Kai Trump không uống sữa, nạp nhiều protein để có cơ bụng 6 múi

"Tôi nặng khoảng 54 kg và có lẽ tiêu thụ khoảng 150 g protein mỗi ngày", Kai nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News Digital hồi cuối tháng 7. "Tôi ăn nhiều tinh bột lành mạnh và tập luyện rất nhiều. Bất kể làm gì, tôi luôn bổ sung khoảng 40 g protein vào buổi sáng, thường qua một ly sinh tố protein hoặc thứ gì đó tương tự, để cơ thể có sẵn protein ngay từ đầu ngày".

Kai, người định hướng sẽ trở thành golfer thi đấu chuyên nghiệp, duy trì chế độ ăn không gluten, không sữa và đặc biệt chú trọng thực phẩm sạch. Cô cũng tránh trứng do bị dị ứng nhẹ.

"Tôi có thể ăn bít tết suốt đời, hoặc chỉ ăn thịt gà với cơm. Điều đó có thể kỳ lạ với một số người, nhưng tôi thích như vậy", cháu gái 19 tuổi của Tổng thống Donald Trump nói thêm.

Kai định hướng trở thành golfer chuyên nghiệp. Ảnh: Instagram Kai Trump

Kai cho biết món ăn yêu thích là một bát thịt bò xay, kết hợp với cơm, bơ và một số loại gia vị.

Khi muốn thưởng cho bản thân bằng một món "khoái khẩu", cô gái 19 tuổi không tìm đến đồ ngọt mà thường chọn thịt nguội prosciutto ăn cùng sốt pesto.

Lối sống lành mạnh của Kai phát huy tác dụng khi cô phải tạm rời sân golf sau ca phẫu thuật cổ tay hồi đầu năm. Thay vì coi thời gian hồi phục là quãng nghỉ, cô nói với bạn bè và gia đình rằng mình sẽ tận dụng khoảng thời gian này để có cơ bụng 6 múi.

"Tôi đã nói với họ: 'Còn 7 tháng nữa mới trở lại sân golf, tôi sẽ có cơ bụng 6 múi'", cô nhớ lại. "Và cuối cùng, mục tiêu ấy thành hiện thực chỉ nhờ ăn uống hợp lý và tập luyện".

Khi đến phòng gym, Kai duy trì lịch tập khá toàn diện, gồm các bài tập cơ bụng, squat và cardio trên máy leo cầu thang.

Trước mỗi giải golf, cô chuyển sang bài khởi động do huấn luyện viên thiết kế, bắt đầu với việc lăn cơ bằng con lăn foam, sau đó thực hiện các bài tập kích hoạt cơ.

"Tôi chơi golf rất nhiều, và sau đó là tập luyện thể lực. Không có gì giúp bạn giải tỏa đầu óc tốt hơn việc đến phòng gym và vận động. Ngay cả khi bạn không nâng tạ nặng hay chỉ đi bộ trên máy chạy bộ, việc vận động cũng giúp đầu óc thư giãn và cải thiện sức khỏe tinh thần", Kai khẳng định.

Vóc dáng săn chắc của Kai nhờ ăn uống kỷ luật và tập luyện nhiều. Ảnh: Instagram Kai Trump

Nói về tính kỷ luật trong lối sống, Trump cho biết thừa hưởng nhiều thói quen tốt từ mẹ Vanessa Trump, người đã rèn cho con gái nếp sống lành mạnh ngay từ nhỏ.

"Từ cách mẹ ăn uống đến những điều mẹ coi trọng, tôi dần hình thành thói quen như vậy lúc nào không hay", Kai nói.

Kai Trump hiện bắt đầu chương mới của cuộc đời trong vai trò sinh viên Đại học Miami. Hôm cuối tuần, cô và mẹ đã cùng mua sắm những món đồ cần thiết cho căn hộ mới. Dù háo hức, cô thừa nhận bản thân trở nên xúc động khi phải chia tay người thân ở Florida để tới sống một mình tại Miami - cách nhà 1,5 tiếng lái xe.

Kai Trump, 19 tuổi, là con gái lớn của Donald Trump Jr. và Vanessa Trump, đồng thời là cháu gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cô là con đầu trong gia đình có năm anh chị em gồm Donald III, Tristan, Spencer và Chloe. Cha mẹ Kai ly hôn năm 2018.