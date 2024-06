Đại gia tuần qua: Bỏ gần 5 tỷ USD vào Sabeco, khoảng đầu tư của tỷ phú Thái còn lại gì?

Khoản đầu tư của tỷ phú Thái vào Sabeco hiện lỗ bao nhiêu?

Giữa tháng 4 vừa qua, có thời điểm SAB giảm xuống sát mốc 52.000 đồng. Đây là mức giá thấp nhất trong lịch sử giao dịch của doanh nghiệp này.

Đặc biệt, nếu so với mức giá 320.000 đồng mà Thaibev mua vào năm 2017 từ đợt thoái vốn của Bộ Công Thương, thì đây là khoản đầu tư thất bại của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi. Theo ước tính, thời điểm đó tỷ phú Thái đã bỏ ra khoảng 4,8 tỷ USD để mua 343,6 triệu cổ phiếu SAB từ Bộ Công Thương, và hiện đang tạm lỗ khoảng hơn 3,5 tỷ USD sau gần 7 năm.

Khoản đầu tư vào Sabeco của tỷ phú Thái đang thua lỗ

Theo báo cáo tài chính quý I, doanh thu thuần của Sabeco đạt 7.180 tỷ đồng (tăng 15,6%), lợi nhuận sau thuế đạt 1.020 tỷ đồng (tăng 2%). Với kết quả này, SAB đã kết thúc xu hướng giảm lợi nhuận kể từ quý III/2022.

Mặc dù Sabeco nhận thấy tín hiệu tích cực về doanh thu, nhưng theo nhận định của giới phân tích, vẫn còn quá sớm để khẳng định hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã qua đáy. Trên thực tế, doanh thu trung bình trong giai đoạn từ quý IV-2023 đến quý I-2024 vẫn thấp hơn con số quý IV/2022 đến quý I/2023 (giảm 3,3%).

Lãnh đạo muốn bán toàn bộ cổ phiếu, "đại gia dầu khí" làm ăn ra sao?

Ông Nguyễn Đức Minh - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Petrosetco, đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu đang sở hữu, tương đương 1,86% vốn công ty. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 10/6 đến 8/7, theo phương thức giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn.

Với mức giá hiện tại, ông Minh có thể thu về hơn 59 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2024, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của Petrosetco là 5.128 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm, trong đó, 100% là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu 2.186 tỷ đồng.

Trong kỳ, Petrosetco ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế đi ngang so với cùng kỳ năm trước, lần lượt 4.269 tỷ đồng và 39 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 4,3%, về còn 3,9%.

Chủ tịch Thế giới Di động bất ngờ "úp sọt" nhà đầu tư

Chiều ngày 4/6, Thế giới di động công bố thông tin liên quan đến Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Đức Tài. Theo thông báo, ông Tài đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu MWG, trong khoảng thời gian từ ngày 7/6 đến ngày 5/7.

Mục đích giao dịch theo như giải trình của ông Tài là để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Ước tính, với mức giá tham chiếu tại thời điểm ngày 5/6 là 62.000 đồng/cổ phiếu thì số cổ phiếu mà ông Tài đăng ký bán ra có giá trị khoảng 120 tỷ đồng.

Việc ông Tài đăng ký bán ra hơn 2 triệu cổ phiếu MWG khiến giới đầu tư ngỡ ngàng, bởi trước đó ông Tài thường sử dụng câu trả lời "bất hủ" trước những câu hỏi chất vấn của nhà đầu tư về cách điều hành doanh nghiệp. Đó là: “Ai không đủ niềm tin thì bán cổ phiếu MWG”.

Ông Nguyễn Đức Tài đăng kí bán ra cổ phiếu MWG

Với nhiều nhà đầu tư, việc ông Tài đăng ký bán cổ phiếu MWG không chỉ bất ngờ mà còn tạo sự nghi ngờ về những kết quả tích cực mà doanh nghiệp này liên tục công bố trong thời gian qua.

4 tháng đầu năm 2024, MWG ghi nhận doanh thu đạt hơn 43.000 tỷ đồng, tăng 16,8% và hoàn thành 34% kế hoạch cả năm. Mặc dù không công bố số liệu lợi nhuận 4 tháng, nhưng trong quý I, MWG thông báo lãi ròng 902 tỷ đồng, gấp 43 lần cùng kỳ năm trước và thực hiện gần 38% mục tiêu lợi nhuận đề ra chỉ sau 3 tháng.

Được dự báo tích cực, cổ phiếu của tỷ phú Trần Đình Long hút tiền

Trong báo cáo mới nhất, dựa trên các điều kiện thị trường hiện tại, Chứng khoán Vietcap vừa dự báo tổng sản lượng bán hàng năm 2024 của Tập đoàn Hoà Phát sẽ đạt 4,2 triệu tấn, tăng 10% so với năm 2023. Qua đó, giúp doanh thu cả năm nay tăng 10%, đạt 130.878 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế tăng 123%, đạt 15.144 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ đồng mà Tập đoàn Hoà Phát đang đề ra.

Trong đó, Chứng khoán Vietcap nhận định sản lượng bán hàng thép HRC của Tập đoàn Hoà Phát trong năm nay sẽ đạt 2,8 triệu tấn, tương đương so với năm 2023, do công suất của tập đoàn đã đạt mức tối đa. Đối với mảng tôn mạ, dự kiến sản lượng bán hàng sẽ tăng 10% so với năm 2023, đạt 362.000 tấn.

Mặt khác, việc triển khai “siêu” dự án Khu liên hợp Gang thép Dung Quất 2 được dự báo sẽ đi vào hoạt động từ đầu năm sau, sẽ giúp Tập đoàn Hoà Phát ghi nhận biên lợi nhuận gộp tốt hơn.

