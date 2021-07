Than khó khăn vì Covid-19, Bách Hoá Xanh đề nghị đối tác giảm 50% phí thuê mặt bằng

Chủ Nhật, ngày 18/07/2021 11:25 AM (GMT+7)

Mới đây, Bách Hoá Xanh đã có văn bản gửi tới đối tác với nội dung hỗ trợ chi phí mặt bằng trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát

Trong văn bản gửi các đối tác cho thuê mặt bằng, Bách Hóa Xanh cho biết muốn nhận được sự hỗ trợ trong việc điều chỉnh giảm 50% giá thuê mặt bằng trong 12 tháng, miễn chi phí thuê mặt bằng của các cửa hàng trong thời gian phải đóng cửa tạm ngưng kinh doanh để ngừa dịch COVID-19.

"Mong quý đổi tác đồng lòng, chia sẻ giảm 50% giá thuê trên mỗi tháng với thời gian trong vòng một năm để chung sức cùng Bách Hóa Xanh xử lý các ảnh hưởng từ dịch bệnh", phía Thế Giới Di Động viết.

Trong văn bản này, Bách Hóa Xanh cho biết dịch Covid-19 diễn ra và tăng mạnh trong vài tuần vừa qua đến nay, khiến chính phủ các cơ quan phải thực hiện lệnh cách ly, giãn cách xã hội trên diện rộng. Nhiều cửa hàng phải tạm dừng/đóng cửa, thu nhập giảm sút, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao.

Bách Hóa Xanh đề nghị đối tác giảm 50% phí thuê mặt bằng

"Chúng tôi cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng khó khăn chung của dịch bệnh, mặc dù Ban giám đốc và nhân viên của Bách Hóa Xanh đã tìm kiếm nhiều giải pháp để tiếp tục phát triển, cắt giảm chi phí, đẩy mạnh hàng hóa”.

Do đó, Bách Hoá Xanh mong muốn đối tác chia sẻ giảm 50% giá thuê trên mỗi tháng với thời gian trong vòng một năm để xử lý các ảnh hưởng từ dịch bệnh.

"Đây là sự sẻ chia vô cùng đặc biệt đó giá trị to lớn từ quý đối tác để giúp chúng ta vượt qua giai đoạn này, và tiếp tục đồng hành ổn định củng nhau trong thời gian tới", văn bản từ Bách Hoá Xanh thông tin.

Tính đến ngày 31/5/2021, Bách Hoá Xanh có 1.851 điểm bán tại 25 tỉnh thành, tăng 48 cửa hàng so với đầu tháng và tăng 132 cửa hàng so với đầu năm. Trong số này có 182 cửa hàng với diện tích trên 500 m2, đóng góp 21% tổng doanh thu của Bách Hoá Xanh. Doanh thu trung bình mỗi cửa hàng trên toàn hệ thống là 2,5 tỷ đồng/tháng, riêng ở TP HCM là gần 3 tỷ đồng/tháng.

Trong 5 tháng đầu năm, chuỗi Bách Hoá Xanh ghi nhận doanh thu hơn 10.600 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Doanh thu chuỗi này lần đầu tiên vượt mốc 2.500 tỷ đồng trong tháng 5, tăng 19% so tháng 4 và tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Theo công ty mẹ Thế Giới Di Động, doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng của Bách Hoá Xanh trong tháng này đạt hơn 1,35 tỷ đồng, một phần do nhu cầu tích trữ hàng hóa thiết yếu của người dân tăng mạnh trước các đợt giãn cách xã hội.

Nếu như 2 năm trước (tháng 5/2019), Bách Hoá Xanh chỉ đóng góp vào doanh thu của tập đoàn 7,3% thì thời điểm này, 5 tháng đầu năm 2021 Bách Hoá Xanh đã đóng góp lên tới 20,5% (khoảng 10.600 tỷ đồng) cơ cấu doanh thu toàn tập đoàn Thế Giới Di Động.

