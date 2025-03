Muốn huy động gần 21.000 tỷ đồng, Becamex IDC đang kinh doanh ra sao?

Becamex IDC chốt ngày đấu giá cổ phần lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Becamex IDC (BCM) vừa có văn bản chốt thời gian diễn ra phiên đấu giá công khai 300 triệu cổ phiếu BCM tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vào 9h ngày 28/4. Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu diễn ra từ 25/2 đến 16h ngày 21/4 tại các đại lý đấu giá. Nhà đầu tư cần bỏ phiếu tham dự đấu giá chậm nhất vào 15h ngày 25/4.

Mức giá khởi điểm được đưa ra là 69.593 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị huy động 20.880 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn gần 40% so với dự kiến ban đầu và gấp gần 5 lần giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024.

Ông Nguyễn Văn Hùng đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Becamex IDC

Đây là phiên đấu giá có quy mô lớn nhất kể từ sau giai đoạn cao trào thoái vốn nhà nước 2016 - 2018. Quy mô của đợt đấu giá này theo giá khởi điểm là lớn nhất lịch sử đấu giá cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Con số này thậm chí cao hơn gần gấp đôi thương vụ đấu giá 10.500 tỷ đồng của Vietcombank cuối năm 2007.

Nếu đợt đấu giá thành công, vốn điều lệ của Becamex IDC sẽ tăng từ 10.350 tỷ đồng lên 13.350 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tăng gần gấp đôi, vượt 41.000 tỷ đồng.

Hiện, UBND tỉnh Bình Dương vẫn đang là cổ đông kiểm soát tại Becamex IDC với trên 95,4% cổ phần. Giữa năm 2024, Thủ tướng đã ban hành quyết định phê duyệt giảm vốn Nhà nước tại Becamex từ 95,44% về 65% đến cuối năm 2025. Trong trường hợp toàn bộ 300 triệu cổ phiếu BCM được chào bán thành công, cổ đông Nhà nước này vẫn đóng vai trò quyết định với tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 74%.

Trong khi đó, số tiền mà Becamex IDC thu về sẽ được sử dụng theo nguyên tắc ưu tiên cho đầu tư dự án, sau đó tới góp tăng vốn cho các công ty hiện hữu và cuối cùng là tái cấu trúc tài chính.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phân bổ 6.300 tỷ đồng để đầu tư dự án, bao gồm 2.800 tỷ đồng cho Khu công nghiệp Cây Trường và 3.500 tỷ đồng cho Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng.

Doanh nghiệp cũng dùng 3.634 tỷ đồng góp tăng vốn cho 5 công ty gồm Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore (VSIP), CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước, CTCP Đầu tư và Phát triển điện Becamex - VSIP (BVP), CTCP Giải pháp Năng lượng Thông minh Việt Nam - Singapore (VSSES) và CTCP Becamex Bình Định.

Ngoài ra, BCM cũng sẽ dành 5.066 tỷ đồng để tái cấu trúc tài chính, cụ thể là trả nợ trái phiếu và nợ ngân hàng.

Becamex IDC đang kinh doanh ra sao trước phiên đấu giá lịch sử?

Trước phiên đấu giá lịch sử trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Becamex IDC vừa có năm 2024 kinh doanh thụt lùi cả về doanh thu và lợi nhuận.

Báo cáo tài chính quý IV/2024 của Becamex IDC ghi nhận doanh thu chỉ đạt gần 2.000 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ mảng kinh doanh bất động sản và bất động sản đầu tư, vốn là nguồn thu chính của doanh nghiệp, ghi nhận mức giảm tới 71% còn hơn 1.334 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu từ mảng xây dựng đạt gần 183 tỷ đồng, tăng gấp 8,7 lần so với cùng kỳ, nhờ đẩy mạnh triển khai các dự án cơ sở hạ tầng. Doanh thu tài chính tăng 31% lên gần 26 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi tiền gửi và lãi từ các khoản đầu tư tài chính, nhưng mức đóng góp của hai mảng này vẫn khá nhỏ so với quy mô tổng doanh thu.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Becamex IDC ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 4/2024 giảm mạnh hơn 33%, còn 1.540 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2024, Becamex IDC đạt doanh thu thuần hơn 5.195 tỷ đồng, giảm 34% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.105 tỷ đồng, giảm 13%. So với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 60% chỉ tiêu doanh thu nhưng đạt 98% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Becamex IDC đạt hơn 58.777 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Hàng tồn kho tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản với hơn 21.206 tỷ đồng, tương đương 36% tổng tài sản và tăng 7% so với đầu năm. Doanh nghiệp cũng tăng lượng tiền gửi ngân hàng lên 2.500 tỷ đồng, tăng 78% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả của Becamex IDC đạt gần 38.298 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn và dài hạn hơn 23.600 tỷ đồng, chiếm 62% tổng nợ và tăng 20% so với năm trước. Hiện, Becamex IDC đang có hơn 12.700 tỷ đồng trái phiếu, trong đó gần 800 tỷ đồng sẽ đáo hạn trong năm tới.

Do đó, đợt chào bán 300 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 69.593 đồng/cp nhằm huy động gần 21.000 tỷ đồng sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tài chính của Becamex IDC.