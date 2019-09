Tại sao cổ đông sáng lập muốn thoái sạch vốn khỏi Bảo Việt?

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 11:30 AM (GMT+7)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC (mã CK: CMG) vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Ngân hàng Bảo Việt (BVB).

Kinh Doanh Sự kiện:

CMC cho biết vừa hoàn tất việc thoái vốn tại Ngân hàng Bảo Việt

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) CMC ủy quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Trung Chính hoàn tất việc chuyển nhượng hơn 10% cổ phần tại BaoVietBank.

Toàn bộ cổ phần BVB mà CMC sở hữu sẽ chuyển nhượng cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu.

Tính đến giữa năm 2019, CMC vẫn là một trong ba cổ đông còn nắm giữ trên 10% vốn của nhà băng này.

Đại diện BaoVietBank cho biết việc chuyển nhượng này vẫn chưa hoàn tất.

BaoVietBank thành lập vào tháng 1/2009, là ngân hàng nội được cấp phép muộn nhất trong 31 ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay. Số vốn điều lệ ban đầu là 1.500 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ vốn góp của các cổ đông sáng lập gồm Tập đoàn Bảo Việt là 52%, Vinamilk là 8% và Tập đoàn công nghệ CMC góp 9,9%.

Một trong những lý do chính được cho là tác động đến quyết định thoái vốn của CMC khỏi Bảo Việt bank là do tình hình kinh doanh không mấy khả quan của Ngân hàng này. Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét vừa được công bố, thu nhập lãi thuần trong 6 tháng đầu năm nay của BaoViet Bank đạt 398,2 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán của BaoViet Bank lại sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, lãi thuần từ 2 mảng này chỉ đạt 3,6 tỷ đồng và 4,4 tỷ đồng, tương ứng lần lượt giảm tới 75% và 98%.

Cùng với chi phí hoạt động gia tăng dẫn tới lợi nhuận trước thuế của BaoViet Bank trong nửa đầu năm 2019 chỉ đạt 11,2 tỷ đồng, sụt giảm 53% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế cũng chỉ đạt 10,5 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 13/9, Hội đồng quản trị BaoViet Bank đã ban hành Nghị quyết số 3596/2019/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hường đảm nhận chức vụ Quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 13/9/2019.

Trong vài năm trở lại đây, vị trí Quyền Tổng giám đốc BaoViet Bank được chuyển giao qua 3 người. Trước đó, ông Phạm Nguyễn Thế Phong giữ vị trí này từ giữa tháng 11/2018 thay cho ông Tôn Quốc Bình sau khi ông Bình được bổ nhiệm hơn một năm.

Được biết, chỉ sau một năm đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng – kể từ khi BaoVietBank thành lập, CMC đã có nguyện vọng thoái vốn. Tuy nhiên, dù có ý định từ lâu, đến nay, việc thoái vốn vẫn chưa thể diễn ra.