Sở thích tặng quà Giáng sinh của tỷ phú giàu thứ 4 thế giới có gì lạ?

Thứ Hai, ngày 23/12/2019 19:00 PM (GMT+7)

Warren Buffett là tỷ phú vô cùng thận trọng trong đầu tư, ông sẽ có cách tặng quà Giáng sinh như thế nào?

Tỷ phú Warren Buffett

Những món quà Giáng sinh yêu thích của Warren Buffett bao gồm váy, sôcôla và phong bì tiền mặt. Nhà đầu tư - tỷ phú nổi tiếng của Berkshire Hathaway chắc chắn sẽ nỗ lực mang lại niềm vui cho người thân khi kỳ nghỉ diễn ra. Dưới đây là chi tiết về những món quà đặc trưng của vị tỷ phú nổi tiếng thế giới này.

Tiền mặt và chứng khoán

“Trước đây ông ấy sẽ luôn tặng cho mỗi người trong gia đình 10.000 đô la”, Mary Buffett, con dâu cũ của Warren Buffett chia sẻ. “Ngay khi chúng tôi về nhà, chúng tôi sẽ tiêu nó”.

Warren Buffett thường tự tay viết thiệp chúc mừng Giáng sinh cho thành viên trong gia đình (nguồn: BI)

Năm nay, Warren đã thay đổi cách thức tặng quà này. “Món quà giáng sinh năm này gồm một phong bì với một lá thư từ ông ấy”, Mary nói với ThinkIDIA. “Thay vì tiền mặt, ông ấy đã tặng chúng tôi số cổ phiếu trị giá 10.000 đô la trong một công ty mà ông ấy mới mua.”

Quần áo

Buffett nổi tiếng là thận trọng trong công việc. Ông cũng phần bổ số tiền hiệu quả ngay cả khi mua sắm quà Giáng sinh cho người thân.

Chiến lược của tỷ phú từ những năm 1960 đến nay là đến thăm Topps, một cửa hàng quần áo ở quê nhà tại xứ Wales và đưa cho nhân viên một danh sách các cỡ váy của tất cả những người thân là nữ trong gia đình.

“Tôi sẽ đến cửa hàng và họ sẽ đưa ra những chiếc váy”, Buffett nói. “Tôi sẽ đưa ra quyết định lựa chọn và mua quà cho những người thân của tôi, Susie, Gladys, v.v. Tôi rất thích làm điều này.”

Thiệp giáng sinh và sôcôla

Buffett gửi tặng những hộp kẹo của See's Candies cho hàng chục người thân và bạn bè mỗi năm, người bạn lâu năm của ông Carol Loomis đã viết trên tạp chí Fortune. Mỗi hộp đi kèm với một chiếc thiệp Giáng sinh do chính Warren Buffett tự lên ý tưởng.

Vào năm 2013, tấm thiệp minh họa hình ảnh Buffett hóa trang thành Walter White trong "Breaking Bad" với thông điệp: “Hãy trao tặng cho chính mình một mùa Giáng sinh an lành”. Vào năm 2016, tấm thiệp có sự góp mặt của Buffett và đối tác của ông, Charlie Munger, mặc cà vạt đen tại Hội trường danh vọng Texas Business.

Năm ngoái, tấm thiệp in hình Buffett mặc áo phông có dòng chữ “The Next Charlie Munger” với chú thích “Aiming High in 2019” (Tạm dịch: Mục tiêu cao cả trong năm 2019).

