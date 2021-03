Bà chủ 8x "mạnh tay" chi nghìn tỷ làm khu công nghiệp tại Quảng Nam là ai?

Thứ Tư, ngày 24/03/2021 06:18 AM (GMT+7)

Mặc dù kết quả kinh doanh đi xuống nhưng bà chủ 8x của An An Hòa vẫn "mạnh tay" triển khai dự án khu công nghiệp nghìn tỷ tầm cỡ tại Quảng Nam.

KCN Tam Anh – An An Hoà 436ha tại Quảng Nam. Ảnh: quangnam.gov.vn

Mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa tại xã Tam Anh Nam thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Dự án có quy mô sử dụng đất 435,8ha với tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 1.540 tỷ đồng. Chủ đầu tư của dự án này là Công ty CP công nghiệp và đô thị An An Hòa (Công ty An An Hòa- An An Hoà Urban). Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo tìm hiểu, Công ty An An Hòa mới được thành lập vào ngày 7/3/2019, có trụ sở tại khu công nghiệp - Hậu cần Cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư, kinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và kinh doanh bất động sản.

Quy mô vốn điều lệ là 391 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: bà Lê Thị Nghĩa (SN 1984) sở hữu 51%; ông Nguyễn Đình Hà (SN 1978) nắm 39% và CTCP Comin An An Hoà (Comin An An Hoà) sở hữu 10% vốn điều lệ.

Cổ đông nắm quyền chi phối Lê Thị Nghĩa là Đại diện pháp luật kiêm giám đốc của công ty.

Đáng chú ý, bà Lê Thị Nghĩa còn là cổ đông sáng lập, nắm giữ 30% vốn điều lệ của Comin An An Hoà và đứng tên tại một loạt các pháp nhân khác như: Công ty TNHH MTV An An Hoà (An An Hoà), CTCP Indusvalley Chu Lai, CTCP Dịch vụ đăng kiểm Nam Quảng Nam.

Các pháp nhân nói trên đều đăng ký địa chỉ trụ sở tại tỉnh Quảng Nam, phần nào cho thấy khu vực hoạt động của nhóm An An Hoà.

Trong số đó, Công ty Comin An An Hòa thành lập vào năm 2016 hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn. Công ty có vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, trong đó, ông Vũ Đức Thiệp góp 6 tỷ đồng, tương đương 30%; ông Dương Văn Luận góp 8 tỷ đồng, tương đương 40% và bà Lê Thị Nghĩa góp 6 tỷ đồng, tương đương 30%.

Sau nhiều đợt tăng vốn, đến tháng 9/2019, quy mô vốn của Comin An An Hoà đã được nâng lên mức 79 tỷ đồng.

Chỉ mất 1 năm sau khi đi vào hoạt động, Comin An An Hòa đã bắt đầu kinh doanh có lãi.

Cụ thể, năm 2017, công ty này ghi nhận doanh thu 59,1 tỷ đồng, báo lãi 5,36 tỷ đồng. Tới năm 2018, mặc dù doanh thu tăng 3,7 lần năm trước (222,3 tỷ đồng) nhưng lãi chỉ ở mức 5,78 tỷ đồng.

Trong năm 2019, doanh thu của công ty giảm nhẹ xuống còn 193,5 tỷ đồng, lãi chỉ bằng một nửa so với 2018, ở mức 2,59 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của Comin An An Hoà ở mức 255,5 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần vốn chủ sở hữu.

