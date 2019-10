Đại gia tuần qua: Thêm nhiều nhân tài về đầu quân cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Trịnh Văn Quyết

Thứ Bảy, ngày 12/10/2019 16:07 PM (GMT+7)

Tuần qua, VinGroup và FLC đã có thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao tại 2 tập đoàn này.

Kinh Doanh Sự kiện:

Cựu CEO Giao hàng nhanh đầu quân về công ty mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Vừa qua, ông Nguyễn Trần Thi - đồng sáng lập kiêm cựu CEO của CTCP Dịch vụ Giao hàng nhanh (GHN) chính thức gia nhập CTCP One Mount Group (một thành viên mới được thành lập của Tập đoàn Vingroup).

One Mount Group vốn điều lệ đăng ký 3.047 tỉ đồng do Vingroup sở hữu 51,22% . Ngành nghề hoạt động chính của công ty này là đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ hoạt động đấu giá hàng hóa).

Ở One Mount Group, nhiệm vụ của cựu CEO Giao hàng nhanh sẽ là tập hợp các tài năng người Việt trên toàn thế giới để tạo ra một nền tảng kỹ thuật số cho một số ngành công nghiệp chính, giúp các doanh nghiệp tập trung vào lợi thế cạnh tranh của họ.

Được biết, ông Nguyễn Trần Thi có nhiều năm làm việc trong ngành logistics và chuỗi cung ứng. Nhân sự chủ đạo đưa Giao hàng nhanh từ chỗ doanh nghiệp startup trở thành công ty hơn 10.000 nhân sự.

Cuộc hóa đổi nhân sự cấp cao tại FLC và Sunshine Group

Theo tin từ Tập đoàn FLC, đầu tháng 10, bà Đặng Thị Lưu Vân sẽ đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Tài chính Thương mại của Tập đoàn FLC.

Bà Đặng Thị Lưu Vân tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Trường United Business Institutes và có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Bà Vân từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại các doanh nghiệp lớn như Phó Tổng Giám đốc Thường trực của Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group), Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Hội sở của Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Giám đốc phía Bắc của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), Giám đốc nghiệp vụ của Mizuho Corporate Bank.

FLC thu nhận thêm nhân sự cấp cao từ Sunshine Group.

Trong một diễn biến khác, đầu tháng 9 vừa qua bà Dương Thị Mai Hoa đã rời khỏi Tập đoàn FLC để gia nhập Sunshine Group ở vị trí Phó Chủ tịch HĐQT. Trước đó, bà Mai Hoa là Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) - hãng bay do Tập đoàn FLC sở hữu 100%.

Rót gần 10 nghìn tỷ đồng cho Bầu Đức, Thaco của ông Trần Bá Dương gặp sóng gió

Sau động thái Bầu Đức chuyển nhượng lại hơn 196 triệu cổ phần tại HAGL Land cho Đại Quang Minh – Công ty con của THACO, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Thaco đang gây nhiều chú ý. Báo cáo cho thấy, tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này đã có sự thay đổi đáng kể so với trước khi diễn ra cái "bắt tay" hợp tác giữa ông Chủ tịch Trần Bá Dương với Bầu Đức.

Hoạt động kinh doanh của Thaco đã cho thấy sự suy giảm hiệu quả đáng kể trong 6 tháng đầu năm. Doanh thu giảm 3,3% so với cùng kì năm trước xuống mức 26.835 tỉ đồng; lợi nhuận gộp giảm đến 10% so với cùng kì năm trước còn 4.900 tỉ đồng. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay tăng đến 77% lên 1.217 tỉ đồng khiến lợi nhuận công ty giảm đến 40% so với cùng kì năm 2018, giảm xuống mức 1.807 tỉ đồng.

Bất chấp hoạt động kinh doanh chính là ô tô đi xuống, tổng tài sản của ông lớn này đã tăng 11.413 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm, tương ứng mức tăng 15,3% lên 84.248 tỉ đồng. Thực chất, tài sản tăng thêm do Thaco tiếp nhận một loạt tài sản từ các công ty của Bầu Đức.

Chính điều này khiến các khoản nợ đang ngày càng phình to. Nợ phải trả của Thaco đã tăng 17,3% lên mức 51.335 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm, chiếm 59,5% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay tiếp tục tăng 26,3% so với thời điểm đầu năm 2019 lên mức 31.436 tỉ đồng; riêng nợ vay ngắn hạn, chủ yếu là vay tín chấp 26.627 tỉ đồng, chiếm 85% tổng nợ vay.Trong đó, mức tăng lớn nhất nằm ở khoản trả trước cho người bán ngắn hạn, tài sản dở dang dài hạn và các khoản góp vốn vào đơn vị khác.

Dựa theo thông tin của Thaco công bố, tính đến cuối tháng 6, tổng số tiền mà Thaco đã rót trực tiếp vào các công ty của Bầu Đức lên đến hơn 9.750 tỉ đồng.

Cựu chủ tịch Vinashin tiếp tục hầu tòa theo kháng nghị tăng án

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa đưa vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) ra xét xử phúc thẩm. Phiên tòa được mở theo kháng cáo của nhiều bị cáo và kháng nghị tăng nặng của Viện kiểm sát.Phiên xét xử phúc thẩm dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Sự (nguyên chủ tịch HĐTV Vinashin) bị cấp sơ thẩm tuyên 13 năm tù về tội "lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Sau phiên tòa, ông Sự kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Khi phiên tòa phúc thẩm chưa diễn ra, ông Sự lại có đơn bổ sung kháng cáo, nhưng đến ngày 22-7 ông Sự lại có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo. Ngày 26-7, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã có thông báo về việc rút kháng cáo của bị cáo Sự.

Tuy nhiên, ông Sự còn bị Viện kiểm sát kháng nghị theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự nên bị cáo này tiếp tục phải hầu tòa.

Bị tòa sơ thẩm tuyên 17 năm tù, bị cáo Trần Đức Chính (nguyên kế toán trưởng kiêm trưởng ban Tài chính Vinashin) kháng cáo toàn bộ bản án, xin giảm nhẹ hình phạt và giảm mức bồi thường dân sự. Bị cáo Trương Văn Tuyến (nguyên tổng giám đốc Vinashin) cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, ông Tuyến bị tuyên 7 năm tù.

Bị cáo Phạm Thanh Sơn (nguyên phó tổng giám đốc Vinashin) thì cho rằng mức án sơ thẩm tuyên 6 năm tù là quá nặng, tòa chưa xem xét hết tình tiết giảm nhẹ, cũng như việc buộc bị cáo bồi thường 4,5 tỉ đồng là không chính xác. Ông Sơn kháng cáo đề nghị được gỡ bỏ kê biên tài sản.

Vũ "nhôm" sẽ vắng mặt tại phiên tòa tới đây.

TAND TP HCM dự kiến sẽ đưa vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" mà Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") là người bị hại ra xét xử sơ thẩm trong ngày 30-10. Hai kẻ lừa Vũ "nhôm" lấy 700.000 USD cùng ra tòa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng.

Theo thông tin từ TAND TP HCM, bị hại trong vụ án - ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") đã có đơn xin vắng mặt, đồng thời ủy quyền cho luật sư tham dự phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 20-7-2018, Phan Văn Anh Vũ (bị can trong hai vụ án "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ") có đơn gửi cơ quan điều tra tố cáo Hoàng Hữu Châu lừa đảo chiếm đoạt 700.000 USD thông qua việc hứa hẹn làm quốc tịch Mỹ cho ông ta cùng vợ con.