Đại gia tuần qua: Nữ chủ tịch 82 tuổi có thù lao gần 7,5 tỷ đồng/tháng

Doanh nghiệp của nữ chủ tịch 82 tuổi có thu nhập gần 7,5 tỷ/tháng kinh doanh ra sao?

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG) do nữ đại gia Nguyễn Bạch Tuyết năm nay 82 tuổi giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2024 với kết quả kinh doanh tích cực. Doanh thu thuần của VFG đạt gần 966 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng chiếm 735 tỷ đồng, tăng chậm hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 230,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 138 tỷ đồng 3 tháng đầu năm 2023, với kết quả này, biên lãi gộp cải thiện từ mức 20% cùng kỳ lên 23,9% trong quý vừa qua.

Bà Nguyễn Bạch Tuyết có thu nhập gần 7,5 tỷ đồng mỗi tháng trong 3 tháng đầu năm 2024

Sau khi trừ các chi phí khác và thuế thu nhập doanh nghiệp, VFG của nữ Chủ tịch 82 tuổi vẫn ghi nhận lãi ròng 78,7 tỷ đồng, tăng 38% so với quý 1/2023. Đây là mức lợi nhuận quý cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này, chỉ sau con số kỷ lục 117 tỷ đồng đạt được trong quý 4/2023.

Với doanh thu tăng mạnh đạt được trong quý 1/2024, kéo theo mức thu nhập của các lãnh đạo công ty này cũng được điều chỉnh. Cụ thể, bà Nguyễn Bạch Tuyết, Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó tổng giám đốc công ty, có mức thu nhập trong 3 tháng đầu năm là 22,3 tỷ đồng, tương đương với khoảng 7,45 tỷ đồng/tháng. Mức thu nhập này đưa đại gia 82 tuổi lọt vào nhóm các lãnh đạo doanh nghiệp có mức thu nhập cao nhất sàn chứng khoán Việt Nam trong 3 tháng đầu năm bên cạnh những lãnh đạo doanh nghiệp có vốn hóa hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn tỷ đồng khác.

Lí do Thế Giới Di Động của đại gia Nguyễn Đức Tài giải thể 2 công ty con

Mới đây, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc giải thế CTCP 4KFarm và CTCP Logistics Toàn Tín. Lý do là để tái cơ cấu lại nhóm các công ty con nhằm tối ưu việc vận hành.

4KFarm có vốn điều lệ 162 tỷ đồng và do MWG sở hữu 99% vốn. 4KFarm là mô hình nuôi trồng nông nghiệp công nghệ theo 4 tiêu chí không thuốc trừ sâu, không thực phẩm biến đổi gen, không thuốc tăng trưởng và không chất bảo quản.

Logistics Toàn Tín được thành lập ngày 10/11/2021; địa chỉ tại số 128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM; và hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hàng hoá bằng đường bộ.

Logistics Toàn Tín đang cung cấp dịch vụ kho bãi, cung ứng hàng hóa cho chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, An Khang... trên toàn quốc. Hiện MWG nắm giữ 99,99% trên vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

Công an TP.HCM yêu cầu cung cấp hồ sơ về dự án Aqua City

Cơ quan Cảnh sát Điều tra TP.HCM yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến Khu Đô thị Aqua City - một trong những dự án trọng điểm của Novaland (NVL). Ngay lập tức, lãnh đạo Novaland đã có những phản hồi về thông tin kể trên. Theo đó, lãnh đạo công ty địa ốc này cho biết thị trường bất động sản hai năm qua gặp rất nhiều khó khăn. Với sự chia sẻ cảm thông của hầu hết khách hàng, cộng đồng, nhà đầu tư, đối tác... và trên hết là định hướng của Đảng cùng với chỉ đạo sát sao của Chính phủ, những khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản nói chung và Novaland nói riêng đã từng bước được tháo gỡ.

Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland

Đối với các cụm dự án do Novaland là đơn vị phát triển như dự án Aqua City tại tỉnh Đồng Nai, dự án NovaWorld Phan Thiet tại tỉnh Bình Thuận, dự án NovaWorld Ho Tram tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hay các dự án tại địa bàn TP.HCM đều đang được triển khai thi công xây dựng trở lại. Những dự án này cũng nằm trong danh sách ưu tiên tháo gỡ pháp lý của các Bộ ngành và chính quyền địa phương nơi có dự án.

Ngoài các cơ quan chức năng có liên quan, Novaland cũng nhận được yêu cầu xác minh thông tin và cung cấp hồ sơ của các dự án. Công ty đang tích cực phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra TP.HCM để làm rõ.

Sở hữu “kho tiền” hơn 1 tỷ USD, đại gia xăng đầu Petrolimex thu được bao nhiêu tiền lãi?

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX), nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam, đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024 với kết quả kinh doanh tích cực.

Theo số liệu được PLX công bố, trong 3 tháng đầu năm doanh nghiệp này sở hữu “kho tiền” hơn 25.700 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD). Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 17.107 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 8.619 tỷ đồng. "Kho tiền" hơn 1 tỷ USD mang về cho đại gia xăng dầu hơn 261 tỷ đồng tiền lãi, tiền cho vay, tăng gần 40 tỷ đồng so với 227 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2023.

Năm 2024, Petrolimex đặt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 188.000 tỷ đồng và 2.900 tỷ đồng, lần lượt thấp hơn tới 32% và 26% so với năm 2023. Với kết quả đã đạt được, trong 3 tháng đầu năm Petrolimex đã hoàn thành 40% kế hoạch doanh thu và gần 50% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Tại thời điểm ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Petrolimex đạt 80.732 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm. Lượng tiền mặt, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng khoảng 25.086 tỷ đồng, giảm 3.530 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

