Nóng tuần qua: "Dân chơi" lấy đâu ra tiền đổ hàng chục nghìn tỷ vào chứng khoán mỗi ngày?

Chủ Nhật, ngày 31/01/2021 16:14 PM (GMT+7)

Trung bình mỗi phiên giao dịch đều có từ 15-20 nghìn tỷ đồng đổ vào thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây.

Tiền chơi chứng khoán đến từ đâu?

Trong bối cảnh chứng khoán đang tăng trưởng nóng thì nhiều câu hỏi xung quanh việc nhà đầu tư lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Đó một phần đến từ vốn tự có, phần còn lại là các khoản vay nợ từ các công ty chứng khoán.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dư nợ margin tới ngày 31/12/2020 đã xác lập kỷ lục mới, với gần 81.000 tỷ đồng, tăng 59% so với 2019.

Với nhu cầu margin cao, nhiều công ty chứng khoán đã mở rộng đáng kể các khoản vay. Các khoản vay ngân hàng được xem là một nguồn lực đáng kể giúp các công ty chứng khoán bổ sung thêm vốn lưu động ngoài phần lợi nhuận tích lũy.

Dư nợ margin tới ngày 31/12/2020 đã xác lập kỷ lục mới, với gần 81.000 tỷ đồng

Trong năm vừa qua, các công ty chứng khoán đang được hưởng lợi đáng kể nhờ nguồn vốn giá rẻ đổ về, không chỉ là thu hút từ chính nhà đầu tư (nhất là nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính lớn) mà còn từ chính các ngân hàng trong môi trường lãi suất thấp.

Một thống kê từ báo cáo tài chính của 25 công ty chứng khoán cho thấy, tổng vay nợ của 25 công ty này vào thời điểm cuối năm 2020 đã tăng gấp rưỡi so với hồi đầu năm và tăng 24,9% so với cuối quý 3/2020 lên xấp xỉ 85.000 tỷ đồng. Trong đó, khoản vay ngắn hạn các ngân hàng là 76.852 tỷ đồng, tăng bình quân khoảng 65% so với đầu năm.

Trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng chậm thì lãi suất từ chứng khoán cao là lí do khiến các ngân hàng đẩy mạnh xu hướng đầu tư, bất chấp rủi ro.

Thống đốc Ngân hàng chỉ đạo "nóng" về đổi tiền dịp Tết

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản đề nghị các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

NHNN sẽ kiểm soát chặt dịch vụ đổi tiền không đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường công tác bảo vệ, công tác phòng cháy chữa cháy; đảm bảo an toàn tài sản, trụ sở, kho tiền, thống nhất kế hoạch thu, chi tiền mặt trong những ngày nghỉ Tết với các TCTD trên địa bàn để đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt cho hệ thống ATM; Tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống; Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền không đúng quy định của pháp luật.

Giảm trừ gia cảnh tăng từ tháng 7, quyết toán thuế năm 2020 thế nào?

Theo hướng dẫn mới nhất từ Tổng cục Thuế, cơ quan quản lý cho biết với nhiều thay đổi trong cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2020, đặc biệt là việc áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết số 954/2020/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, người nộp thuế sẽ được tính mức giảm trừ gia cảnh mới (11 triệu/tháng) từ 1/1/2020, thay vì tính từ 1/7/2020 khi Nghị quyết có hiệu lực.

Với cách tính này, hầu hết cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, nộp thuế thu nhập cá nhân theo mức giảm trừ bản thân và người phụ thuộc sẽ được hoàn một phần thuế thu nhập từ phần chênh lệch mức giảm trừ gia cảnh cũ áp dụng trong nửa đầu năm 2020. Tuy nhiên, mức hoàn thuế sẽ phụ thuộc vào số thu nhập chịu thuế của từng cá nhân, người lao động.

Khách được hoàn tiền khi sân bay Vân Đồn ngừng tiếp nhận chuyến bay

Sau khi sân bay quốc tế Vân Đồn bị phong tỏa do xuất hiện ca lây nhiễm Covid-19 từ BN 1553 - nhân viên của sân bay - các hãng hàng không đã đồng loạt hủy chuyến, dừng khai thác các chuyến bay đến và đi sân bay này.

Theo chỉ đạo từ Cục Hàng không, đối với những chuyến bay đã mở bán nhưng không thể thực hiện khai thác do dịch bệnh, các hãng hàng không phải hoàn trả tiền vé cho hành khách mà không thu bất cứ khoản tiền nào.

Cũng theo quy định từ nhà chức trách, các hãng hàng không sẽ phải hoàn trả toàn bộ tiền vé đã hủy chuyến cho hành khách qua hình thức thanh toán ban đầu trong thời gian tối đa 90 ngày.

Các quy định trên áp dụng với tất cả chuyến bay trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2021 nếu không thể khai thác vì lý do dịch Covid-19.

Hơn 10.000 doanh nghiệp thành lập mới những ngày đầu năm

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 1, cả nước có gần 10.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 155.100 tỷ đồng, tăng 21,9% về số doanh nghiệp và tăng 25,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 15,4 tỷ đồng, tăng 3,2%.

Nếu tính cả 240.000 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 4.015 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 1 là 395.100 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngoài ra, còn có 6.503 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 23,2%; 18.055 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 54,3%; 5.602 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 0,8%; 2.095 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 29,2%.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-tuan-qua-dan-choi-lay-dau-ra-tien-do-hang-chuc-nghin-ty-vao-chung-khoan-m...Nguồn: http://danviet.vn/nong-tuan-qua-dan-choi-lay-dau-ra-tien-do-hang-chuc-nghin-ty-vao-chung-khoan-moi-ngay-50202131116156438.htm