem xét giải quyết.

Bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn tố cáo Đàm Vĩnh Hưng

Theo đó, cuối tháng 8 vừa qua, bà Hằng gửi đơn đến phòng PC02 tố cáo Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân nhận tiền từ thiện của mạnh thường quân. Theo bà Hằng, trong quá trình kêu gọi, tiếp nhận tiền từ thiện, ông Hưng không tự minh bạch, không công khai, không công bố kịp thời rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các mạnh thường quân được biết. Hành động của ông Hưng giống như "ngâm" tiền từ thiện của ông Hoài Linh, xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người ủng hộ từ thiện.

Ngoài ra, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã yêu cầu các cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tại các tổ chức tín dụng, tài khoản ngân hàng của ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành vì liên quan đến việc thiếu minh bạch khi kêu gọi từ thiện miền Trung năm 2020.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ diễn biến mới nhất vụ kiện tụng với bà Nguyễn Phương Hằng

Chiều 13/10, Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi chia sẻ về diễn biến vụ tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, xuyên tạc tiêu cực về chuyện từ thiện: "Hiện tại, Hưng đã có buổi làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an (C02) và cung cấp hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của điều tra viên".

Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tỉnh Bình Dương (PC01) đã mời Đàm Vĩnh Hưng lên làm rõ các nội dung trong đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng với nhiều tội danh. Tại buổi làm việc, Đàm Vĩnh Hưng đã cung cấp đầy đủ bằng chứng cho nội dung tố cáo đến PC01, Công an tỉnh Bình Dương. Giọng ca "Biển tình" cũng bày tỏ sự tin tưởng, đồng tình trước sự minh bạch, khách quan của cơ quan điều tra: "Khi cơ quan điều tra đã vào cuộc thì chắc chắn câu chuyện này sẽ nhanh chóng được làm rõ, ai sai, vu khống, bịa đặt những thông tin về Hưng thì phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình bằng pháp luật, và nếu bản thân Hưng sai Hưng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Những nghệ sĩ vướng ồn ào tiền từ thiện miền Trung năm 2020 được VTV đưa tin

Trước đó, ngày 21/9, Bộ Công an cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo và điều tra các thông tin liên quan đến vấn đề tiền từ thiện, việc huy động từ thiện của các cá nhân được công chúng quan tâm trong thời quan qua. Theo đó, một số cá nhân đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, làm rõ số tiền từ thiện của những nghệ sĩ vướng ồn ào đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2020.

Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng nhận được đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Theo đó, Mr.Đàm tố cáo bà Phương Hằng lợi dụng tính năng phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội để xuyên tạc, dùng những từ ngữ phản cảm, chửi bới, xúc phạm mình cùng nhiều nghệ sĩ khác. Thậm chí, bà này còn chỉ trích, cáo buộc nhiều nghệ sĩ lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện… dù chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Hành động trên của bà Phương Hằng đã gây cho ông Hưng nhiều thiệt hại về danh dự, kinh tế…

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền.

Bên cạnh Mr Đàm, nhiều nghệ sĩ khác như Hoài Linh, Thủy Tiên, Vy Oanh, Trịnh Kim Chi cũng đệ đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên cơ quan công an với nội dung tương tự đồng nghiệp.

Nguồn: http://danviet.vn/bo-cong-an-dieu-tra-nguon-tien-tu-thien-cua-ca-si-dam-vinh-hung-50202113101424...Nguồn: http://danviet.vn/bo-cong-an-dieu-tra-nguon-tien-tu-thien-cua-ca-si-dam-vinh-hung-502021131014242511.htm