NSƯT Đức Hải tố "cậu IT nổi tiếng" tống tiền 200 triệu, công an TP.HCM đã nhận đơn

Thứ Ba, ngày 05/10/2021 11:32 AM (GMT+7)

Theo nghệ sĩ Đức Hải, anh bị uy hiếp, yêu cầu chuyển 200 triệu vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang.

Mới đây, phía Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cho biết đã nhận được đơn tố cáo của NSƯT Đức Hải. Theo nội dung đơn, nam nghệ sĩ tố cáo một đối tượng nặc danh uy hiếp và xâm nhập trái phép tài khoản Facebook, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang. Công an TP.HCM đã chuyển đơn đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Văn bản trả lời của cơ quan chức năng về đơn tố cáo của nghệ sĩ Đức Hải

NSƯT Đức Hải cho biết, anh vui mừng vì sau nhiều tháng chờ đợi thì đơn tố cáo của anh đã có kết quả. Hiện công an vẫn đang tiến hành điều tra, xác minh nên nam nghệ sĩ chưa thể chia sẻ thêm thông tin. “Trước đó, tài khoản Facebook của tôi bị xâm nhập trái phép, rồi họ uy hiếp, tống tiền. Tôi có bằng chứng cụ thể. Nhiều tháng qua tôi chỉ im lặng theo đề nghị của cơ quan chức năng để hợp tác làm rõ sự việc", nghê sĩ Đức Hải cho hay.

Hồi tháng 6, Facebook cá nhân có dấu tích xanh mang tên Đức Hải đăng tải bài viết có chứa một số từ ngữ tục tĩu dùng để công kích người khác. Nhiều khán giả chỉ trích Đức Hải vì cho rằng anh có những phát ngôn thiếu văn minh dù đang là nghệ sĩ ưu tú, thầy giáo.

Ngay sau đó, Đức Hải cho biết tài khoản Facebook cá nhân bị "hack" từ trưa 2.6. Anh không hề viết những nội dung đang được mọi người lan truyền. Tuy nhiên vài ngày sau, nghệ sĩ Đức Hải lại đính chính: "Facebook của tôi không bị hacker gì cả, mà con nuôi của tôi nghịch dại. Cháu nó quản lý đồng tiền ảo của tôi (bitcoin) nên có mật khẩu Facebook. Sau khi tôi trình báo công an và nhờ họ tìm ra ai là người hack thì cháu sợ quá rồi nhận lỗi là do nó viết lên”, Đức Hải cho biết.

Nghệ sĩ Đức Hải cho hay, anh không viết nội dung tục tĩu lên trang cá nhân

Đồng thời, nghệ sĩ Đức Hải cũng cho hay, anh nhận nhiều tin nhắn tống tiền và đang nhờ công an vào cuộc điều tra. "Tôi bị dội bom tin nhắn. 88 tin nhắn khủng bố tôi và đòi 200 triệu. Tôi cho rằng, một số đối tượng giỏi về IT đã lợi dụng vụ này, nhảy vào làm tiền tôi. Phía công an cho biết, họ sẽ sớm thông báo kết quả điều tra”, anh nói.

Ngay sau khi nghệ sĩ Đức Hải lên tiếng trần tình thì Nhâm Hoàng Khang (nam IT được bà Hằng thưởng 1 tỷ) đưa ra bằng chứng có người mua một dịch vụ nhắn tin tự động và gửi nhiều tin nhắn đến số điện thoại nghệ sĩ Đức Hải. Trong nội dung tin nhắn được cho là “tống tiền” nghệ sĩ Đức Hải có nhắc tên Nhâm Hoàng Khang, yêu cầu chuyển 200 triệu cùng nhiều từ ngữ nhạy cảm. Vì có liên quan đến sự việc này nên Nhâm Hoàng Khang tuyên bố anh quyết tìm ra sự thật để thanh minh cho bản thân.

Đoạn tin nhắn nói chuyện của Nhâm Hoàng Khang và bên dịch vụ gửi tin nhắn tự động

Nhâm Hoàng Khang còn gửi lời nhắn đến nghệ sĩ Đức Hải rằng: "Kỳ này chú không thoát khỏi tay con đâu chú Đức Hải nha", "Chú hiểu không, nha?". Thậm chí, "cậu IT" còn cho rằng NSƯT Đức Hải đã có 1 nước cờ sai: "Trời ơi, chơi dại rồi chú ơi, vô trong địa bàn của con, dùng cái đó nhắn tin ngược lại cho người ta để hại con hả".

Trước đó, doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đã treo thưởng “nóng” 1 tỷ đồng cho ai tìm ra được danh tính thật của chủ tài khoản Facebook có tên V.T. Đây được xem là người “cầm đầu” nhóm chống đối, bêu xấu bà Phương Hằng trên mạng xã hội.

Nam IT Nhâm Hoàng Khang là người truy tìm ra danh tính của tài khoản Facebook V.T. Nói là làm, bà Hằng đã giữ đúng lời hứa, chuyển khoản cho anh 1 tỷ. Tuy nhiên, anh chỉ nhận 500 triệu đồng, phần còn lại anh gửi cho nữ doanh nhân làm từ thiện.

Nhâm Hoàng Khang bị bắt vào ngày 4/10

Ngày 4/10, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an (C02) đã tiến hành khám xét hai nơi ở của Nhâm Hoàng Khang tại phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM và ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Bị can Nhâm Hoàng Khang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Số tiền ban đầu được xác định là 400 triệu đồng.

Trước đó, Cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo cho rằng Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến cờ bạc và tống tiền hàng trăm triệu đồng một số cá nhân. Nhâm Hoàng Khang bị cho là đứng sau việc đánh cắp thông tin, tiết lộ những thông tin đời tư, cá nhân của nhiều người nổi tiếng lên trên mạng xã hội. Thậm chí, Khang xâm nhập bất hợp pháp, có được những thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng của một số cá nhân.

Về quá khứ, Nhâm Hoàng Khang từng có tiền án 3 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

