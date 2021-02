Ô tô, BĐS mang về cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng gần 40 tỷ đồng lãi mỗi ngày

Thứ Hai, ngày 01/02/2021 11:19 AM (GMT+7)

Sự cải thiện về doanh số bán xe ô tô, điện thoại và BĐS đã mang về cho Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gần 40 tỷ đồng tiền lãi mỗi ngày.

Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020.

Kết quả cho thấy, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup trong quý IV/2020 đạt 35.821 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước do năm 2020 Vingroup không còn ghi nhận doanh thu lĩnh vực bán lẻ. Nếu loại doanh thu bán lẻ trong quý IV/2019, doanh thu quý IV/2020 của VIC tăng tới 21% so với cùng kỳ.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã công bố chuyển định hướng trở thành một tập đoàn công nghệ - công nghiệp

BĐS tiếp tục là mảng đóng góp nhiều nhất trong kết quả kinh doanh của VIC trong quý IV/2020 với 22.157 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước nhờ ba đại dự án Vinhomes đi vào giai đoạn bàn giao sản phẩm cho khách hàng.

Doanh thu từ cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan trong quý IV/2020 đạt 1.846 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động sản xuất trong kỳ đạt 6.903 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được nhờ trong năm 2020, VinFast đã bán ra tổng cộng 31.500 xe ô tô trong năm 2020, trong đó VinFast Fadil, VinFast Lux A và VinFast Lux SA xuất sắc trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong các phân khúc tương ứng.

Cùng với đó, VinSmart giữ vững vị thế trong top thương hiệu điện thoại thông minh bán chạy nhất trong quý IV và bắt đầu triển khai các giải pháp Nhà thông minh (Smarthome) tại hai Đại đô thị Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City tại Hà Nội.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 doanh thu từ hoạt động du lịch và vui chơi giải trí trong quý IV/2020 giảm 40% so với cùng kỳ năm trước còn 1.052 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế trong quý IV/2020 của Vingroup đạt 4.231 tỷ đồng. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo lãi sau thuế trong kỳ đạt 1.551 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần của Vingroup đạt 110.462 tỷ đồng. Trong năm 2020, doanh thu từ hoạt động tài chính của VIC tăng đột biến từ 14.000 tỷ đồng lên 32.157 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo lãi trước thuế đạt 13.962 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.388 tỷ đồng. Bình quân, lãi trước thuế mỗi ngày đạt 38 tỷ đồng, trong khi lãi sau thuế mỗi ngày là 12 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 424.268 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 135.757 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 13% so với cuối năm 2019.

Đáng chú ý, VIC đang có số tiền gửi ngân hàng tăng cao kỷ lục với 28.157 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền và 11.763 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Theo số liệu trên báo cáo tài chính, riêng khoản tiền gửi ngân hàng và chứng chỉ tiền gửi của Vingroup đã lên mức kỷ lục từ trước đến nay sau khi khoản mục này tăng thêm trên 10.000 tỷ đồng trong năm vừa qua.

