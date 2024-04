Làm Phó tổng giám đốc tại Ninh Vân Bay, hoa hậu Ngọc Hân có thu nhập thế nào?

Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (NVT) mới công bố báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023. Trong năm vừa qua, doanh thu thuần của Ninh Vân Bay đạt 377,1 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2022. Lợi nhuận gộp ở mức 192,6 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước. Chi phí tài chính trong năm 2023 là 16,2 tỷ đồng, giảm 40% so với năm trước, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm nhẹ.

Kết quả, Ninh Vân Bay báo lãi sau thuế là 35,8 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của doanh nghiệp là 1.078,6 tỷ đồng, giảm 1,8% so với đầu năm. Tại mục đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, doanh nghiệp chỉ còn ghi nhận hơn 6,9 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Du lịch Hồng Hải, giảm gần 73% so với hồi đầu năm.

Theo thuyết minh, ngày 28/6/2023, công ty này đã thoái toàn bộ sở hữu 4,58% vốn cổ phần tại Công ty cổ phần Du lịch Tân Phú với giá gốc 18,3 tỷ đồng. Đây cũng là khoản đầu tư mà Công ty đã trích lập dự phòng toàn bộ từ nhiều năm trước.

Thu nhập của hoa hậu Ngọc Hân tại Ninh Vân Bay tăng mạnh trong năm 2023

Báo cáo tài chính cho biết doanh nghiệp này vẫn ghi nhận lỗ lũy kế hơn 712 tỷ đồng, giảm hơn 5 tỷ đồng so với năm 2022. Nguyên nhân của khoản lỗ khủng này do năm 2015, năm 2017 doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ ròng lần lượt là 126 tỷ đồng và 456 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2023, NVT có hơn 540 tỷ đồng nợ phải trả, giảm nhẹ so với con số 567 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn hơn 134 tỷ đồng, nợ dài hạn 406 tỷ đồng bao gồm 252 tỷ đồng vay dài hạn.

Trong các khoản vay nợ tài chính, dư nợ lớn nhất là khoảng 189 tỷ đồng dư nợ trái phiếu với Ngân hàng TMCP Quân đội. Lô trái phiếu này có giá trị phát hành 216 tỷ đồng, đã được thanh toán 24 tỷ đồng trong năm 2023. Dự kiến, lô này đáo hạn vào năm 2031 và được bảo đảm bởi toàn bộ phần vốn góp của 2 công ty con là Công ty TNHH Đầu tư du lịch Dã Hương và Công ty cổ phần Du lịch Hồng Hải.

Trong báo cáo mới công bố, NTV cũng công bố thù lao của 3 người gồm ông Phạm Thành Thái Lĩnh (Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc đến 5/10/2022), ông Vũ Hồng Quỳnh (Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc), bà Đặng Thị Ngọc Hân (Phó tổng giám đốc).

Trong năm 2023, ông Phạm Thành Thái Lĩnh không nhận thù lao, trước đó trong năm 2022, ông Lĩnh nhận thù lao gần 1,16 tỷ đồng. Tổng giám đốc ông Vũ Hồng Quỳnh nhận mức thù lao 540 triệu đồng, giảm hơn 42% so với mức thù lao gần 935 triệu đồng trong năm 2022.

Ở chiều ngược lại, thu nhập của Phó tổng giám đốc Đặng Thị Ngọc Hân tăng mạnh từ hơn 933 triệu đồng lên 1,4 tỷ đồng, tương đăng mức tăng gần 50% so với năm 2022. Trung bình, mỗi tháng thù lao hoa hậu Ngọc Hân nhận được khoảng 117 triệu đồng. Trước đó, trong năm 2022, thù lao trung bình mỗi tháng của hoa hậu Ngọc Hân là 77,8 triệu đồng.

Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay vốn là chủ sở hữu của khu nghỉ dưỡng sang chảnh bậc nhất Việt Nam Six Senses Ninh Van Bay - một trong các khu nghỉ dưỡng siêu sang với những căn villa giá thuê tới hơn 100 triệu đồng/đêm.

Ngày 3/4 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM vừa qua có quyết định về việc chuyển cổ phiếu NVT của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ ngày 4/4.

