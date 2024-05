Đại gia vừa trả 470 tỷ đồng nợ bà con nông dân kinh doanh ra sao?

Tập đoàn Lộc Trời (LTG) do đại gia Huỳnh Văn Thòn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị mới công bố thông tin cho biết đã hoàn tất thanh toán, trả nợ 472 tỷ đồng tiền lúa vụ đông xuân 2023 - 2024 cho bà con nông dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo công bố, ở vụ Đông Xuân 2023-2024, Tập đoàn Lộc Trời mua hơn 300.000 tấn lúa từ nông dân, trị giá gần 2.500 tỷ đồng, làm nguyên liệu chế biến tại các nhà máy. Tuy nhiên, tính tới ngày 1/5, doanh nghiệp còn nợ 472 tỷ đồng tiền thu mua lúa của nông dân 5 huyện của tỉnh An Giang và một số địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long. Lý do, theo doanh nghiệp, họ gặp khó khăn trong vay vốn ngân hàng, thu tiền từ đối tác mua gạo. Sau một thời gian thu xếp tài chính, đến 21/5 khoản nợ này đã được công ty thanh toán cho các hộ nông dân.

Tập đoàn Lộc Trời do ông Huỳnh Văn Thòn làm Chủ tịch đã thanh toán hết khoản nợ 472 tỷ đồng cho bà con nông dân

Trước khi tất toán khoản nợ 472 tỷ đồng với các bà con nông dân, doanh nghiệp do đại gia Huỳnh Văn Thòn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng vừa có quý đầu năm kinh doanh thua lỗ lớn dù doanh thu tăng mạnh.

Doanh thu tăng, nhưng giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn tới 65%, kéo lãi gộp LTG giảm 10% về 245 tỷ đồng; biên lãi gộp giảm từ 11% cùng kỳ xuống 6%. Doanh thu tài chính trong 3 tháng đầu năm ở mức 33 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong khi chi phí tài chính tăng hơn 28% lên 188,6 tỷ đồng, phần lớn là chi phí lãi vay cùng khoản lỗ tỷ giá hối đoái.

Kết quả, Lộc Trời báo lỗ sau thuế hơn 96 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm, tăng lỗ so với mức 81,2 tỷ đồng ghi nhận vào cùng kỳ năm 2023. Tại thời điểm 31/03/2024, tổng tài sản LTG tăng 4% so với đầu năm lên 11.912,5 tỷ đồng. Trữ tiền ở mức 226 tỷ đồng, giảm sâu 63% so với đầu năm.

Đáng chú ý, doanh nghiệp có hơn 6.472 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng, chiếm tới 54,3% tài sản của LTG. Tính tới 30/3/2024, Lộc Trời có 826,3 tỷ đồng nợ khó đòi, trong đó phải dự phòng tới hơn một nửa là 490 tỷ đồng dự phòng khó đòi.

Nợ phải trả tăng 6% so với đầu năm lên gần 8.939 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nhích nhẹ, đạt 6.246 tỷ đồng, chiếm 70% tổng nợ, vay nợ dài hạn ở mức gần 81 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Trong đó, ngân hàng cho LTG vay nhiều nhất là Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà - Trung Tâm Kinh Doanh với gần 1.064 tỷ đồng, vay Ngân hàng TMCP Tiên Phong - chi nhánh An Giang 768,2 tỷ đồng, Ngân hàng Malayan Banking Berhad- Chi nhánh TP HCM 746 tỷ đồng, vay Ngân hàng TNHH MTV United Oversea Bank (Vietnam) - Chi nhánh TP HCM 345,4 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 330 tỷ đồng...

Vốn chủ sở hữu của Lộc Trời tại thời điểm cuối tháng 3/2024 đạt 2.974 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Vốn điều lệ ở mức 1.007,4 tỷ đồng, trong đó, vốn nhà nước góp hơn 243,3 tỷ đồng (chiếm khoảng 24,15% vốn điều lệ LTG). Doanh nghiệp cũng có hơn 914 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

