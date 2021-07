Bách Hóa Xanh đăng tuyển hàng chục nghìn nhân sự trong lúc Covid-19 bùng phát

Thứ Hai, ngày 19/07/2021 13:54 PM (GMT+7)

Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn ra phức tạp tại Việt Nam, chuỗi bán lẻ Bách Hóa Xanh đăng tuyển hàng loạt nhân sự.

Cụ thể, trên trang web tuyển việc làm chính thức của Bách Hóa Xanh, chuỗi bán lẻ đang có nhu cầu tuyển hàng chục nghìn người vào các vị trí, bao gồm Khởi nghiệp Bách Hóa Xanh (quản lý), nhân viên kho hàng, thu ngân, nhân viên giao nhận kho trung tâm,...

Trong đó vị trí Quản lý Bách Hóa Xanh có nhu cầu tuyển nhiều nhất, lên đến hơn 25.400 người. Hạn nộp hồ sơ hầu hết rơi vào trung tuần tháng 8/2021.

Trong một thông cáo gửi đi mới đây, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động cho biết nhân viên của Bách Hóa Xanh phải tăng ca liên tục từ kho đến cửa hàng khi nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến; nhiều nhân viên phải đi cách ly, hoặc trong vùng phong tỏa không thể tiếp tục công việc.

Bên cạnh đó, nhân sự tài xế, kho bãi với số lượng hàng nghìn người bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm cách ba ngày một lần. Ngoài ra việc xét nghiệm liên tục này cũng áp dụng cho hàng trăm nhân viên bắt buộc di chuyển ở hai tỉnh lân cận.

Hiện tại, Bách Hóa Xanh đang sở hữu trên 1.900 cửa hàng tại 25 tỉnh thành khu vực phía Nam và chưa có cửa hàng nào hiện diện ở khu vực phía Bắc. Tuy cần số lượng lớn nhân viên, nhưng nếu tính trung bình, chẳng hạn với vị trí Quản lý Bách Hóa Xanh, thì nhu cầu tuyển mỗi cửa hàng chưa tới hai quản lý.

Bách Hóa Xanh dính loạt lùm xùm về tăng giá hàng hóa thời gian qua

Trong văn bản gửi các đối tác cho thuê mặt bằng, Bách Hóa Xanh cho biết muốn nhận được sự hỗ trợ trong việc điều chỉnh giảm 50% giá thuê mặt bằng trong 12 tháng, miễn chi phí thuê mặt bằng của các cửa hàng trong thời gian phải đóng cửa tạm ngưng kinh doanh để ngừa dịch COVID-19. Trong văn bản này, Bách Hóa Xanh cho biết dịch Covid-19 diễn ra và tăng mạnh trong vài tuần vừa qua đến nay, khiến chính phủ các cơ quan phải thực hiện lệnh cách ly, giãn cách xã hội trên diện rộng. Nhiều cửa hàng phải tạm dừng/đóng cửa, thu nhập giảm sút, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Do đó, Bách Hoá Xanh mong muốn đối tác chia sẻ giảm 50% giá thuê trên mỗi tháng với thời gian trong vòng một năm để xử lý các ảnh hưởng từ dịch bệnh.

Trong 5 tháng đầu năm, chuỗi Bách Hoá Xanh ghi nhận doanh thu hơn 10.600 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Doanh thu chuỗi này lần đầu tiên vượt mốc 2.500 tỷ đồng trong tháng 5, tăng 19% so tháng 4 và tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Theo công ty mẹ Thế Giới Di Động, doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng của Bách Hoá Xanh trong tháng này đạt hơn 1,35 tỷ đồng, một phần do nhu cầu tích trữ hàng hóa thiết yếu của người dân tăng mạnh trước các đợt giãn cách xã hội.

Nếu như 2 năm trước (tháng 5/2019), Bách Hoá Xanh chỉ đóng góp vào doanh thu của tập đoàn 7,3% thì thời điểm này, 5 tháng đầu năm 2021 Bách Hoá Xanh đã đóng góp lên tới 20,5% (khoảng 10.600 tỷ đồng) cơ cấu doanh thu toàn tập đoàn Thế Giới Di Động.

