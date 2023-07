Đại gia tuần qua: Nhà chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh giàu cỡ nào?

Ngân hàng SHB được định giá 2,2 tỷ USD, nhà bầu Hiển giàu cỡ nào?

Theo nguồn tin của Reuters, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đang trong cuộc đàm phán bán tới 20% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài với định giá ngân hàng có thể mức 2-2,2 tỷ USD.

Theo báo cáo quản trị 2022 của SHB, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển và 2 thiếu gia là Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang đang nắm giữ lượng cổ phần đáng kể của nhà băng này.

Cụ thể, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển đang trực tiếp nắm giữ hơn 73,35 triệu cổ phiếu SHB; Phó chủ tịch Đỗ Quang Vinh nắm giữ 692.500 cổ phiếu và người con thứ Đỗ Vinh Quang - Phó chủ tịch 9X của Tập đoàn T&T Group (T&T Group) trực tiếp nắm giữ hơn 79 triệu cổ phiếu SHB.

Khối tài sản của bầu Hiển và những người liên quan tăng mạnh cùng đà tăng của cổ phiếu SHB

Tổng cộng, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển và hai con trai đang trực tiếp nắm giữ hơn 150 triệu cổ phiếu SHB với giá thị trường là hơn 2.066 tỷ đồng. Trong đó, bầu Hiển trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 990 tỷ đồng, người con thứ Đỗ Vinh Quang nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 1.066 tỷ đồng.

Cùng với đó, CTCP Tập đoàn T&T và CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, những doanh nghiệp liên quan đến bầu Hiển và hai thiếu gia cũng đang là cổ đông của SHB khi lần lượt nắm giữ 306,68 triệu cổ phiếu và 39,48 triệu cổ phiếu. Tính theo giá thị trường, khối tài sản CTCP Tập đoàn T&T đầu tư vào SHB có giá trị hơn 4.140 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản đầu tư của chứng khoán SHS vào ngân hàng này có giá trị hơn 533 tỷ đồng.

Độ giàu có của tỷ phú sắp tiếp quản Manchester United

Theo tờ Al Raya, ông Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành chủ sở hữu mới của Manchester United. Phía tỷ phú Sheikh Jassim được cho đã hỏi mua MU với mức giá lên tới gần 6 tỷ USD, đồng thời cam kết trả hết số nợ hiện tại của CLB và đầu tư mạnh tay để CLB trở lại vị thế vốn có.

Ông Sheikh Jassim sinh năm 1982 là thành viên của Hoàng gia Qatar.

Rất khó để xác định số tài sản cụ thể ông Sheikh Jassim đang sở hữu. Tuy nhiên, tiềm lực tài chính của ông Jassim là điều không phải bàn cãi. Theo The Sun, ông Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani là một thành viên trong gia đình hoàng gia, những người sở hữu số tài sản được ước tính rơi vào khoảng 335 tỷ USD. Tờ The Athletic tiết lộ, tỷ phú Qatar Jassim kiếm được khoảng 1,9 triệu USD (chưa kể cổ phần được chia) trong 7 năm làm việc tại Ngân hàng đầu tư toàn cầu Credit Suisse. Trên thực tế, Jassim không được biết đến nhiều bằng cha của mình là ông Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani (hay còn gọi HBJ).

Từng là Phó giám đốc Quỹ đầu tư công (QIA), ông HBJ đứng sau nhiều thương vụ thâu tóm nổi tiếng như việc mua lại trung tâm mua sắm Harrods hay cao ốc Shard. Forbes ước tính tài sản của ông HBJ rơi vào khoảng 1,2 tỷ USD. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn lớn hơn nhiều. Một số nguồn tin tiết lộ, số tiền ông HBJ và Jassim sở hữu lên tới hàng chục tỷ USD.

Dồn dập thông tin về đại gia Nguyễn Cao Trí

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết có nhận được công văn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) về việc phối hợp điều tra vụ án theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 14-10-2022 và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 15-1-2023 .

Kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi, trú tại quận 3, TP HCM), Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh, có liên quan tới vụ án. Để phối hợp điều tra, Sở Tư pháp tỉnh yêu cầu các tổ chức công chứng tại Lâm Đồng không thực hiện công chứng các hợp đồng giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho… đối với tài sản là nhà đất của ông Nguyễn Cao Trí.

Ông Trí từng là chủ tịch hội đồng trường Đại học Văn Lang. Ảnh: Internet

"Hệ sinh thái" liên quan tới ông Nguyễn Cao Trí vô cùng dày đặc. Trong đó có Công ty CP TM và Dịch vụ Lâu đài Ven Sông (Riverside Palace Corp) theo đăng ký địa chỉ cùng ở 360D Bến Vân Đồn (quận 4, TP HCM) với Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex), doanh nghiệp vừa rời sàn chứng khoán hồi đầu năm nay. Ông Trí hiện vẫn là Thành viên HĐQT của Khahomex, doanh nghiệp sở hữu nhiều bất động sản tại TP HCM, như: chung cư Khahomex 1, 2, 3 và các cơ sở dịch vụ gia tăng gồm Trường Mầm non, Trung tâm hội nghị - tiệc cưới. Ngoài ra vào tháng 3-2021, Khahomex còn trúng đấu giá khu đất rộng 6.327 m2 tại số 245/61B Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP HCM từ Sacombank.

Doanh nghiệp lãi kỷ lục, tài sản đại gia Trương Gia Bình tăng mạnh

Công ty cổ phần FPT (FPT) – doanh nghiệp do đại gia Trương Gia Bình giữ vị trí Chủ tịch HĐQT vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 với doanh thu ước đạt 24.166 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.339 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,9% và 19,3% so với cùng kỳ năm. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 3.003 tỷ đồng, tăng trưởng 20,6% so với năm trước.

Cùng với kết quả kinh doanh ấn tượng trong 6 tháng đầu năm, trên thị trường chứng khoán thị giá cổ phiếu FPT cũng ghi nhận mức tăng mạnh đóng cửa phiên giao địch ngày 14/7, FPT có mức giá 78.300đ/cổ phiếu tương đương mức tăng 3,3 % so với phiên liền trước.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu FPT giúp khối tài sản của đại gia Trương Gia Bình tăng thêm hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể, với việc đang trực tiếp nắm giữ hơn 88,7 triệu cổ phiếu FPT, khối tài sản của Chủ tịch FPT ghi nhận tăng thêm hơn 204 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, đại gia Trương Gia Bình đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản tại doanh nghiệp mình làm Chủ tịch có giá trị gần 6.930 tỷ đồng.

Với khối tài sản đang trực tiếp nắm giữ, ông Trương Gia Bình là một trong những đại gia đứng trong Top đầu những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/dai-gia-tuan-qua-nha-chong-hoa-hau-do-my-linh-giau-co-nao-c6a32038.html