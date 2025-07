Bún đổi màu bất thường, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Tp.Đà Nẵng đề nghị xác minh khẩn

Ngày 7/7, bà Võ Thị Loan, ngụ phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, cho biết, một phần bún gia đình mua tại chợ Hòa Châu vào sáng hôm trước đã chuyển từ màu trắng sang đỏ chỉ sau vài giờ, khiến bà và người thân hoang mang, lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo lời bà Loan, khoảng 9h ngày 6/7, chồng bà đến chợ Hòa Châu, thuộc huyện Hòa Vang cũ, mua 15.000 đồng bún từ một quầy quen thuộc. Sau bữa trưa, phần bún còn lại được bà để trong rổ nhựa tại nơi khô thoáng trong nhà để dành cho con trai ăn tối.

Phần bún được người dân phản ánh chuyển sang màu đỏ sau vài giờ mua về từ chợ.

Tuy nhiên, đến khoảng 21h, khi lấy ra chuẩn bị cho con ăn thì thấy nhiều sợi bún chuyển sang màu đỏ, mềm và có dấu hiệu ẩm ướt. Đến sáng nay thì toàn bộ phần bún còn lại đều đổi màu, khi bỏ vào nước lọc thì nước cũng chuyển sang màu đỏ.

Bà cho hay, gia đình thường xuyên mua bún tại chợ để dùng trong ngày và để từ trưa đến tối vẫn bình thường. Chưa khi nào bà thấy bún đổi màu bất thường như vậy. Hôm qua lại có cháu nhỏ trong nhà cùng ăn nên bà rất lo lắng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà Loan đã mang phần bún chuyển màu quay lại phản ánh với người bán. Chủ quầy bún hứa sẽ liên hệ lại với cơ sở sản xuất để kiểm tra. Một số hàng xóm sau khi tận mắt nhìn thấy phần bún đổi màu cũng tỏ ra hoang mang.

Người dân lo lắng khi bún đổi màu dù được bảo quản ở nơi khô thoáng.

Liên quan đến vụ việc, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Tp.Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận phản ánh từ người dân. Theo phân cấp quản lý lĩnh vực an toàn thực phẩm, chợ Hòa Châu thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã, phường. Do đó, Ban đã đề nghị UBND phường Hòa Xuân phối hợp kiểm tra, xác minh và báo cáo kết quả xử lý.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo điều kiện vệ sinh và báo cáo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm có dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý.