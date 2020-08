Ông lớn dịch vụ lữ hành Vietravel lỗ vượt kế hoạch cả năm gần 4 lần chỉ sau 6 tháng

Thứ Tư, ngày 05/08/2020 11:30 AM (GMT+7)

Bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, ông lớn dịch vụ lữ hành Vietravel đã lỗ vượt kế hoạch của cả năm 2020 gấp gần 4 lần chỉ sau 6 tháng.

Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2020 cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Trong quý II/2020, doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đã giảm tới 10,6 lần so với cùng kỳ năm trước từ 2.204,1 tỷ đồng xuống chỉ còn 206,2 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn số sụt giảm đến từ mảng dịch vụ lữ hành - mảng cốt lõi của Vietravel.

Hoạt động kinh doanh của Vietravel tiếp tục bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19

Doanh thu sụt giảm nghiêm trọng do tác động tiêu cực của dịch Covid-19 khiến cho lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vietravel chỉ đạt hơn 5 tỷ đồng trong quý II/2020. Con số này tương ứng với mức sụt giảm tới 96% so với khoản lợi nhuận 137,3 tỷ đồng của cùng kỳ quý II/2019.

Dù hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ do tác động của dịch bệnh, nhưng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của công ty vẫn tiêu tốn hơn 36 tỷ đồng. Do đó, quý II/2020, Vietravel ghi nhận khoản lỗ trước thuế 37,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ doanh nghiệp vẫn lãi 25,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận ròng sau thuế Thu nhập doanh nghiệp của nhà điều hành tour hàng đầu Việt Nam trong quý II/2020 là âm 38,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2019 lãi 20,1 tỷ đồng và đây cũng là quý lỗ ròng thứ 3 liên tiếp của Vietravel.

Sau 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu của Vietravel chỉ đạt 996 tỷ đồng giảm tới 72% so với doanh thu 3.579 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp từ lãi 29,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2019 xuống lỗ ròng 79,6 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Vietravel đặt kế hoạch doanh thu đạt 3.065 tỷ (giảm 60% so với năm trước) và lợi nhuận ở mức âm 22 tỷ đồng. Sau nửa năm dù công ty mới hoàn thành 32% chỉ tiêu doanh thu, nhưng đã lỗ vượt kế hoạch gần 4 lần.

Khoản lỗ nặng nửa đầu năm cũng bào mòn gần như toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối những năm trước của Vietravel. Hiện phần lợi nhuận giữ lại của công ty trên bảng cân đối kế toán còn lại chưa tới 1 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, Vietravel có gần 170 tỷ đồng tiền mặt tăng nhẹ so với đầu năm 2020. Hàng tồn kho của doanh nghiệp là hơn 45 tỷ đồng, tăng gần 4 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp của ông Nguyễn Quốc Kỳ có tổng tài sản 1.934 tỷ đồng, giảm hơn 248 tỷ đồng so với con số đầu năm.

Về số nợ của doanh nghiệp cũng giảm hơn 100 tỷ đồng so với đầu năm từ 1.943 tỷ đồng xuống còn 1.769 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp là 1.051 tỷ đồng và nợ dài hạn là hơn 717 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nguồn vốn chủ sở hữu giảm từ 238,7 tỷ đồng đầu năm 2020 xuống chỉ còn 164,4 tỷ đồng vào ngày 30/6.

Việc Vietravel tiếp tục báo lỗ trong quý II/2020 là điều không quá bất ngờ bởi thực tế trong 6 tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp ngành du lịch nói chung và Vietravel nói riêng là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch Covid-19. Trong quý II, toàn bộ hoạt động du lịch đã phải tạm dừng trong hầu hết tháng 4 để thực hiện cách ly xã hội phòng chống dịch.

Đến tháng 5 và 6, dù được hoạt động trở lại nhưng toàn bộ mảng du lịch quốc tế của Vietravel chưa thể hoạt động trở lại do Việt Nam chưa cho phép người nước ngoài nhập cảnh theo đường du lịch.

Khi Việt Nam ghi nhận những ca mắc Covid-19 tại Đà Nẵng vào cuối tháng 7 sau 99 ngày không có dịch trong cộng đồng và lan ra các tỉnh khác như TP HCM, Hà Nội, Quảng Nam, Thái Bình,... tiếp tục khiến tình hình kinh doanh của Vietravel và các doanh nghiệp du lịch tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/ong-lon-dich-vu-lu-hanh-vietravel-lo-vuot-ke-hoach-ca-nam-gan-4-lan-chi-sau-6-thang-5020205811291430.htm